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La escapada romántica de Indiana Cubero y su novio Thiago Silvero a Mar del Plata: complicidad y besos cerca del mar

Tras celebrar el cumpleaños de su hermana en Estados Unidos junto a su familia, la hija de Nicole Neumann regresó al país y viajó a la costa atlántica con su novio

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Indiana Cubero y Thiago Silvero se toman una selfie en un ascensor. Ella usa un suéter claro con un oso. Él, una sudadera oscura. En la pared se lee 'Te amo'
Indiana Cubero y Thiago Silvero compartieron una selfie en un ascensor, disfrutando de su escapada romántica en Mar del Plata.

Indiana Cubero eligió tomarse el fin de semana largo con un viaje especial: después de su regreso de Estados Unidos, la joven optó por pasar unos días en Mar del Plata junto a su novio, Thiago Silvero. La escapada marcó un nuevo capítulo tras una intensa temporada de viajes familiares y celebraciones, consolidando un equilibrio entre su vida privada y sus vínculos afectivos.

La hija de Nicole Neumann volvió a la Argentina luego de compartir una experiencia familiar en los Estados Unidos, a donde fueron como regalo de los quince años de su hermana Allegra. El viaje incluyó paseos por parques temáticos, espectáculos y encuentros con animales, todo registrado en imágenes que la propia familia compartió en redes sociales. Tras esa travesía, Indiana decidió extender su agenda de viajes con una escapada romántica a la costa atlántica con su novio.

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La elección de Mar del Plata no fue casual: parte de la familia de Indiana reside en la ciudad balnearia, lo que permitió combinar descanso, privacidad y cercanía con seres queridos. En las primeras publicaciones de la pareja, se los vio en un ascensor, reflejando la intimidad de la salida, para luego compartir imágenes juntos en la playa. Ambos eligieron ropa abrigada para enfrentar el clima frío del otoño marplatense, mostrando cómo adaptaron sus planes a las bajas temperaturas y priorizaron la comodidad.

Pareja joven besándose en una playa con el mar de fondo. Él viste sudadera negra y pantalón azul, ella chaqueta negra y pantalón claro. Cielo nublado
Indiana Cubero y Thiago Silvero comparten un tierno beso en la playa de Mar del Plata, disfrutando de una escapada romántica.

Durante la estadía, Indiana Cubero y Thiago Silvero se mostraron relajados y cómplices, disfrutando del mar y de largas caminatas por la arena. Las fotografías los retrataron abrazados, con gestos de afecto y mensajes cariñosos publicados en redes sociales. En una de las imágenes, ella escribió “MDQ con vos. Te amo”, mientras él respondió: “Te amo, preciosa”. Estos intercambios públicos dieron cuenta del buen momento que atraviesan.

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El clima otoñal obligó a ambos a recurrir a camperas gruesas y pantalones holgados, manteniendo el confort durante las jornadas frías. A pesar de la baja temperatura, el entorno marítimo proporcionó el ambiente ideal para desconectarse de la rutina y sumar nuevas postales juntos. El receso deportivo de Thiago, quien acaba de concluir una larga temporada en el torneo argentino, resultó propicio para dedicar tiempo a la pareja y fortalecer la relación.

La presencia de parte de la familia de Indiana en la ciudad también facilitó encuentros tranquilos y alejados de la exposición mediática. La joven, que suele mantener un perfil bajo en su vida personal, optó por compartir solo algunos momentos seleccionados en sus redes, preservando la intimidad de la relación. La combinación de descanso, amor y ambiente familiar definió el tono de la escapada.

Pareja joven abrazándose en una playa arenosa junto al mar, con el cielo nublado. Rocas en la izquierda y edificios lejanos a la derecha
Indiana Cubero y Thiago Silvero disfrutan de un tierno abrazo en la playa de Mar del Plata durante su escapada romántica, con el mar y un cielo nublado de fondo.

La relación con Thiago Silvero se consolidó a principios de 2026 y tiene su origen en el entorno de Vélez, club donde Indiana pasó gran parte de su infancia acompañando a su padre y donde el joven futbolista se desempeña como defensor. Desde que oficializaron su vínculo a través de las redes sociales, ambos se muestran cercanos y con una complicidad que se refleja en cada aparición conjunta. Aunque mantienen cierta reserva, las imágenes y mensajes que comparten permiten visibilizar la solidez de su pareja.

El perfil bajo es una constante que acompaña la dinámica de Indiana y Thiago. La exposición se limita a momentos puntuales y seleccionados, preservando la privacidad. Los viajes recientes, tanto el familiar a Estados Unidos como la escapada romántica a Mar del Plata, forman parte de una serie de experiencias que han servido para fortalecer la relación y marcar nuevas etapas en la vida de la joven.

A lo largo de las últimas semanas, Indiana alternó entre el festejo de un acontecimiento familiar trascendente y el disfrute de una relación sentimental que avanza con pasos firmes pero discretos. Su capacidad para combinar momentos familiares con escapadas en pareja muestra cómo logra aprovechar cada instancia, sumando recuerdos y consolidando su presente.

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