La ensalada de pasta con manzanas y nueces es una preparación que une la textura de la pasta con el frescor de la fruta y el sabor tostado de los frutos secos. Esta propuesta resulta práctica para quienes buscan alternativas equilibradas y rápidas, y ofrece una combinación de sabores dulces y salados en cada porción.
Aunque no forma parte de la gastronomía tradicional, se ha vuelto común en reuniones familiares y como acompañamiento de asados, especialmente durante la primavera y el verano. El atractivo principal radica en el contraste entre la firmeza de la pasta, la acidez de la manzana verde y el sabor mantecoso de las nueces. Entre las posibles variantes se encuentran el agregado de apio, queso, pollo desmenuzado o pasas, lo que permite ajustar la receta según las preferencias personales.
Además, es apta para preparar con anticipación y transportar fácilmente a la oficina o la universidad.
Receta de ensalada de pasta con manzanas y nueces, rápida y fácil
Para elaborarla, se cuece la pasta al dente y, una vez fría, se mezcla con manzanas cortadas en cubos, nueces troceadas y un aderezo suave de mayonesa y yogur, que aporta cremosidad y equilibra el dulzor de la fruta. El resultado es una ensalada colorida y ligera, adecuada para quienes requieren opciones saludables en poco tiempo.
La receta admite diversas variantes: se puede elegir cualquier tipo de pasta corta, optar por manzanas verdes para un toque ácido o rojas para mayor dulzura, y añadir ingredientes como apio, zanahoria rallada o semillas. La clave está en mantener la frescura y el contraste de texturas, logrando una preparación versátil para diferentes ocasiones.
Tiempo de preparación
Preparar esta ensalada lleva aproximadamente 25 minutos en total:
- Cocción de la pasta: 10-12 minutos
- Preparación de ingredientes (pelar y cortar manzanas, picar nueces): 5 minutos
- Mezcla y armado de la ensalada: 5-8 minutos
Ingredientes
- 250 g de pasta corta (penne, tirabuzón o moñitos)
- 2 manzanas (preferentemente verdes)
- 60 g de nueces peladas
- 4 cucharadas de mayonesa
- 2 cucharadas de yogur natural (puede ser griego)
- Jugo de ½ limón
- Sal y pimienta a gusto
- Cebollín o perejil fresco a gusto (opcional)
Cómo hacer ensalada de pasta con manzanas y nueces, paso a paso
- Cocinar la pasta en abundante agua con sal según las instrucciones del envase. Escurrir y enjuagar con agua fría para cortar la cocción y enfriar.
- Lavar las manzanas. Pelar si se prefiere, y cortar en cubos pequeños. Rociar los cubos con jugo de limón para evitar la oxidación.
- Picar groseramente las nueces.
- Mezclar la mayonesa con el yogur natural y una pizca de sal y pimienta en un bol grande. Añadir un poco más de jugo de limón si se desea un aderezo más ácido.
- Incorporar la pasta fría, las manzanas y las nueces al bol con el aderezo. Mezclar suavemente para integrar los sabores.
- Ajustar sal y pimienta, y añadir cebollín o perejil fresco picado si se desea un toque verde y aromático.
- Servir inmediatamente o refrigerar hasta el momento de consumir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes, la receta rinde 4 porciones generosas como plato principal, o bien 6 porciones como acompañamiento.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de ensalada de pasta con manzanas y nueces contiene aproximadamente:
- Calorías: 320
- Grasas: 14 g
- Grasas saturadas: 2 g
- Carbohidratos: 40 g
- Azúcares: 7 g
- Proteínas: 7 g
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La ensalada de pasta con manzanas y nueces se puede conservar en la heladera hasta 2 días, siempre en un recipiente hermético. Se recomienda mezclar nuevamente antes de servir, ya que la pasta puede absorber parte del aderezo.