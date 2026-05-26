Los 4 jugadores de selección argentina que buscará River Plate para iniciar la reconstrucción del plantel del Chacho Coudet

River Plate promete hacer ruido en el próximo mercado de pases (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo de Eduardo Coudet como entrenador de River Plate iniciará un nuevo capítulo tras la derrota en la final del Torneo Apertura. El club proyecta una profunda reconstrucción de su plantel, con un mercado de pases que anticipa movimientos de alto impacto. Para este primer receso bajo el mando del Chacho, la dirigencia buscará dar un salto de calidad con nombres ligados a la selección argentina: Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Thiago Almada y Giovanni Simeone aparecen en la lista de deseos inmediata.

En esta instancia, la estrategia del club responde tanto a la necesidad de reforzar posiciones clave como a la intención de imprimir un sello de jerarquía y experiencia internacional. La llegada de Pablo Longoria como nuevo director deportivo marca una etapa de mayor ambición en la política de incorporaciones, con un objetivo claro: devolverle competitividad a un River que debe reinventarse.

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El cuerpo técnico y la dirigencia ya acordaron que entre siete y diez futbolistas dejarán la institución. En la lista de negociables aparecen nombres como Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Juan Fernando Quintero y Lautaro Rivero. Algunos serán transferidos, otros podrían salir a préstamo. La situación de Juanfer es particular, dado que es uno de los futbolistas más queridos por los hinchas y su representante, Rodrigo Riep, adelantó públicamente que evaluarán propuestas luego del Mundial.

Vale destacar que la decisión de avanzar con una renovación de gran magnitud ya estaba tomada antes de la final perdida ante Belgrano. El club planea sumar entre seis y siete refuerzos, con el foco puesto en futbolistas de experiencia internacional y recorrido en la selección argentina.

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Nicolás Otamendi tendría un acuerdo de palabra para recalar en River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

El arribo de Nicolás Otamendi está encaminado tras un acuerdo verbal entre el jugador y la dirigencia. El defensor, de 38 años, se despidió del Benfica y aguarda la finalización de la Copa del Mundo para incorporarse al club de Núñez. El contrato ofrecido sería por dieciocho meses.

Otamendi, referente en la selección nacional, tiene como objetivo cerrar su carrera en el club del que es hincha. En su último mensaje público, el zaguero expresó: “Lo que viene va a ser tan bueno, que después vas a entender el por qué tuviste que esperar”.

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La dirigencia valora su capacidad de liderazgo, sumada a una extensa trayectoria en Europa, donde acumuló 27 títulos y disputó más de 280 partidos con el Benfica. El arribo de Otamendi representa el primer paso de la reconstrucción, con el aporte de experiencia, carácter y ascendencia sobre el vestuario.

River Plate volverá a la carga por Ángel Correa, un viejo anhelo del club (REUTERS/Daniel Becerril)

River puso el foco en sumar variantes ofensivas y apunta a Ángel Correa y Giovanni Simeone. Correa, actualmente en Tigres de México, es un jugador versátil, con pasado reciente en el fútbol europeo y en la selección argentina. Su perfil encaja con la idea de Coudet de dotar de mayor dinámica y desequilibrio el frente de ataque.

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El hombre surgido de San Lorenzo y con paso en el Atlético de Madrid es un viejo anhelo de la dirigencia (también lo solicitó en reiteradas ocasiones Marcelo Gallardo). No obstante, la negociación no será sencilla, ya que el cuadro de Monterrey le compró su ficha hace sólo un año en un elevado monto.

Giovanni Simeone viene de marcar 11 goles y brindar 2 asistencias con el Torino (Tano Pecoraro/LaPresse via AP)

Por otro lado, Giovanni Simeone viene de una temporada destacada en el Torino de Italia. El delantero cuenta con experiencia en ligas europeas y supo ser convocado a la selección nacional. Su posible regreso al fútbol argentino representa una apuesta para reforzar el área, donde River necesita mayor contundencia tras la salida de delanteros experimentados y varias lesiones.

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El Cholito, que viene de marcar 11 goles y brindar 2 asistencias con el conjunto granate, tiene contrato vigente con el Napoli hasta 2028. La posición de centrodelantero es prioritaria para el DT y la opción de Simeone es una de las favoritas de Coudet.

Thiago Almada, el gran sueño de River Plate en el mercado de pases (REUTERS/Rodrigo Valle)

El gran sueño es el de Thiago Almada, aunque presenta complejidad. El mediapunta, de 25 años, milita en el Atlético de Madrid, donde disputó 40 partidos en la última temporada, aunque sin consolidarse como titular.

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Almada evitó definiciones públicas sobre su futuro al regresar al país, a la espera del anuncio de la lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. “No he hablado, ahora estoy enfocado en la Selección”, manifestó. Además, subrayó que su prioridad es la Copa del Mundo y que analizará su futuro una vez finalizada la competencia internacional.

River realizó un primer sondeo por Almada en una gestión encabezada por el presidente Stefano Di Carlo. La operación parece compleja, ya que significaría una muy importante inversión, sumado a que deberán contar con el visto bueno del jugador. Además, el ex Vélez tiene contrato vigente con el Colchonero hasta 2030.

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El abanico de nombres para reforzar el equipo es más amplio que estos cuatro nombres. En la nómina también figuran opciones como los uruguayos Mauro Arambarri (Getafe) y Agustín Canobbio (Fluminense) y el mediocampista Franco Cervi, quien supo brillar bajo el ala del Coudet.

Pablo Longoria, nuevo director deportivo de River, tendrá un rol importante dentro del próximo mercado de River Plate

La llegada de Pablo Longoria al área deportiva marca una nueva etapa en la gestión de refuerzos. El dirigente, con trayectoria en el fútbol europeo, trabajará junto a Coudet en la definición de altas y bajas. El club ya inició contactos con los representantes de los jugadores apuntados y prepara una reestructuración profunda, que incluye la salida de futbolistas sin lugar en la consideración del técnico.

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El objetivo es devolverle a River una estructura competitiva para afrontar la recta final de la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura, con refuerzos de calidad y proyección internacional. La reconstrucción, que se iniciará en este mercado de pases, busca consolidar una base sólida y preparar el terreno para un ciclo de mediano plazo bajo la conducción de Coudet.