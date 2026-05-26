Economía

Las empresas ajustaron sus proyecciones salariales: cuánto prevén aumentar en 2026 y las diferencias por sector

Las compañías elevaron cuatro puntos porcentuales sus previsiones de subas de sueldos para 2026 y comenzaron a ordenar las revisiones de haberes con menos ajustes anuales

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El 33% de las empresas proyectó tres aumentos salariales durante 2026 y convirtió ese esquema en la modalidad predominante (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un escenario marcado por una desaceleración de la inflación y una mayor previsibilidad en las variables económicas, las empresas comenzaron a redefinir sus políticas salariales para 2026 y ajustaron sus presupuestos de compensación en línea con las nuevas proyecciones de precios. Las compañías también avanzaron hacia esquemas de actualización menos fragmentados, con menos revisiones durante el año y una planificación más ordenada de los incrementos.

En ese contexto, las firmas que operan en la Argentina elevaron sus previsiones salariales y ahora estiman aumentos anuales del 26% para el mercado general. El dato surgió de un relevamiento realizado entre compañías de distintas industrias y reflejó un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

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El estudio también mostró una mayor coincidencia entre las expectativas de inflación y las decisiones vinculadas con remuneraciones. Según los resultados del informe, la mediana de inflación con la que trabajan las empresas también alcanzó el 26%, mientras que las estimaciones privadas relevadas por Latin Focus Consensus proyectaron una inflación anual del 25,8% para 2026.

Otro de los puntos destacados del trabajo se relacionó con la modalidad de actualización de salarios. La mayor parte de las organizaciones definió esquemas de tres ajustes durante el año, una dinámica que ganó terreno frente a modelos con más revisiones distribuidas a lo largo del calendario.

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Los datos formaron parte de la segunda edición 2026 del informe TISA (Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina), elaborado por Mercer, consultora global de recursos humanos y negocio de Marsh. El relevamiento analizó decisiones de compensación en el contexto económico actual y reunió información aportada por 510 compañías con operaciones en la Argentina.

Tres ajustes en el año

De acuerdo con el informe, el 33% de las organizaciones prevé otorgar tres incrementos salariales durante el año y convirtió esa modalidad en la opción predominante dentro del mercado. En paralelo, el 25% de las firmas proyectó cuatro ajustes salariales. La medición reflejó así una leve modificación respecto de la edición anterior del trabajo.

En el relevamiento previo, el 31% de las empresas indicó que aplicaría tres aumentos anuales. En esta nueva edición, ese porcentaje subió dos puntos. En cambio, la proporción de compañías que proyectó cuatro revisiones descendió del 26% al 25%.

La consultora señaló además que las empresas comenzaron a consolidar esquemas de compensación más planificados y menos fragmentados. Según indicó el informe, las organizaciones buscaron ordenar sus políticas salariales y alinearlas con escenarios inflacionarios más previsibles.

Dentro del calendario de incrementos, abril y octubre concentraron la mayor cantidad de ajustes. El 56% de las compañías encuestadas eligió abril como uno de los meses de actualización salarial, mientras que el 42% ubicó las revisiones en octubre.

Las empresas también proyectaron una mediana anual del 5% destinada a incrementos por mérito sobre masa salarial. Ese componente se sumó a las actualizaciones generales y apareció como una herramienta complementaria dentro de las políticas de compensación.

El informe diferenció además las previsiones según el origen de las compañías. Las firmas con casa matriz local estimaron incrementos salariales superiores a los de las subsidiarias multinacionales. En promedio, las empresas locales proyectaron ajustes del 27%, mientras que las subsidiarias calcularon aumentos del 25%.

Diferencias entre distintos sectores

El trabajo también identificó diferencias relevantes entre industrias. Algunos sectores ubicaron sus proyecciones salariales claramente por encima de las expectativas inflacionarias con las que trabajaron para 2026.

Uno de los casos más notorios apareció en el sector bancario. Las compañías de esa actividad proyectaron aumentos salariales del 29%, mientras que las expectativas de inflación dentro del mismo rubro se ubicaron en el 21%.

BANCO NACION SAN PEDRO
Los bancos proyectan aumentos salariales del 29% para 2026

Una situación similar surgió en la industria automotriz y autopartista. Las empresas de ese segmento también calcularon incrementos del 29% frente a escenarios inflacionarios del 21%. El informe señaló además que esa actividad registró una de las mayores correcciones al alza respecto del relevamiento anterior.

En el rubro seguros, las empresas proyectaron incrementos salariales del 26%, mientras que las expectativas inflacionarias alcanzaron el 24%. Otro de los segmentos analizados fue energía y oil & gas. Allí, las compañías calcularon aumentos del 25% frente a escenarios de inflación del 20%.

El estudio identificó también actividades donde existió una mayor convergencia entre salarios e inflación. Entre esos casos aparecieron agro, retail y fintech, sectores donde las diferencias entre ambas variables resultaron menores en comparación con otras industrias.

Dentro de todas las actividades relevadas, el rubro de ciencias de la vida, dispositivos y equipamiento médico se posicionó entre los segmentos con mayores incrementos proyectados. Según el informe, las compañías de esa actividad calcularon aumentos salariales del 31% para 2026.

YPF en Vaca Muerta
En el sector de energía y oil & gas, las compañías calcularon aumentos del 25%

La encuesta incluyó empresas de distintos tamaños y sectores productivos, lo que permitió construir una muestra representativa del mercado laboral formal en la Argentina. El informe recopiló información agregada aportada por compañías participantes y buscó ofrecer referencias para la toma de decisiones en materia de compensaciones.

Además de los datos vinculados con salarios, el relevamiento incorporó información sobre iniciativas relacionadas con el bienestar financiero de los empleados. El trabajo indicó que las empresas continuaron ampliando herramientas de acompañamiento económico para sus colaboradores.

Entre las principales medidas aparecieron programas de educación financiera, beneficios específicos y préstamos destinados a atender emergencias económicas. Las compañías también incorporaron distintas alternativas orientadas al acompañamiento financiero de los trabajadores.

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