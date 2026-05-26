Más de 5.000 personas en situación de calle en Buenos Aires: el impacto del frío y la crisis habitacional

El invierno agudiza el debate sobre la crisis habitacional y la efectividad de las políticas públicas en Buenos Aires

La llegada del frío reactivó el debate sobre las personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires y las políticas públicas para asistirlas. La salud mental y las adicciones representan los principales desafíos actuales. Según el último relevamiento oficial, la ciudad registró más de 5.000 personas en situación de calle.

“Es un problema que pasa en todas las ciudades del mundo”, explicó en Infobae en Vivo A las Nueve, la analista María Migliore. Ciudades como Nueva York, París y Londres registraron incrementos en los últimos años. Según explicó, Helsinki, capital de Finlandia, constituye una excepción porque mantiene una reducción sostenida de personas en situación de calle desde hace más de una década.

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La medición oficial, según precisó Migliore, registró 2.573 personas en 2021 y más de 5.000 en noviembre de 2025. La dirigente explicó que la ciudad mide dos variables. Por un lado, contabiliza a quienes permanecen en la vía pública. Por otro, releva a quienes se alojan en centros de inclusión social.

“Este número crece sostenidamente a lo largo de los años”, afirmó la analista. Y señaló que la ciudad incrementó la capacidad de atención en centros de inclusión durante los últimos años. Buenos Aires mantiene programas de asistencia desde hace varios años. “Buenos Aires Presente” funciona desde 2016 y conserva continuidad entre distintas gestiones, según explicó.

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El invierno agudiza el debate sobre la crisis habitacional y la efectividad de las políticas públicas en Buenos Aires

La analista indicó que las políticas actuales enfrentan nuevos desafíos. “Creo que hoy el problema de salud mental y de las adicciones está haciendo que haya que rever cómo se trabaja este tema”, dijo.

También afirmó que los casos más complejos presentan problemas de consumo y salud mental. “La cuestión económica influye, pero los que son crónicos tienen problemas de salud mental y de consumo”, sostuvo.

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Los factores que explican el aumento de casos

Entre los tres factores principales que explican el crecimiento de personas en situación de calle en distintas ciudades, el primero corresponde a la crisis habitacional y la pobreza.

“La crisis de vivienda es una problemática en todas las ciudades del mundo”, afirmó. También señaló que América Latina suma problemas estructurales de pobreza y dificultades para acceder a alquileres.

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El segundo factor corresponde a la salud mental. Según explicó, distintos países impulsaron procesos de desinstitucionalización desde la década de 1980. “Se cerraron muchas instituciones y esas redes comunitarias no terminaron de armarse al cien por ciento”, dijo Migliore.

La exfuncionaria sostuvo que muchas personas quedaron sin acompañamiento adecuado. Además, indicó que la pandemia agravó los problemas de salud mental en distintos países.

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Buenos Aires cuenta con programas como 'Buenos Aires Presente' y centros de inclusión para abordar la emergencia social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer factor corresponde a los consumos problemáticos. Migliore mencionó el caso de San Francisco y el impacto del consumo de fentanilo en Estados Unidos. También aclaró que en Argentina aparecen otras sustancias. “Son tres factores que ninguno explica al 100%, pero sí están todos relacionados”, afirmó.

Los modelos de asistencia que aplican distintas ciudades

Al mismo tiempo, Migliore describió tres modelos de asistencia para personas en situación de calle. El primero corresponde al sistema tradicional que aplican muchas ciudades, incluida Buenos Aires. El mismo propone una atención escalonada. Primero ofrece refugios y centros de inclusión para cubrir la emergencia inmediata. Luego incorpora hogares transitorios. Finalmente plantea el acceso a una vivienda permanente.

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Sin embargo, Migliore señaló que el sistema muestra límites ante problemas de salud mental y adicciones. “Está mostrando un límite cuando hay situaciones más complejas”, afirmó.

La dirigente también mencionó un programa aplicado en Brasil. Ese modelo combina espacios privados individuales con sectores comunes compartidos. Según explicó, las personas pueden permanecer entre un año y medio y dos años.

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El tercer esquema corresponde al modelo “Housing First”, desarrollado en Estados Unidos durante la década de 1990. Ese sistema coloca la vivienda como punto de partida del proceso de asistencia.

Según indicó, Finlandia logró reducir personas en situación de calle con ese modelo. La política incluye acompañamiento profesional y asistencia permanente.

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