Crimen y Justicia

VIDEO: quisieron robar una casa en Quilmes, los sorprendió la policía y fueron detenidos

Los apresados son dos jóvenes de 19 años. Sus cómplices lograron escapar. Las imágenes de la secuencia

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El momento en que la banda fue sorprendida por la Policía

Tomas Ignacio Quici y Bautista Joaquín Libera, ambos de 19 años, fueron detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, luego de ser sorprendidos mientras intentaban robar una casa en la localidad de Quilmes. Sus cómplices lograron escapar.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el episodio -que quedó registrado por una cámara de seguridad- ocurrió el sábado pasado, poco después de las 3 de la madrugada, en la calle La Rioja al 2800.

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Dos hombres con rostros pixelados, vistiendo sudaderas oscuras, fotografiados individualmente frente a un fondo que sugiere una dependencia policial
Los dos jóvenes detenidos

El episodio comenzó cuando el personal del Comando de Patrullas Quilmes observó un Citroën C4 blanco estacionado a contramano en actitud sospechosa. Al notar la aproximación del móvil policial, el auto aceleró y huyó del lugar.

En ese momento, cuatro hombres salieron a toda velocidad del patio delantero de una vivienda, todos con capuchas y guantes. Los delincuentes se dividieron en dos grupos para despistar a los uniformados, tres tomaron en una dirección y el restante huyó por otra: los uniformados fueron detrás del grupo mayoritario.

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Los policías iniciaron en ese momento una persecución y, durante la huida, uno de los sujetos arrojó un bolso al suelo. Finalmente, los agentes lograron interceptar y reducir a Quici y Libera, quienes llevaban guantes colocados. Los otros dos implicados lograron darse a la fuga.

Al regresar a la propiedad, los uniformados constataron signos evidentes de violencia en la reja perimetral exterior: el acceso había sido forzado con un expansor hidráulico o mecánico.

El momento en que la banda llegó a la casa que pretendían robar

Tras llamar a la puerta y entrevistarse con los propietarios, los uniformados establecieron que los moradores no llegaron a sufrir ningún robo ni daños en las aberturas internas, ya que la intervención policial se produjo antes de que los delincuentes pudieran entrar a la vivienda.

Los dueños permitieron el ingreso de la policía para una inspección detallada de la vivienda.

En el exterior, los agentes recuperaron el bolso arrojado por uno de los detenidos durante la fuga. En su interior hallaron diversas herramientas compatibles con la apertura y forzamiento de aberturas y rejas, además de guantes y gorros con visera. Todos estos elementos quedaron secuestrados como evidencia para la causa.

Varias herramientas, dos pares de guantes, dos gorras y un bolso negro con el logo 'Reef' sobre un suelo de baldosas claras
Elementos incautados a los delincuentes que cayeron por robar una casa en Quilmes, incluyendo guantes, gorras y herramientas

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, paralelamente, tras emitir un alerta radial, personal de la Prefectura Naval Argentina localizó el Citroën C4 blanco a varias cuadras del sitio del hecho.

Al identificar el dominio AA-419-XM, los efectivos establecieron que el vehículo contaba con un pedido de secuestro activo desde el 25 de abril, solicitado por la Seccional Séptima de Lomas de Zamora, en el marco de una investigación por robo automotor con intervención de la UFI Nº7 del Departamento Judicial de Quilmes. El vehículo fue incautado y trasladado a la dependencia policial como parte de la evidencia.

Los dos jóvenes, junto con los elementos incautados y el automóvil recuperado, fueron trasladados a la Comisaría Quilmes 3ra.

Un coche Citroën blanco estacionado de noche frente a la Comisaría Tercera de Quilmes, con un cartel policial visible al lado en una calle empedrada
El auto usado por los delincuentes

Allí, se dio intervención inmediata a la Unidad Funcional de Instrucción Nº5 de Quilmes, que dispuso la detención de ambos jóvenes bajo los cargos de violación de domicilio y daños en grado de tentativa bajo la modalidad de entradera. La fiscalía impartió directivas para la continuidad de las actuaciones y requirió la presentación de los sospechosos en sede judicial.

La investigación continúa con el análisis de las cámaras municipales para identificar y detener a los dos prófugos restantes.

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