Receta de bastones de masa madre con aceite de oliva, rápida y fácil

Perfectos para picadas, estos palitos crocantes conquistan con su sabor a pan recién horneado

Bastones dorados y crocantes, recién salidos del horno, listos para compartir en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma irresistible invade la cocina cuando salen del horno, dorados y crujientes, los bastones de masa madre con aceite de oliva. Perfectos para picar mientras se espera la comida, acompañar una picada, o sumar a cualquier mesa familiar, estos bastones remiten a las panaderías de barrio y al placer simple del pan recién hecho.

En Argentina, son infaltables en reuniones informales y picadas. Se disfrutan tibios, solos o con salsas, y son una opción ideal para aprovechar masa madre activa sin pasar horas fermentando. Su textura aireada y corteza fina los hace amados por grandes y chicos.

Receta de bastones de masa madre con aceite de oliva

Los bastones de masa madre con aceite de oliva son palitos de pan alargados, suaves por dentro y crocantes por fuera, hechos con harina, agua, sal, masa madre y un toque generoso de aceite de oliva. La receta que te propongo es rápida: requiere solo un breve leudado y no hace falta amasar demasiado.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Reposo/leudado: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Textura aireada y corteza fina: el toque de aceite de oliva realza el sabor en cada bocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 250 g de harina 000
  • 100 g de masa madre activa (bien burbujeante)
  • 120 ml de agua a temperatura ambiente
  • 30 ml de aceite de oliva extra virgen (más extra para pincelar)
  • 5 g de sal fina
  • (Opcional) Semillas a gusto: sésamo, amapola, orégano seco

Cómo hacer bastones de masa madre con aceite de oliva, paso a paso

  1. Mezclar la masa madre, el agua y el aceite de oliva en un bol grande hasta integrar bien.
  2. Agregar la harina y la sal. Unir con cuchara hasta que se forme una masa blanda y pegajosa.
  3. Tapar y dejar reposar 20 minutos. Este descanso (autólisis) ayuda a que la masa se hidrate y sea más fácil de manipular.
  4. Enharinar la mesa, volcar la masa y plegar varias veces sobre sí misma hasta que tome un poco de tensión (no es necesario amasar fuerte).
  5. Dividir en porciones pequeñas y formar bastones alargados de 1,5 cm de ancho y 12-15 cm de largo. Si querés sumar semillas, es el momento de rebozar cada bastón.
  6. Colocar los bastones en una placa aceitada o con papel manteca. Cubrir con un repasador y dejar leudar en lugar tibio 20 minutos.
  7. Pincelar con aceite de oliva extra antes de hornear para lograr una corteza bien dorada y aromática.
  8. Llevar a horno precalentado a 200°C (fuerte) y cocinar 20 minutos o hasta que estén bien dorados y crocantes.
  9. Dejar enfriar sobre una rejilla para evitar que se humedezcan.

Consejos claves:

  • La masa debe quedar blanda, pero no líquida.
  • El horno bien caliente es fundamental para el crocante.
  • No sobrecocinar: apenas estén dorados, sacar y enfriar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 16 bastones.

Ideales para la picada: bastones de masa madre acompañados de salsas y quesos frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 80 kcal
  • Grasas: 2,5 g
  • Carbohidratos: 13 g
  • Proteínas: 2,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conservan hasta 3 días en recipiente hermético a temperatura ambiente. Si se busca que duren más, se pueden congelar hasta 2 meses. Para recuperar el crocante, calentar unos minutos en horno antes de servir.

