Receta de budín de almendras y banana, rápida y fácil

El truco clave para disfrutar una receta sencilla, lista en minutos y con un aroma irresistible que invita a compartir

La receta de budín de almendras y banana incluye ingredientes simples para lograr un postre húmedo, esponjoso y aromático en solo 45 minutos

Un aroma a banana madura y almendras recién tostadas puede transformar cualquier tarde fría en un momento cálido. El budín de almendras y banana, rápido y fácil, es de esos clásicos que invitan a la reunión espontánea y al mate en la mesa.

En la Argentina, el budín se disfruta en desayunos largos, meriendas con amigos o como postre improvisado. La combinación de banana y almendra suma sabor y textura, perfecta para aprovechar frutas maduras y tener algo casero sin esfuerzo.

Receta de budín de almendras y banana

Esta receta de budín de banana y almendras es ideal para meriendas o desayunos y permite aprovechar frutas maduras con una preparación rápida

Se trata de un budín húmedo, con base de banana pisada y harina de almendras, ideal para quienes buscan una opción rica y práctica. La mezcla resulta esponjosa, con el toque crocante y aromático de las almendras, sin complicaciones y lista para el horno en pocos minutos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 2 bananas maduras medianas
  • 2 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 70 ml de aceite (girasol o maíz)
  • 120 g de harina leudante
  • 70 g de harina de almendras
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1 puñado de almendras fileteadas (opcional, para la superficie)

Cómo hacer budín de almendras y banana, paso a paso

Los pasos clave para un budín de almendras y banana exitoso incluyen batir bien los huevos, integrar la banana y controlar la temperatura del horno
  1. Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde de budín.
  2. Pisar las bananas con un tenedor hasta que queden bien deshechas.
  3. Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede aireada.
  4. Incorporar el aceite, la vainilla y la pizca de sal.
  5. Añadir la banana pisada y mezclar bien.
  6. Sumar la harina leudante y la harina de almendras, integrando con movimientos envolventes.
  7. Verter la preparación en el molde y, si se desea, espolvorear almendras fileteadas por encima.
  8. Llevar al horno y cocinar a 180 °C durante 35 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
  9. Dejar enfriar antes de desmoldar.

Consejo: No sobrebatir la mezcla y controlar que el horno no esté demasiado fuerte para lograr un budín húmedo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 215 kcal
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Proteínas: 5 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín de banana y almendras se conserva en heladera hasta cinco días y puede congelarse por dos meses para una opción casera siempre disponible

En heladera, bien envuelto, hasta 5 días. Se puede freezar por hasta 2 meses.

