El tierno discurso de Monfils que emocionó hasta las lágrimas a Svitolina en su despedida de Roland Garros: “Sin ella ni siquiera estaría aquí”

El discurso de Monfils que emocionó a Svitolina

La última noche de Gael Monfils en la cancha Philippe Chatrier de Roland Garros dejó una imagen imborrable: las lágrimas de Elina Svitolina acompañaron la despedida del tenista francés, quien cerró su recorrido ante el público de París en una velada repleta de emoción. El número 221 del ranking mundial, de 39 años, afrontó su adiós tras casi dos décadas de carrera, en un partido de cinco sets frente a Hugo Gaston.

Monfils se encontró con un estadio colmado y una atmósfera cargada de sentimientos. Durante la ceremonia posterior al partido, el francés tomó el micrófono para dedicar unas palabras a su esposa, la tenista ucraniana Elina Svitolina. “Normalmente hablas francés, Elina. Así que ahora quiero darle las gracias a ella, mi esposa, porque sin ella tal vez ni siquiera estaría aquí esta noche. Llevamos ocho años juntos, ocho años maravillosos. Has estado a mi lado. No me refiero a Elina Svitolina la jugadora. Me refiero a la mujer, a la mujer de verdad, mi esposa, que está ahí en cada momento, en todos ellos”.

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“Siempre ha sabido apoyarme como hombre, no como tenista. Elina siempre ha estado ahí en mis momentos de duda. Siempre ha sabido animarme, darme ánimos, quererme y, sobre todo, me ha dado el regalo más bonito del mundo con nuestra hija. Te amo”, expresó Monfils, ante una ovación del público que selló el momento.

Gael Monfils y Elina Svitolina se casaron en 2021 (AP)

Svitolina, conmovida hasta las lágrimas en la grada, fue protagonista involuntaria de la escena, que marcó uno de los momentos más emotivos de la jornada. La ucraniana, que se casó con Monfils en 2021, ya había compartido sus sensaciones respecto al retiro de su pareja.

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En declaraciones durante el BNP Paribas Open de Indian Wells en marzo, tras su victoria en cuartos de final sobre Iga Swiatek, Svitolina recordó el momento en que supo que Monfils pensaba en el retiro. “Creo que lo más difícil fue cuando me lo dijo. Creo que fue en septiembre del año pasado, cuando me dijo que estaba pensando sobre ello y que probablemente iba a pasar. Fue duro también para mí porque lo he visto jugar durante mucho tiempo: sus grandes partidos, el inicio de su carrera y también lo seguía antes de que estuviéramos juntos”, afirmó.

La tenista ucraniana explicó cómo vivió la trayectoria de Monfils desde diferentes roles, primero como espectadora y luego como compañera de vida. “Estar cerca de él y ver por lo que está pasando es muy especial. Para mí, es también emotivo ver cómo lo está llevando. A veces puede ser duro para él y emotivo, e intento estar ahí en cada paso del camino e intentar darle apoyo”, sostuvo Svitolina en la misma rueda de prensa.

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Svitolina se mostró muy conmovida tras el último partido de su pareja en Roland Garros (Reuters)

La pareja comenzó su relación en 2018, se comprometió y contrajo matrimonio en 2021, y recibió a su hija Skai en octubre de 2022. El vínculo entre ambos, reflejado en la ceremonia y en sus declaraciones, acompañó la última función de Monfils en la arcilla parisina.

En el plano deportivo, Monfils recibió una invitación especial de los organizadores para disputar Roland Garros y su partido se programó para la sesión nocturna en la Philippe Chatrier. El francés se midió ante Hugo Gaston, catorce años menor, y buscó la remontada tras verse dos sets por debajo. Gaston se impuso por 6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0 después de casi tres horas y media. La reacción de Monfils en el tercer y cuarto set renovó la esperanza de la grada, en una muestra de la combatividad que caracterizó su paso por el torneo.

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El encuentro marcó el cierre de la trayectoria de Monfils en el certamen donde alcanzó las semifinales en 2008 y en el que se mantuvo como figura durante dos décadas. La despedida incluyó una ceremonia especial, en la que el público parisino rindió homenaje al jugador y su familia.