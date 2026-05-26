Honduras: Incendio consume más de 45 negocios en popular mercado

Bomberos necesitaron más de siete horas para controlar el fuego que alarmó a vendedores y residentes del sector comercial.

Un incendio en el mercado Galindo de Comayagüela, en Tegucigalpa, capital de Honduras, destruyó en la madrugada más de 45 puestos y varias bodegas, según el Cuerpo de Bomberos. El fuego se propagó entre la sexta y séptima avenida y requirió más de siete horas de trabajo para ser controlado.

Las llamas se extendieron con rapidez durante la madrugada y provocaron alarma entre vendedores y habitantes de edificios cercanos, que salieron de la zona mientras el humo cubría el sector comercial.

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Durante la emergencia, bomberos evacuaron con vida a cuatro personas atrapadas, entre ellas dos menores de edad, en la tercera planta de uno de los inmuebles afectados.

El operativo dejó dos bomberos lesionados. Uno sufrió intoxicación por monóxido de carbono por la exposición al humo y otro resultó herido con un objeto cortopunzante durante las maniobras, según el reporte preliminar de las autoridades.

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Ambos socorristas fueron trasladados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde recibieron atención médica. De acuerdo con las autoridades, su estado de salud se mantiene estable.

Pérdidas millonarias

Las pérdidas materiales fueron calificadas como millonarias por el alcance del incendio: el fuego consumió puestos de venta y bodegas con medicamentos, mercadería y otros productos destinados al abastecimiento diario del mercado.

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Bomberos trabajan incansablemente para sofocar un voraz incendio que consumió el Mercado Galindo en Comayagüela, Tegucigalpa, Honduras

Comerciantes afectados intentaron rescatar parte de sus pertenencias antes de que algunas estructuras cedieran por la intensidad de las llamas, mientras observaban cómo el fuego avanzaba sobre sus negocios.

“Lo perdimos todo en cuestión de minutos. Aquí teníamos años trabajando y de esto dependían nuestras familias. Ver cómo el fuego acabó con nuestro esfuerzo es algo doloroso”, relató Carlos Castro, vendedor con años de vender en el lugar.

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Castro entre lágrimas observaba los restos calcinados de su local en medio de los escombros y el humo que aún salía de la zona afectada.

Entre los negocios afectados por el incendio figuran puestos de venta de ropa, calzado, abarroterías, productos de uso diario, artículos para el hogar y bodegas donde se almacenaban medicamentos y mercadería variada destinada al comercio mayorista. Muchos comerciantes aseguraron que las pérdidas son totales, ya que el fuego consumió no solo los productos, sino también mobiliario, documentación y herramientas de trabajo.

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El mayor Sergio Madrid, portavoz de operaciones del Cuerpo de Bomberos, informó que las tareas de extinción se extendieron durante gran parte de la mañana por la magnitud del siniestro y por las dificultades para acceder a algunos puntos del mercado.

El operativo de control del incendio recibió apoyo de cisternas de agua y de instituciones para evitar la propagación del fuego a otros locales.

Madrid señaló que otras instituciones apoyaron el operativo con cisternas de agua para reforzar el abastecimiento y evitar que el fuego alcanzara más locales, mientras equipos especializados continuaron con inspecciones en el área.

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Investigan causas del siniestro

Las autoridades confirmaron que se realizará un censo para establecer con precisión la cantidad de puestos destruidos y estimar el impacto económico que dejó el incendio en familias que dependen del comercio informal y mayorista en el mercado Galindo.

Las causas del siniestro siguen bajo investigación. Técnicos del Cuerpo de Bomberos y otras instituciones realizan peritajes para determinar cómo comenzó el fuego y si hubo una falla eléctrica o un incidente accidental.

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Los cuerpos de socorro mantienen acordonada parte del lugar por el riesgo de colapso en estructuras debilitadas por las altas temperaturas, según indicaron las autoridades.

También pidieron a la población y a los comerciantes que no ingresen a las zonas afectadas hasta que concluyan las labores de enfriamiento y la evaluación de daños.

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El mercado Galindo concentra actividad comercial popular en Comayagüela, por lo que el incendio también abrió preocupación por el impacto en el abastecimiento y la economía de quienes compran y venden en esa zona de la capital hondureña.