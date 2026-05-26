Honduras

Honduras: Incendio consume más de 45 negocios en popular mercado

Un fuerte incendio registrado durante la madrugada provocó cuantiosas pérdidas en el mercado Galindo decenas de locales comerciales y bodegas fueron consumidos por las llamas

Guardar
Google icon
Bomberos necesitaron más de siete horas para controlar el fuego que alarmó a vendedores y residentes del sector comercial.
Bomberos necesitaron más de siete horas para controlar el fuego que alarmó a vendedores y residentes del sector comercial.

Un incendio en el mercado Galindo de Comayagüela, en Tegucigalpa, capital de Honduras, destruyó en la madrugada más de 45 puestos y varias bodegas, según el Cuerpo de Bomberos. El fuego se propagó entre la sexta y séptima avenida y requirió más de siete horas de trabajo para ser controlado.

Las llamas se extendieron con rapidez durante la madrugada y provocaron alarma entre vendedores y habitantes de edificios cercanos, que salieron de la zona mientras el humo cubría el sector comercial.

PUBLICIDAD

Durante la emergencia, bomberos evacuaron con vida a cuatro personas atrapadas, entre ellas dos menores de edad, en la tercera planta de uno de los inmuebles afectados.

El operativo dejó dos bomberos lesionados. Uno sufrió intoxicación por monóxido de carbono por la exposición al humo y otro resultó herido con un objeto cortopunzante durante las maniobras, según el reporte preliminar de las autoridades.

PUBLICIDAD

Ambos socorristas fueron trasladados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde recibieron atención médica. De acuerdo con las autoridades, su estado de salud se mantiene estable.

Pérdidas millonarias

Las pérdidas materiales fueron calificadas como millonarias por el alcance del incendio: el fuego consumió puestos de venta y bodegas con medicamentos, mercadería y otros productos destinados al abastecimiento diario del mercado.

Bomberos trabajan incansablemente para sofocar un voraz incendio que consumió el Mercado Galindo en Comayagüela, Tegucigalpa, Honduras
Bomberos trabajan incansablemente para sofocar un voraz incendio que consumió el Mercado Galindo en Comayagüela, Tegucigalpa, Honduras

Comerciantes afectados intentaron rescatar parte de sus pertenencias antes de que algunas estructuras cedieran por la intensidad de las llamas, mientras observaban cómo el fuego avanzaba sobre sus negocios.

“Lo perdimos todo en cuestión de minutos. Aquí teníamos años trabajando y de esto dependían nuestras familias. Ver cómo el fuego acabó con nuestro esfuerzo es algo doloroso”, relató Carlos Castro, vendedor con años de vender en el lugar.

Castro entre lágrimas observaba los restos calcinados de su local en medio de los escombros y el humo que aún salía de la zona afectada.

Entre los negocios afectados por el incendio figuran puestos de venta de ropa, calzado, abarroterías, productos de uso diario, artículos para el hogar y bodegas donde se almacenaban medicamentos y mercadería variada destinada al comercio mayorista. Muchos comerciantes aseguraron que las pérdidas son totales, ya que el fuego consumió no solo los productos, sino también mobiliario, documentación y herramientas de trabajo.

El mayor Sergio Madrid, portavoz de operaciones del Cuerpo de Bomberos, informó que las tareas de extinción se extendieron durante gran parte de la mañana por la magnitud del siniestro y por las dificultades para acceder a algunos puntos del mercado.

El operativo de control del incendio recibió apoyo de cisternas de agua y de instituciones para evitar la propagación del fuego a otros locales.
El operativo de control del incendio recibió apoyo de cisternas de agua y de instituciones para evitar la propagación del fuego a otros locales.

Madrid señaló que otras instituciones apoyaron el operativo con cisternas de agua para reforzar el abastecimiento y evitar que el fuego alcanzara más locales, mientras equipos especializados continuaron con inspecciones en el área.

Investigan causas del siniestro

Las autoridades confirmaron que se realizará un censo para establecer con precisión la cantidad de puestos destruidos y estimar el impacto económico que dejó el incendio en familias que dependen del comercio informal y mayorista en el mercado Galindo.

Las causas del siniestro siguen bajo investigación. Técnicos del Cuerpo de Bomberos y otras instituciones realizan peritajes para determinar cómo comenzó el fuego y si hubo una falla eléctrica o un incidente accidental.

Los cuerpos de socorro mantienen acordonada parte del lugar por el riesgo de colapso en estructuras debilitadas por las altas temperaturas, según indicaron las autoridades.

También pidieron a la población y a los comerciantes que no ingresen a las zonas afectadas hasta que concluyan las labores de enfriamiento y la evaluación de daños.

El mercado Galindo concentra actividad comercial popular en Comayagüela, por lo que el incendio también abrió preocupación por el impacto en el abastecimiento y la economía de quienes compran y venden en esa zona de la capital hondureña.

Temas Relacionados

HondurasIncendioComercioPérdidasMercadoGalindoTegucigalpa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Guatemala ordena reanudar la entrega de alimento fortificado para la niñez

El acuerdo, tomado durante la última reunión del consejo nacional de seguridad alimentaria, instruye reiniciar la distribución del suplemento alimenticio destinado a menores con el fin de prevenir la desnutrición en todo el territorio

Gobierno de Guatemala ordena reanudar la entrega de alimento fortificado para la niñez

El llanto en medio de las balas: Una bebé sobrevive a brutal ataque armado donde murieron sus padres en Costa Rica

En medio del estruendo y el dolor que fracturaron en Barrio Las Palmas, la vida se abrió paso de forma milagrosa. Una pequeña de tan solo dos años y otra mujer adulta resultaron físicamente ilesas tras un feroz ataque armado dentro de su vivienda

El llanto en medio de las balas: Una bebé sobrevive a brutal ataque armado donde murieron sus padres en Costa Rica

Nueva masacre en Honduras deja cuatro muertos y un herido

La violencia volvió a estremecer a Honduras la noche del lunes luego de que una nueva masacre en la colonia Filadelfia de La Lima, Cortés,

Nueva masacre en Honduras deja cuatro muertos y un herido

La producción agropecuaria de República Dominicana lidera en frutales y musáceas durante el primer trimestre de 2026

El informe estadístico trimestral detalla que los principales cultivos, como la lechosa y el guineo, encabezaron los volúmenes, mientras se registraron variaciones importantes en precios, áreas sembradas y flujos de comercio agrícola externo

La producción agropecuaria de República Dominicana lidera en frutales y musáceas durante el primer trimestre de 2026

Número de habitaciones de renta corta en República Dominicana crece un 223.9% en siete años

La expansión de la renta corta supera ampliamente el ritmo de los hoteles, con la inclusión de 20,316 nuevas habitaciones y cerca de 8,000 propiedades solo durante el año pasado, según cifras oficiales

Número de habitaciones de renta corta en República Dominicana crece un 223.9% en siete años

TECNO

Un experimento dejó a cuatro modelos de IA al mando de estaciones de radio y todo terminó en caos

Un experimento dejó a cuatro modelos de IA al mando de estaciones de radio y todo terminó en caos

Por qué el papa León XIV pide “desarmar” a la IA para evitar la guerra

El cargador de mi celular se calienta: por qué y cómo solucionarlo

Por qué hay personas que necesitan tener siempre la casa ordenada, según la IA

¿Tu PC puede quedar bloqueada por hacer trampa en Valorant? Riot lanza nueva advertencia

ENTRETENIMIENTO

“La actuación de voz para Disney es un viaje diferente”: Jack McBrayer reveló cómo construyó a Félix en Ralph el Demoledor

“La actuación de voz para Disney es un viaje diferente”: Jack McBrayer reveló cómo construyó a Félix en Ralph el Demoledor

Euphoria y el episodio que dejó huella: Sam Levinson habló sobre el destino de Nate

Anne Hathaway confiesa que vivió casi ciega de un ojo durante diez años sin que nadie lo supiera

Así fue el reencuentro de Fergie con Black Eyed Peas en los AMAs 2026

La sorprendente exigencia de Elle Kennedy que transformó la versión televisiva de Off Campus

MUNDO

Escocia lanzó un billete “conmemorativo” con la jugada del gol que los clasificó al Mundial

Escocia lanzó un billete “conmemorativo” con la jugada del gol que los clasificó al Mundial

Casi 90 drones cayeron al agua en pleno espectáculo de luces en Sídney: se cancelaron cuatro funciones

“La destrucción de un mito”: la lapidaria crítica de Luca di Montezemolo a la primera Ferrari eléctrica

Las acciones de Ferrari se desplomaron tras la presentación de su primer auto eléctrico: “El mercado ha hablado”

Brockworth celebró la tradicional carrera del queso con récord de visitantes y participación internacional