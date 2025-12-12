Cuáles son las 19 ciudades donde el espíritu navideño cobra vida, según Condé Nast

La temporada navideña transforma ciudades en escenarios de ensueño con celebraciones únicas y tradiciones locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, la temporada navideña transforma ciudades de todo el mundo en escenarios de ensueño. Condé Nast Traveler ha seleccionado 19 destinos que, por su ambiente, tradiciones y celebraciones, recomienda visitar al menos una vez en la vida durante las fiestas.

Desde metrópolis icónicas hasta joyas menos conocidas, la lista abarca América, Europa, Asia y Oceanía, invitando a descubrir la diversidad de experiencias que ofrece la Navidad en distintos rincones del planeta.

1. Nueva York

Nueva York se ha consolidado como un clásico para vivir la Navidad. Según Condé Nast Traveler, la experiencia incluye patinar sobre hielo, recorrer el barrio de Dyker Heights para admirar las fachadas decoradas con luces y contemplar el emblemático árbol del Rockefeller Center. Además, la SantaCon, un evento benéfico donde cientos de personas se visten de Papá Noel y recorren bares, añade un toque único a la celebración.

Nueva York se posiciona como el destino favorito para vivir la Navidad según Condé Nast Traveler (REUTERS/Eduardo Munoz)

2. Bratislava

El casco histórico de Bratislava, capital de Eslovaquia, se convierte en un auténtico cuento navideño. Sus calles empedradas y plazas, dominadas por el castillo, invitan a perderse entre cafés que ofrecen pastelitos típicos como el loksa o el strudel. El mercado de la Plaza Mayor destaca por su artesanía, comida casera preparada al momento y un carrusel que fascina a los más pequeños.

3. Berlín

Berlín ofrece una Navidad a la alemana, donde las luces de colores compiten con la nieve en las calles. Condé Nast Traveler resalta la variedad de mercados navideños (weihnachtsmarkt) repartidos por la ciudad y la posibilidad de degustar bratwurst y vino caliente en puestos callejeros, creando un ambiente festivo inigualable.

4. Madrid

La capital española se llena de espíritu navideño, con la Puerta del Sol y su gran árbol iluminado como punto de encuentro. El tradicional mercado de la Plaza Mayor se convierte en un carnaval de disfraces y artículos de broma, mientras que el chocolate con churros en la cafetería de San Ginés y el carrusel junto al Palacio Real completan la experiencia, según la publicación.

El ambiente festivo transforma la capital española en un destino imprescindible durante la temporada navideña

5. Salzburgo

Salzburgo, en Austria, ofrece una Navidad alpina marcada por los pasacalles de Krampus y Perchten, conciertos y recitales literarios. La ciudad natal de Mozart y del villancico “Noche de Paz” se distingue por sus mercados, donde se pueden adquirir bolas artesanales y probar especialidades locales, en un entorno barroco y musical.

6. Londres

Londres brilla con sus guirnaldas y juegos de luces en calles y centros comerciales, siendo Harrods uno de los puntos más destacados. Las decoraciones de Oxford Street, Regent Street, Covent Garden y Carnaby presentan temáticas únicas cada año. El Winter Wonderland en Hyde Park y el árbol de Trafalgar Square, regalo anual de Noruega, son imperdibles durante las fiestas.

7. Estocolmo

En Estocolmo, el frío se combate con vino caliente especiado y galletas de jengibre. Patinar en Kungsträdgården y visitar el mercado de Gamla Stan son tradiciones esenciales. La procesión de Santa Lucía, celebrada el 13 de diciembre, añade un elemento cultural distintivo, con una joven local representando a la Santa y portando una corona de cirios.

Viena se transforma en diciembre con una decena de mercados navideños que mantienen vivas tradiciones centenarias (REUTERS/Elisabeth Mandl)

8. Viena

Viena recibe la Navidad con el cartel luminoso “Frohe Weihnachten” en el mercado Christkindlmarkt de la Rathausplatz. La ciudad cuenta con una decena de mercados con siglos de tradición, y la oportunidad de recorrer sus edificios y museos emblemáticos, como el Palacio de Schönbrunn y la Karlskirche, en un ambiente nevado y decorado.

9. Sídney

En el hemisferio sur, Sídney celebra la Navidad con temperaturas cercanas a los 30°C. Destacan los surfistas vestidos de Papá Noel en Bondi Beach, el mercadillo de The Rocks y conciertos de villancicos al aire libre. La proyección de cuentos en la catedral de Santa María y los fuegos artificiales sobre la Ópera de Sídney en Año Nuevo completan la oferta festiva.

10. Medellín

Luces y coloridos adornos transforman las calles de Colombia durante las fiestas, creando uno de los alumbrados navideños más impresionantes y reconocidos a nivel mundial - crédito @UaespCali/X

Medellín, en Colombia, se distingue por su tradicional alumbrado navideño, iniciado en 1955 y compuesto por más de un millón de bombillas. Este espectáculo de luces, considerado uno de los diez más bellos del mundo, atrae a cientos de turistas cada año para presenciar el encendido y disfrutar del ambiente festivo.

11. Bangkok

En Bangkok, la Navidad se vive con una deslumbrante decoración en centros comerciales y fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo. Las luces cubren edificios, árboles y hasta los tuk-tuks, mientras los puestos de comida fusionan tradiciones tailandesas y occidentales, reflejando la adaptación local de la festividad.

12. París

París se engalana con la llegada de la Navidad, iluminando monumentos y avenidas como los Campos Elíseos. Los grandes almacenes Printemps y Lafayette, la noria de la Plaza de la Concordia y el mercadillo de los Jardines de las Tullerías son puntos destacados. Una cena en la Torre Eiffel ofrece una vista inolvidable de la ciudad durante las fiestas.

París se transforma en un espectáculo de luces y color con la llegada de la Navidad en sus principales monumentos (REUTERS/Stephanie Lecocq)

13. Montreux

La ciudad suiza de Montreux se transforma en diciembre y enero, recibiendo a visitantes en la casa de Papá Noel en la montaña Rochers-de-Naye y en su Mercado de Navidad junto al lago Lemán, que atrae a más de 400.000 personas cada año. El Castillo de Chillon y la Casa de los Deseos de la Redoute, donde los visitantes pueden dejar sus deseos navideños, forman parte de la experiencia.

14. Río de Janeiro

Río de Janeiro celebra la Navidad al ritmo del sol y la música. El encendido de uno de los árboles más grandes del mundo en la laguna Rodrigo de Freitas marca el inicio de las festividades, que incluyen exposiciones de belenes y festivales gastronómicos. Los fuegos artificiales en la playa de Copacabana reúnen a multitudes en Fin de Año.

15. Praga

Condé Nast Traveler recomienda los mercadillos navideños de Praga como una experiencia imprescindible en diciembre (REUTERS/Eva Korinkova)

La nieve cubre Praga cada Navidad, aportando un encanto especial a sus mercadillos en plazas como la Ciudad Vieja y Wenceslao. El Callejón del Oro, el Belén de Staroměstské náměstí y la torre del Antiguo Ayuntamiento, desde donde se observa el árbol gigante rodeado de casitas iluminadas, son algunos de los atractivos señalados por Condé Nast Traveler.

16. Lieja

Lieja, en Bélgica, resplandece desde finales de noviembre hasta diciembre con miles de luces en la Place St Lambert y la Place du Marché. Su mercado, considerado el más antiguo del país, ofrece productos típicos, gofres, boulets Liégeois y peket, además de pistas de trineo, patinaje y espectáculos musicales, creando una atmósfera mágica en Valonia.

17. Matera

Matera, en Italia, destaca por su Belén viviente, considerado uno de los más auténticos del mundo. Los Sassi, barrios excavados en la roca y declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sirven de escenario para representaciones que evocan la historia y la tradición navideña en un entorno único.

Estrasburgo despliega su atmósfera única con el tradicional Christkindelsmärik y calles medievales adornadas, consolidándose como una de las capitales europeas de la Navidad REUTERS/Kai Pfaffenbach

18. Estrasburgo

Estrasburgo, conocida como la “Capital de la Navidad”, alberga el Christkindelsmärik, uno de los mercados más antiguos de Europa, fundado en 1570. La ciudad francesa se caracteriza por su catedral gótica, calles iluminadas y especialidades alsacianas como el pan de jengibre, todo enmarcado en un ambiente medieval.

19. Edimburgo

En diciembre, Edimburgo se convierte en un cuento navideño con mercadillos en Princes Street Gardens, luces, vino caliente y una pista de patinaje. El Santa Land para niños y la celebración de Hogmanay, con desfiles de antorchas y fuegos artificiales sobre el castillo, ofrecen experiencias únicas para despedir el año.