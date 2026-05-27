Receta de budín de almendras y banana, rápida y fácil

Un aroma a banana madura y almendras recién tostadas puede transformar cualquier tarde fría en un momento cálido. El budín de almendras y banana, rápido y fácil, es de esos clásicos que invitan a la reunión espontánea y al mate en la mesa.
En la Argentina, el budín se disfruta en desayunos largos, meriendas con amigos o como postre improvisado. La combinación de banana y almendra suma sabor y textura, perfecta para aprovechar frutas maduras y tener algo casero sin esfuerzo.
Receta de budín de almendras y banana
Se trata de un budín húmedo, con base de banana pisada y harina de almendras, ideal para quienes buscan una opción rica y práctica. La mezcla resulta esponjosa, con el toque crocante y aromático de las almendras, sin complicaciones y lista para el horno en pocos minutos.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 2 bananas maduras medianas
- 2 huevos
- 100 g de azúcar
- 70 ml de aceite (girasol o maíz)
- 120 g de harina leudante
- 70 g de harina de almendras
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1 puñado de almendras fileteadas (opcional, para la superficie)
Cómo hacer budín de almendras y banana, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde de budín.
- Pisar las bananas con un tenedor hasta que queden bien deshechas.
- Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede aireada.
- Incorporar el aceite, la vainilla y la pizca de sal.
- Añadir la banana pisada y mezclar bien.
- Sumar la harina leudante y la harina de almendras, integrando con movimientos envolventes.
- Verter la preparación en el molde y, si se desea, espolvorear almendras fileteadas por encima.
- Llevar al horno y cocinar a 180 °C durante 35 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
- Dejar enfriar antes de desmoldar.
Consejo: No sobrebatir la mezcla y controlar que el horno no esté demasiado fuerte para lograr un budín húmedo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 215 kcal
- Grasas: 10 g
- Carbohidratos: 28 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien envuelto, hasta 5 días. Se puede freezar por hasta 2 meses.
