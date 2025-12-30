Comer yogur griego todos los días: cuáles son los 6 beneficios respaldados por una nutricionista

El yogur griego destaca por su alto contenido de proteínas completas, esenciales para el desarrollo y mantenimiento muscular según recomendaciones de nutricionistas (Crédito: Freepik)

El yogur griego gana presencia en las heladeras y en las recomendaciones de nutricionistas. Su textura espesa, perfil nutricional y versatilidad en la cocina lo consolidan como un alimento habitual en desayunos, colaciones y preparaciones saladas.

El crecimiento de la demanda se relaciona con el interés por alimentos no procesados, ricos en proteínas y con beneficios comprobados para la salud. La nutricionista Kristen Stavridis subrayó a The Telegraph que este producto lácteo combina un alto aporte proteico con bacterias vivas que favorecen el equilibrio del microbioma intestinal.

1. Alto contenido de proteínas y cuidado muscular

El proceso de elaboración del yogur griego incluye el colado para eliminar el suero y concentrar los sólidos, lo que puede aportar hasta 10 gramos de proteína por cada 100 gramos, aproximadamente el doble que otros yogures.

“Se ha demostrado que consumir una dieta rica en proteínas ayuda a desarrollar y retener los músculos, algo importante a medida que envejecemos”, explicó Stavridis al medio británico.

El proceso de colado del yogur griego eleva su aporte de proteínas de alta calidad, fundamentales para el desarrollo y la preservación de la masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se trata de una proteína completa, con los nueve aminoácidos esenciales que el organismo no produce. La proteína es necesaria para la renovación de las células de la piel, el crecimiento y la reparación de los tejidos corporales.

2. Mejora de la salud intestinal y del sistema inmunológico

El yogur griego contiene cultivos vivos o activos que favorecen un microbioma intestinal saludable. “Los probióticos naturales del yogur griego contribuyen a una mayor diversidad de bacterias beneficiosas en el intestino. Esto favorece una mejor digestión y puede fortalecer nuestro sistema inmunológico”, señaló la nutricionista.

Investigaciones citadas por The Telegraph asocian el consumo de dos o más porciones semanales con un menor riesgo de cáncer de intestino. Este efecto estaría vinculado a la reducción de la inflamación intestinal y de sustancias químicas potencialmente cancerígenas.

3. Minerales que protegen la salud del corazón

El yogur griego ofrece potasio y magnesio, minerales que ayudan a regular la presión arterial. La experta indicó que estudios muestran que los probióticos del yogur pueden reducir el colesterol elevado, factor de riesgo cardiovascular.

El yogur griego contiene potasio y magnesio, minerales clave para la regulación de la presión arterial y la protección cardiovascular (Crédito: Freepik)

Según un estudio citado en el artículo de The Telegraph, consumir al menos dos porciones de yogur por semana se asocia con una reducción cercana a una quinta parte en el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Las versiones bajas en grasa pueden carecer de grasas saturadas, responsables del aumento del colesterol. Por ese motivo, la nutricionista recomendó yogur griego bajo en grasa para personas con antecedentes familiares o niveles elevados de colesterol.

4. Saciedad y control del peso corporal

El contenido proteico del yogur griego favorece la sensación de saciedad, lo que puede reducir la ingesta entre comidas. “Como el yogur griego tiene un alto contenido de proteínas, puede mantenerte saciado por más tiempo”, explicó Stavridis.

Una porción de 100 gramos de yogur griego desnatado aporta alrededor de 50 calorías, mientras que una versión con 10% de grasa ronda las 130. Estas cifras son inferiores a las de muchos snacks habituales, lo que lo convierte en una opción frecuente en planes para la pérdida de peso.

5. Aporte de calcio y salud ósea

El yogur griego es una fuente relevante de calcio, mineral fundamental para la densidad ósea. Un bol de 200 gramos aporta cerca de 240 miligramos, algo más de un tercio de la ingesta diaria recomendada para adultos.

El yogur griego es una fuente relevante de calcio dietético, fundamental para mantener la densidad y salud ósea en adultos y especialmente en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El calcio puede contribuir a una mayor densidad ósea y reconstruir el tejido óseo a medida que envejecemos o ante una lesión”, afirmó Stavridis. Este aporte es especialmente relevante en mujeres, que suelen perder densidad mineral ósea alrededor de la menopausia.

Estudios citados por la nutricionista en su análisis relacionan un mayor consumo de yogur con una densidad ósea más alta y un menor riesgo de fracturas.

6. Probióticos, vitaminas y función cerebral

Los beneficios del yogur griego también alcanzan la salud cerebral. Los probióticos participan en el eje intestino-cerebro, sistema de comunicación que influye en la función cognitiva. Stavridis indicó que estos microorganismos pueden contribuir a ralentizar el deterioro cognitivo asociado a la edad.

El aporte de probióticos y vitaminas B del yogur griego favorece la función cognitiva y puede ayudar a ralentizar el deterioro cerebral con la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur griego ofrece vitaminas del complejo B, como tiamina (B1), riboflavina (B2) y cobalamina (B12). “La vitamina B12 cumple muchas funciones en el cuerpo, pero cuando se trata de la salud del cerebro, puede ayudar a fortalecer nuestra memoria, ayudarnos con el pensamiento crítico y reforzar nuestras habilidades para resolver problemas”, señaló la nutricionista.

Destacó además que la grasa presente en el yogur contribuye a la función cerebral, siempre que el consumo de grasas saturadas se mantenga controlado.