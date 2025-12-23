De Einstein a Simone Biles: qué es el talento y por qué la “regla de las 10.000 horas” sería un mito

La nueva evidencia científica alienta trayectorias abiertas y multidisciplinarias como vía para alcanzar logros extraordinarios (EFE)

En los primeros años de su vida, Albert Einstein no destacaba en la escuela. Simone Biles probó disciplinas distintas antes de descubrir la gimnasia. Michael Phelps tampoco fue considerado un prodigio infantil. ¿Qué une a estos referentes?

La ciencia muestra que los caminos hacia la excelencia rara vez siguen el recorrido previsible: no dependen solo de comenzar temprano ni de acumular miles de horas de práctica dirigida. Durante años, la extendida “regla de las 10.000 horas”, impulsada por un estudio de 1993 sobre violinistas —y popularizada por Malcolm Gladwell en su libro Outliers—, instauró la idea de que la maestría surge tras sumas específicas de práctica deliberada desde la infancia.

La fórmula contagió a padres, educadores y entrenadores en todo el mundo, y se convirtió en una suerte de dogma cultural sobre el talento. Sin embargo, la evidencia científica más reciente cuestiona esa visión y revela que la ruta a la excelencia es mucho menos lineal y mucho más rica.

La ciencia desmiente el mito de las 10.000 horas y revela que la excelencia no sigue trayectorias predecibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevos estudios publicados en Science y analizados por Scientific American y la Asociación Estadounidense de Psicología exponen que alcanzar la cima en cualquier disciplina suele requerir trayectorias más diversas y multidisciplinarias.

Brooke Macnamara, profesora asociada en la Universidad de Purdue, advierte que la interpretación pública del concepto de las 10.000 horas ignoró otros factores cruciales en el desarrollo del talento: “No solo importa cuánto se practica, sino cómo, cuándo y a través de cuántas experiencias distintas”, sostiene en Scientific American.

La investigación liderada por Güllich y colaboradores, divulgada en Science en 2024, analizó el desarrollo de más de 34.000 adultos de élite en ciencias, música, ajedrez y deportes. Sus resultados son contundentes: los prodigios juveniles y los adultos que llegan a la excelencia rara vez son las mismas personas.

La práctica deliberada es fundamental, pero la evidencia científica descarta la existencia de una cifra mágica de horas para el éxito (REUTERS/Hannah McKay)

Por ejemplo, casi el 90% de los mejores ajedrecistas juveniles no figura entre los mejores adultos, una tendencia que se replica en otras áreas. Contrario al mito, la mayoría quienes integran la elite adulta mundial no fueron los más destacados en la infancia ni dedicaron más horas que el resto en esos primeros años.

¿Qué distingue, entonces, a quienes logran el máximo rendimiento? Los datos muestran que los adultos de élite practicaron menos horas de forma específica en la infancia y, en cambio, participaron en actividades diversas. La variedad y la exploración ocuparon el centro de su desarrollo: su especialización llegó más tarde, a menudo tras experimentar con distintos intereses y disciplinas.

Este patrón resulta claro en historias como la de Simone Biles, quien practicó danza y atletismo antes de elegir la gimnasia, o la de Marie Curie, que transitó por distintos trabajos científicos antes de dedicarse al estudio de la radiactividad. Science remarca que muchos adultos que llegan a la cúspide mundial partieron de un desarrollo modesto en la niñez y la adolescencia, y solo sobresalieron respecto a sus pares mucho después.

Simone Biles, Albert Einstein y Marie Curie alcanzaron la excelencia tras caminos no lineales y aprendizajes tardíos (Bettmann Archive)

La Asociación Estadounidense de Psicología sostiene que la práctica deliberada —entendida como un esfuerzo planificado, guiado y sostenido— es condición fundamental para alcanzar logros extraordinarios, pero advierte que no existe una cifra mágica de horas válida para todos.

Zach Hambrick, profesor en la Universidad Estatal de Michigan y coautor del análisis, afirma en Scientific American: “La experiencia es siempre específica, pero la riqueza de experiencias y la multidisciplinariedad potencian el crecimiento y el rendimiento a largo plazo”.

El entorno, la motivación y la adaptabilidad personal tienen un rol determinante. Edson Filho, profesor de psicología del deporte en la Universidad de Boston, destaca en Scientific American que elementos como el acceso a recursos, la oportunidad de cambiar de intereses o la posibilidad de evitar el agotamiento pueden marcar la diferencia en el desarrollo del talento.

La diversidad de experiencias y la exploración de distintas disciplinas resultan claves en el desarrollo del talento, según Science (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos muestran que la perseverancia y la flexibilidad son tan cruciales como la cantidad de tiempo invertido y que el progreso, lejos de ser recto, suele estar marcado por desvíos, pausas y reinvenciones.

Estas conclusiones desafían los sistemas tradicionales de selección y formación de talentos, que priorizan a los niños prodigio y premian la precocidad. Según Science, muchas instituciones de élite dejan fuera a personas con enorme potencial a largo plazo, por concentrarse solo en los resultados iniciales.

Las investigaciones sugieren que entrenadores, docentes y responsables de programas deben revisar los criterios de selección y fomentar trayectorias más abiertas, diversas y multidisciplinarias.

Para quienes no deslumbraron en la infancia o sumaron horas tardíamente, la nueva evidencia científica ofrece una noticia alentadora: lograr lo extraordinario no depende de ser prodigio ni de seguir un guion único.