Estados Unidos

Más de 20 millones de personas reciben la advertencia de permanecer en sus casas por niveles peligrosos de contaminación del aire

Las autoridades advirtieron que los niveles elevados de ozono y polvo atmosférico pueden agravar problemas respiratorios y afectar especialmente a niños, adultos mayores y personas con asma

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las alertas de calidad del aire en California, Illinois e Indiana afectan a millones por altos niveles de ozono y polvo atmosférico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de residentes en el sur de California, el área de Chicago y el noroeste de Indiana enfrentan desde el 27 de mayo una situación excepcional: las autoridades han emitido alertas oficiales por niveles peligrosos de contaminación del aire, lo que obliga a reducir actividades al aire libre y limitar el uso de vehículos. La medida, en vigor hasta la medianoche del miércoles, responde a la presencia de ozono elevado y polvo atmosférico, factores que representan riesgos graves para la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

La Agencia de Protección Ambiental de Illinois y la Agencia de Protección del Aire del Sur de California, junto con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), confirmaron que las advertencias afectan grandes núcleos urbanos y varias zonas rurales. Las ciudades incluidas en la emergencia son Chicago, Aurora, Naperville, Joliet, Gary, Hammond, Valparaiso, Palm Springs, Indio, La Quinta, El Centro, Brawley y Calexico. De acuerdo con fuentes oficiales, el fenómeno se debe a condiciones meteorológicas que impiden la dispersión de contaminantes, permitiendo la acumulación de ozono y partículas en el aire.

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El contexto de estas alertas se remonta a una tendencia creciente de episodios de mala calidad del aire en Estados Unidos. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la World Population Review, estados como California, Illinois e Indiana figuran entre los de mayor exposición a episodios de contaminación, debido a la interacción de factores geográficos, actividad industrial y condiciones climáticas extremas.

¿Por qué hay una alerta por calidad del aire en California, Illinois e Indiana?

La alerta se debe a la combinación de dos tipos de contaminantes: ozono troposférico y polvo atmosférico. En el área de Chicago y el noroeste de Indiana, el problema principal es el ozono generado por la reacción de emisiones de automóviles, plantas industriales y fuentes energéticas con la radiación solar. Este fenómeno se intensifica en días calurosos y con poco viento.

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En el caso del sur de California, el componente predominante es el polvo. Los vientos fuertes levantan partículas desde regiones áridas como el desierto de Mojave, lo que provoca situaciones de baja visibilidad y alta concentración de partículas nocivas en el aire. Según el NWS, ambas condiciones pueden persistir durante varios días si no cambian los patrones meteorológicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades recomiendan reducir actividades al aire libre y evitar el uso de vehículos particulares ante la contaminación del aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué áreas están bajo alerta y a quiénes afecta?

Las zonas bajo alerta comprenden:

  • Illinois: área metropolitana de Chicago (condados de Cook, DuPage, Kane, Will), ciudades de Aurora, Naperville y Joliet.
  • Indiana: noroeste del estado, incluyendo Gary, Hammond, Valparaiso, LaPorte County.
  • California: Valle de Coachella (Palm Springs, Indio, La Quinta) y Valle Imperial (El Centro, Brawley, Calexico).

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la advertencia afecta directamente a millones de residentes y a todos quienes transiten o trabajen en estas regiones. La población vulnerable incluye a niños, adultos mayores, personas con enfermedades cardíacas o pulmonares y trabajadores al aire libre. Las autoridades recomiendan consultar la calidad del aire en tiempo real a través de plataformas como AirNow y los portales de la EPA y el NWS.

¿Cuáles son los riesgos para la salud por exposición a ozono y polvo?

El ozono troposférico es un agente irritante de las vías respiratorias. La EPA explica que puede inflamar los pulmones, agravar el asma y aumentar la susceptibilidad a infecciones respiratorias. El polvo atmosférico contiene partículas finas que se depositan en los pulmones y pueden ingresar al torrente sanguíneo, elevando el riesgo de ataques de asma, enfermedades cardíacas y problemas respiratorios crónicos.

Los principales grupos de riesgo son:

  • Niños y adolescentes: sus pulmones están en desarrollo y respiran más aire por kilogramo de peso.
  • Adultos mayores: más propensos a enfermedades cardiovasculares y pulmonares.
  • Personas con asma o enfermedades pulmonares: mayor vulnerabilidad a los efectos del ozono y el polvo.
  • Trabajadores al aire libre y deportistas: expuestos a mayores cantidades de contaminantes durante sus actividades.

Según el NWS, “las personas con afecciones preexistentes deben evitar actividades físicas intensas al aire libre durante el periodo de alerta”. El comunicado subraya que “la exposición continua puede provocar síntomas como tos, dificultad respiratoria y fatiga”.

¿Qué medidas recomendaron las autoridades para proteger la salud?

Las autoridades de Illinois, Indiana y California emitieron recomendaciones precisas para reducir la exposición y prevenir complicaciones:

  • Permanecer en interiores en las horas de mayor contaminación (por la tarde).
  • Mantener ventanas y puertas cerradas.
  • Utilizar purificadores de aire o sistemas de aire acondicionado en modo recirculación.
  • Evitar el uso de vehículos particulares y preferir el transporte público o compartir viajes.
  • No utilizar equipos de jardinería o maquinaria a gasolina durante el periodo de alerta.
  • Consultar la calidad del aire a través de plataformas oficiales antes de planificar actividades al aire libre.

La Agencia de Protección Ambiental de Illinois pidió a la población: “Eviten salir de casa si no es estrictamente necesario y sigan las indicaciones oficiales para proteger su salud y la de sus familias”, según declaraciones recogidas por Fox 32 Chicago.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ozono troposférico y las partículas finas representan riesgos graves para la salud respiratoria de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo contribuye la ciudadanía a mejorar la calidad del aire?

Las autoridades subrayaron que la colaboración social es fundamental. Entre las acciones sugeridas:

  • Compartir trayectos en auto y usar transporte público.
  • Apagar el motor del vehículo si se permanece detenido.
  • Posponer actividades que requieran maquinaria a gasolina.
  • Reducir el consumo energético en horarios críticos.

La EPA indicó que la reducción del tráfico y el uso eficiente de la energía ayudan a disminuir la formación de ozono y la dispersión de partículas. “La participación de la comunidad es esencial para mitigar los efectos de estos episodios y limitar su duración”, señaló la agencia en su último reporte.

¿Cuál es la situación histórica y qué dice la estadística reciente?

Estados como California registran el mayor número de jornadas con calidad del aire catalogada como “no saludable” en Estados Unidos, según la World Population Review. El informe sostiene que la combinación de emisiones vehiculares, actividad industrial y geografía desfavorable sitúa también a Illinois e Indiana en posiciones elevadas de exposición.

En los últimos cinco años, el área de Chicago ha registrado al menos dos alertas anuales por mala calidad del aire. El sur de California ha visto crecer la frecuencia de episodios por polvo en paralelo al aumento de temperaturas y sequías prolongadas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Qué se espera para los próximos días y cómo impacta esto en la vida diaria?

El NWS prevé que la situación podría mejorar en las próximas jornadas si se registran vientos frescos y precipitaciones, aunque advierte que las condiciones pueden persistir si el clima se mantiene estable. Hasta entonces, la población debe mantener la precaución y seguir las recomendaciones para minimizar riesgos.

Las restricciones impactan en múltiples aspectos: desde la cancelación de actividades recreativas y deportivas hasta la modificación de rutinas laborales. Las autoridades recordaron que los servicios de salud permanecerán atentos a cualquier aumento en consultas por problemas respiratorios.

Personas utilizando máscaras o barbijos en una ciudad que se ve afectada por el smog o la polución ambiental (Imagen ilustrativa Infobae)
Las recomendaciones sanitarias incluyen permanecer en interiores, mantener ventanas cerradas y consultar la calidad del aire en portales oficiales como AirNow y la EPA. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Dónde consultar información actualizada sobre la calidad del aire?

Las fuentes oficiales para verificar el estado de la calidad del aire son:

  • AirNow (plataforma nacional en tiempo real)
  • Servicio Meteorológico Nacional (NWS)
  • Agencia de Protección Ambiental (EPA)
  • Portales estatales de salud ambiental

El NWS actualiza los avisos y recomendaciones conforme evoluciona el pronóstico. La consulta frecuente de estas fuentes permite a la población adaptar sus actividades y reducir riesgos para la salud.

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