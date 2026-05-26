Wander Franco, beisbolista de los Tampa Bay Rays, declarado culpable de abuso a menor en República Dominicana pero eximido de condena

La justicia dominicana declaró responsable a Wander Franco por abuso de una menor, pero lo eximió de pena por considerar que fue víctima de extorsión (REUTERS/EFE/Shawn Thew)

El campocorto dominicano Wander Franco, jugador de béisbol de los Tampa Bay Rays en la Major League Baseball (MLB), fue declarado penalmente responsable por abuso sexual y psicológico de una menor en República Dominicana, pero no cumplirá condena porque un juez le concedió un perdón judicial al considerar que también fue víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la adolescente, tal y como detalló CBS News.

La decisión, anunciada el lunes, mantiene la culpabilidad por violar disposiciones de la Ley 136-03 y deja pendiente para el 16 de junio la sentencia completa, de acuerdo con AP News.

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La resolución incluyó otra condena central del caso: la madre de la menor recibió 10 años de prisión por comercializar sexualmente a su hija, según explicó el juez José Antonio Núñez. Esa valoración fue la base para eximir de pena a Franco, pese a que el tribunal sostuvo su responsabilidad penal.

“Parece contradictorio que declaren responsabilidad penal y al mismo tiempo eximido de pena, el tribunal ha acogido en favor de Wander Franco el perdón judicial por las circunstancias particulares que lo colocaron como víctima material, no así como víctima legal”, afirmó Núñez. El magistrado justificó esa decisión como un “razonamiento de carácter lógico jurídico”, de acuerdo con CBS News.

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La madre de la adolescente recibió una condena de 10 años de prisión por explotación y chantaje, en el mismo proceso judicial (REUTERS/Erika Santelices)

El tribunal sostuvo la culpabilidad, pero aplicó un perdón judicial

El documento leído en audiencia declaró a Franco “penalmente responsable de la violación a las disposiciones de la Ley 136-03 que tipifican y sancionan el abuso sexual y psicológico, en perjuicio de la menor de edad”, retomó AP News. La decisión no revirtió esa conclusión: solo lo exoneró de castigo.

Franco había sido arrestado en enero de 2024, acusado de mantener durante 4 meses una relación con una niña de 14 años y de transferir miles de dólares a la madre para que consintiera la relación ilegal, de acuerdo con AP News. También enfrentó cargos por explotación sexual y comercial de una menor y trata de personas, de los que ya había sido declarado no culpable, afirmó CBS News.

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A la salida del tribunal, Franco abrazó a su madre, Nancy Aybar, y a otros familiares. “Gracias a Dios por todo”, expresó, según diferentes medios estadounidenses.

Mientras que, AP News destacó que Franco aseguró ante la prensa sentirse “tranquilo” y le envió un mensaje a sus seguidores: “Que me sigan apoyando, que con la fe de Dios vamos para arriba de nuevo”.

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Al concluir la audiencia, el jugador se reunió con su madre y familiares en el tribunal, donde se mostró aliviado (REUTERS/Erika Santelices)

La sentencia completa se conocerá el 16 de junio

El abogado Teodosio Jáquez sostuvo que la defensa aún no tiene la sentencia física y que ese documento será clave para definir los próximos pasos. “No tenemos la sentencia física en las manos, pero él fue eximido de pena porque el presidente del tribunal estableció que él también era una víctima y por lo tanto lo exime de pena con el perdón judicial”, aseguró Jáquez a AP News.

Jáquez agregó que no descartaba volver a apelar y que esperará el fallo completo para planificar junto con su cliente la estrategia. “Cuando tengamos la sentencia íntegra en las manos, les daremos más detalles”, afirmó a CBS News.

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El fiscal José Martínez Montán consideró relevante que el tribunal mantuviera la culpabilidad de Franco, tal como el Ministerio Público había sostenido desde las primeras etapas del juicio, según AP News.

El tribunal fijó el 16 de junio como fecha para presentar los detalles y fundamentos del fallo (REUTERS/Erika Santelices)

El caso alteró un contrato de 11 años y USD 182 millones con Tampa Bay

En noviembre de 2021, Franco firmó con los Rays de Tampa Bay un contrato por 11 años y USD 182 millones, de acuerdo con CBS News.

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Su situación deportiva cambió en agosto de 2023, cuando las autoridades dominicanas anunciaron que lo investigaban por una presunta relación con una menor; entonces tenía 22 años.

La investigación y la decisión judicial pusieron en pausa la carrera de Franco y su acuerdo millonario en las Grandes Ligas (Kim Klement Neitzel-USA TODAY Sports/REUTERS)

Seis meses después de su arresto, Tampa Bay lo colocó en la lista restringida, lo que interrumpió el salario que seguía cobrando mientras estaba en licencia administrativa, aseguró CBS News.

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Tras el veredicto, MLB, la liga profesional de béisbol de Estados Unidos informó en un comunicado: “Estamos conscientes del veredicto de hoy en el juicio contra Wander Franco y nuestra investigación concluirá en el momento apropiado”, según AP News.

Franco afirmó que personalmente no había contactado a los Rays, aunque supuso que sus abogados sí lo habían hecho, tal y como detalla CBS News.

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