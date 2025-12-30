La ensalada de pasta con manzanas y nueces combina sabores dulces y salados para una opción saludable y equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de pasta con manzanas y nueces es una preparación que une la textura de la pasta con el frescor de la fruta y el sabor tostado de los frutos secos. Esta propuesta resulta práctica para quienes buscan alternativas equilibradas y rápidas, y ofrece una combinación de sabores dulces y salados en cada porción.

Aunque no forma parte de la gastronomía tradicional, se ha vuelto común en reuniones familiares y como acompañamiento de asados, especialmente durante la primavera y el verano. El atractivo principal radica en el contraste entre la firmeza de la pasta, la acidez de la manzana verde y el sabor mantecoso de las nueces. Entre las posibles variantes se encuentran el agregado de apio, queso, pollo desmenuzado o pasas, lo que permite ajustar la receta según las preferencias personales.

Además, es apta para preparar con anticipación y transportar fácilmente a la oficina o la universidad.

Receta de ensalada de pasta con manzanas y nueces, rápida y fácil

Para elaborarla, se cuece la pasta al dente y, una vez fría, se mezcla con manzanas cortadas en cubos, nueces troceadas y un aderezo suave de mayonesa y yogur, que aporta cremosidad y equilibra el dulzor de la fruta. El resultado es una ensalada colorida y ligera, adecuada para quienes requieren opciones saludables en poco tiempo.

La receta admite diversas variantes: se puede elegir cualquier tipo de pasta corta, optar por manzanas verdes para un toque ácido o rojas para mayor dulzura, y añadir ingredientes como apio, zanahoria rallada o semillas. La clave está en mantener la frescura y el contraste de texturas, logrando una preparación versátil para diferentes ocasiones.

Esta receta fácil se prepara en solo 25 minutos e incluye pasta corta, manzanas verdes y nueces como ingredientes principales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Preparar esta ensalada lleva aproximadamente 25 minutos en total:

Cocción de la pasta: 10-12 minutos

Preparación de ingredientes (pelar y cortar manzanas, picar nueces): 5 minutos

Mezcla y armado de la ensalada: 5-8 minutos

Ingredientes

250 g de pasta corta (penne, tirabuzón o moñitos)

2 manzanas (preferentemente verdes)

60 g de nueces peladas

4 cucharadas de mayonesa

2 cucharadas de yogur natural (puede ser griego)

Jugo de ½ limón

Sal y pimienta a gusto

Cebollín o perejil fresco a gusto (opcional)

Cómo hacer ensalada de pasta con manzanas y nueces, paso a paso

Cocinar la pasta en abundante agua con sal según las instrucciones del envase. Escurrir y enjuagar con agua fría para cortar la cocción y enfriar. Lavar las manzanas. Pelar si se prefiere, y cortar en cubos pequeños. Rociar los cubos con jugo de limón para evitar la oxidación. Picar groseramente las nueces. Mezclar la mayonesa con el yogur natural y una pizca de sal y pimienta en un bol grande. Añadir un poco más de jugo de limón si se desea un aderezo más ácido. Incorporar la pasta fría, las manzanas y las nueces al bol con el aderezo. Mezclar suavemente para integrar los sabores. Ajustar sal y pimienta, y añadir cebollín o perejil fresco picado si se desea un toque verde y aromático. Servir inmediatamente o refrigerar hasta el momento de consumir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta rinde 4 porciones generosas como plato principal, o bien 6 porciones como acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de ensalada de pasta con manzanas y nueces contiene aproximadamente:

Calorías: 320

Grasas: 14 g

Grasas saturadas: 2 g

Carbohidratos: 40 g

Azúcares: 7 g

Proteínas: 7 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada de pasta con manzanas y nueces se puede conservar en la heladera hasta 2 días, siempre en un recipiente hermético. Se recomienda mezclar nuevamente antes de servir, ya que la pasta puede absorber parte del aderezo.