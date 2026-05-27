Receta de bastones de masa madre con aceite de oliva, rápida y fácil

Un aroma irresistible invade la cocina cuando salen del horno, dorados y crujientes, los bastones de masa madre con aceite de oliva. Perfectos para picar mientras se espera la comida, acompañar una picada, o sumar a cualquier mesa familiar, estos bastones remiten a las panaderías de barrio y al placer simple del pan recién hecho.
En Argentina, son infaltables en reuniones informales y picadas. Se disfrutan tibios, solos o con salsas, y son una opción ideal para aprovechar masa madre activa sin pasar horas fermentando. Su textura aireada y corteza fina los hace amados por grandes y chicos.
Receta de bastones de masa madre con aceite de oliva
Los bastones de masa madre con aceite de oliva son palitos de pan alargados, suaves por dentro y crocantes por fuera, hechos con harina, agua, sal, masa madre y un toque generoso de aceite de oliva. La receta que te propongo es rápida: requiere solo un breve leudado y no hace falta amasar demasiado.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 55 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Reposo/leudado: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 250 g de harina 000
- 100 g de masa madre activa (bien burbujeante)
- 120 ml de agua a temperatura ambiente
- 30 ml de aceite de oliva extra virgen (más extra para pincelar)
- 5 g de sal fina
- (Opcional) Semillas a gusto: sésamo, amapola, orégano seco
Cómo hacer bastones de masa madre con aceite de oliva, paso a paso
- Mezclar la masa madre, el agua y el aceite de oliva en un bol grande hasta integrar bien.
- Agregar la harina y la sal. Unir con cuchara hasta que se forme una masa blanda y pegajosa.
- Tapar y dejar reposar 20 minutos. Este descanso (autólisis) ayuda a que la masa se hidrate y sea más fácil de manipular.
- Enharinar la mesa, volcar la masa y plegar varias veces sobre sí misma hasta que tome un poco de tensión (no es necesario amasar fuerte).
- Dividir en porciones pequeñas y formar bastones alargados de 1,5 cm de ancho y 12-15 cm de largo. Si querés sumar semillas, es el momento de rebozar cada bastón.
- Colocar los bastones en una placa aceitada o con papel manteca. Cubrir con un repasador y dejar leudar en lugar tibio 20 minutos.
- Pincelar con aceite de oliva extra antes de hornear para lograr una corteza bien dorada y aromática.
- Llevar a horno precalentado a 200°C (fuerte) y cocinar 20 minutos o hasta que estén bien dorados y crocantes.
- Dejar enfriar sobre una rejilla para evitar que se humedezcan.
Consejos claves:
- La masa debe quedar blanda, pero no líquida.
- El horno bien caliente es fundamental para el crocante.
- No sobrecocinar: apenas estén dorados, sacar y enfriar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 16 bastones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 80 kcal
- Grasas: 2,5 g
- Carbohidratos: 13 g
- Proteínas: 2,2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conservan hasta 3 días en recipiente hermético a temperatura ambiente. Si se busca que duren más, se pueden congelar hasta 2 meses. Para recuperar el crocante, calentar unos minutos en horno antes de servir.
