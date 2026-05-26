Ingresos corrientes del Estado panameño suman $2,741 millones, pero no alcanzan la meta fiscal

Los ingresos corrientes del Estado alcanzaron $2,741 millones entre enero y abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá acumuló $2,741 millones en ingresos corrientes al cierre del primer cuatrimestre de 2026, una cifra que, aunque supera en $124.4 millones lo registrado en el mismo período del año pasado, quedó $35.1 millones por debajo de lo previsto en el presupuesto.

El dato refleja una mejora en la capacidad de generación de ingresos del Estado, pero también evidencia que la recaudación todavía enfrenta retos para alcanzar las metas fiscales trazadas para este año.

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La evolución de los ingresos públicos cobra especial relevancia en momentos en que el Gobierno busca cumplir la meta de déficit fiscal de 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2026. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha reiterado que el país mantiene el rumbo para alcanzar ese objetivo pese a las presiones registradas en los primeros meses del año.

Los ingresos corrientes son todos los recursos que recibe el Estado para financiar su funcionamiento cotidiano. Incluyen los impuestos pagados por ciudadanos y empresas, así como tasas, derechos, aportes y utilidades provenientes de entidades públicas.

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Cuando estos ingresos no crecen al mismo ritmo que los gastos, aumenta la presión sobre las finanzas públicas y se amplía el déficit fiscal.

La recaudación por consumo de combustible fue una de las que más creció en el primer cuatrimestre de 2026, con un aumento de 85.8% respecto a 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras preliminares de la Dirección General de Ingresos muestran que el desempeño del primer cuatrimestre fue mejor que el de 2025. Entre enero y abril del año pasado, los ingresos corrientes totalizaron $2,616.6 millones, mientras que este año alcanzaron $2,741 millones, equivalente a un crecimiento de 4.8%.

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El principal motor de ese aumento fueron los ingresos tributarios. Entre enero y abril, la recaudación de impuestos sumó $2,242.7 millones, un incremento de $186.8 millones o 9.1% frente al mismo período de 2025. Los tributos representaron cerca del 82% de todos los ingresos corrientes obtenidos por el Estado durante el primer cuatrimestre.

Dentro de la recaudación tributaria destacaron los impuestos indirectos, aquellos vinculados al consumo y las transacciones económicas. Este grupo generó $959.9 millones hasta abril, un crecimiento de 13.4% respecto al año anterior. Por su parte, los impuestos directos, relacionados principalmente con la renta de personas y empresas, aportaron $1,282.8 millones y registraron un aumento de 6.1%.

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Entre los impuestos que mostraron mayor dinamismo sobresale el ITBMS sobre ventas, que acumuló $388.9 millones hasta abril y creció 14.5% en comparación con el mismo período de 2025. También destacó el impuesto al consumo de combustible, cuya recaudación alcanzó $63.5 millones, un aumento de 85.8% frente al año anterior.

Sin embargo, la tendencia mensual refleja que la actividad económica no avanza de manera uniforme. Durante marzo, los ingresos corrientes alcanzaron $904.3 millones, mientras que en abril se ubicaron en $704.7 millones. Esto representa una disminución de casi $200 millones entre ambos meses.

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El ITBMS sobre ventas se mantuvo como una de las principales fuentes de ingresos fiscales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ingresos tributarios siguieron un comportamiento similar. En marzo sumaron $776 millones y en abril bajaron a $573 millones. No obstante, ambos meses mostraron resultados superiores a los observados un año antes. En abril, por ejemplo, la recaudación tributaria aumentó 17% frente al mismo mes de 2025, equivalente a $83.3 millones adicionales para las arcas públicas.

Pese a esta mejora en los ingresos, las finanzas públicas continúan enfrentando desafíos. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit del Sector Público No Financiero alcanzó $1,110 millones al cierre de febrero, equivalente a 1.17% del PIB. La cifra fue $307 millones superior a la registrada en el mismo período de 2025.

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La principal razón detrás de este comportamiento ha sido el crecimiento del gasto público. Mientras los ingresos totales aumentaron 12.4% durante el primer bimestre, los gastos crecieron 19.4%, impulsados principalmente por proyectos de inversión como la Línea 3 del Metro de Panamá y el Cuarto Puente sobre el Canal. El gasto de capital aumentó 75.3% durante ese período.

Chapman ha defendido esta estrategia al señalar que responde a una política orientada a estimular la economía mediante la inversión pública. El funcionario sostiene que el comportamiento del déficit no debe analizarse únicamente con base en los primeros meses del año y que Panamá mantiene la capacidad para cumplir su objetivo fiscal al cierre de 2026.

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El Gobierno mantiene la meta de cerrar 2026 con un déficit de 3.4% del PIB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cierre del primer cuatrimestre, no todos los renglones tributarios terminaron en positivo frente al presupuesto. El impuesto sobre la renta quedó $49 millones por debajo de lo previsto, con una ejecución de $1,016.1 millones frente a una meta de $1,065.1 millones. Dentro de ese grupo, la renta jurídica mostró una de las mayores brechas, con $236.3 millones recaudados, $54.6 millones menos de lo presupuestado.

También cerraron en negativo frente a la meta el ITBMS de importación y el impuesto de importación. El primero acumuló $181.2 millones, $27 millones por debajo del presupuesto, mientras que el segundo alcanzó $94.4 millones, con una diferencia negativa de $27 millones.

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Los próximos meses serán determinantes para evaluar si el crecimiento de la recaudación logra consolidarse. Aunque los ingresos muestran una trayectoria positiva respecto a 2025, el desafío para el Gobierno será incrementar la captación de recursos sin afectar la actividad económica y, al mismo tiempo, contener el crecimiento del gasto para acercarse a la meta de déficit de 3.4% del PIB.