El verdadero asado argentino: cinco aplicaciones de recetas para tener la mejor parrillada

Estas apps mejoran la experiencia social al facilitar la organización, el control de gastos y la personalización de recetas

Una parrilla repleta de cortes
Una parrilla repleta de cortes de carne y chorizos se cocina a la perfección en un restaurante, mientras el humo y el ambiente cálido evocan la esencia de la gastronomía argentina. La imagen captura el momento exacto en que un parrillero utiliza pinzas para voltear un corte, resaltando la dedicación y el arte detrás de este tradicional ritual culinario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asado argentino es mucho más que una comida y es una tradición que constituye un ritual social que reúne a familias y amigos en torno a la parrilla bajo sabor único. Que para lograrlo es posible apoyarse en aplicaciones en el celular.

Estas plataformas pueden ayudar desde el cálculo de las cantidades y la organización de las compras, hasta la división justa de los gastos y el acceso inmediato a recetas o consejos de cocineros expertos.

Aplicaciones para preparar el mejor asado argentino

  • Asado Fácil

Entre las aplicaciones más valoradas por los usuarios de Android, Asado Fácil destaca con 4,5 estrellas, gracias a su sistema integral para calcular cantidades e ingredientes. La app permite ingresar la cantidad de invitados y distinguir entre carnes rojas, verduras, pan, bebidas, postres y hasta picada previa.

Además, organiza automáticamente la lista de compras, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan estructurar de antemano el evento.

manos, teclado, celular, detalle, tecnología,
manos, teclado, celular, detalle, tecnología, trabajo, paseo, reunión, cena, emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esta funcionalidad se añade una característica muy apreciada: la posibilidad de dividir los gastos entre todos los participantes, generando sugerencias para facilitar la recaudación o la tradicional “vaquita”.

Otra función interesante es el registro de recetas personalizadas. El usuario puede combinar hasta ochenta ingredientes y guardar sus propias variantes, junto con consejos o “secretos” personales, para repetirlos en futuras ocasiones.

Asado Fácil permite compartir la lista de compras con los amigos para definir con claridad quién se ocupa de qué. Incluso incluye un buscador de carnicerías y negocios afines por nombre dentro de la ciudad, lo que agiliza la logística.

  • Calculador de Asado

Dentro del universo de herramientas gratuitas figura también la app Calculador de Asado, popular por su sencillez y precisión. En esta aplicación el usuario selecciona el tipo y número de comensales e inmediatamente obtiene la cantidad de carne recomendada por corte, además de las bebidas sugeridas. La plataforma permite agregar cortes específicos y ajustar parámetros si algún participante suele consumir más o menos que el promedio.

Dos filetes de res perfectamente
Dos filetes de res perfectamente asados se presentan en una plancha, coronados con una colorida mezcla de tomate, pimiento y cebolla. Al fondo, un pimiento amarillo y un vaso de bebida complementan la escena, resaltando la frescura y el atractivo visual del platillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calculador de Asado resulta especialmente útil para quienes desean controlar de forma exacta las compras y atender las preferencias individuales del grupo. Opera en dispositivos Android y obtiene buenas críticas por parte de la comunidad, aunque su alcance se ve restringido por la ausencia de soporte en iOS.

  • Asado y Truco

Pensada como una de las soluciones “todo en uno”, Asado y Truco suma funciones integradoras que simplifican la experiencia. No solo ayuda a calcular las cantidades adecuadas de cada elemento según los invitados, sino que además incluye un módulo para distribuir los gastos de manera transparente y un sistema de anotación para el popular juego de cartas truco.

Disponible gratuitamente en Android, aunque con anuncios, Asado y Truco está pensada para grandes reuniones. Su punto fuerte es la posibilidad de volverse un punto de referencia en el grupo, pues aporta claridad tanto en la logística como a la hora de manejar consumos y cuentas.

  • Armá tu Asado

La aplicación rosarina Armá tu Asado se caracteriza por brindar estimaciones de cantidades y, además, calcular el precio actualizado de la carne y los insumos principales. Es la única de las apps relevadas que cuenta con una versión para iOS y permite conocer el gasto por persona estimado, incluyendo el valor de vinos, agregados y complementos como especias, provoleta o fiambres.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una particularidad de Armá tu Asado radica en que integra la opción de pedir lo calculado a domicilio con entrega directa, al tratarse de un servicio creado por una cadena de carnicerías. El usuario debe crear un perfil para acceder a todas las funcionalidades, y si bien no permite sumar ingredientes nuevos, sí incluye variantes con carnes de cerdo y pollo.

Además de organizar listas y calcular cantidades, la disponibilidad de precios actualizados otorga al usuario un panorama claro del presupuesto requerido antes de disponerse a comprar. No posee una amplia cantidad de evaluaciones, pero suma ventajas concretas para quienes valoran la integración completa de cálculo, lista y compra.

  • Quién paga el asado

El desafío de la “vaquita” al final de cualquier reunión criolla encuentra una solución digital con la aplicación Quién paga el asado, en la que los participantes pueden cargar cuánto ha comprado cada uno y la app calcula el reparto adecuado de los montos para asegurar que el gasto se distribuye con equidad. Funcional tanto para Android como para iOS, también resulta útil para comidas a domicilio o cenas grupales de todo tipo.

Está disponible en la App Store con un precio módico y ha recibido en general buenas calificaciones, aunque algunos usuarios señalan dificultades ocasionales para registrar correctamente los montos en algunos dispositivos.

