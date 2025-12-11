Tendencias

Cómo el regreso de los rituales familiares permite mejorar la salud mental, según la psicología

Diversos estudios destacan que prácticas como cocinar recetas heredadas, jugar en familia o compartir cartas escritas a mano fortalecen el bienestar emocional, mejoran la resiliencia y refuerzan la identidad frente a los desafíos de la vida digital

El resurgimiento de las costumbres
El resurgimiento de las costumbres familiares tradicionales fortalece la conexión auténtica en los hogares modernos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto dominado por la rapidez y la omnipresencia de la tecnología, las tradiciones familiares clásicas experimentan un evidente resurgimiento en los hogares, como destacan recientes informes y expertos citados por Real Simple.

Actividades como hornear recetas ancestrales, organizar noches de juegos, escribir cartas a mano, transmitir reliquias y compartir la cena familiar del domingo retoman protagonismo, impulsadas por el deseo de reconexión y pertenencia en tiempos de hiperconectividad.

Las tradiciones familiares no solo enriquecen la vida cotidiana, sino que también refuerzan la estructura emocional y social de la familia. Como explica Susan Newman, psicóloga social y autora del libro Just One: The New Science, Secrets & Joy of Parenting an Only Child, estas prácticas fortalecen la cohesión familiar, ayudan a niños y adultos a desarrollar un sentido de pertenencia e identidad, y crean recuerdos positivos que perduran a lo largo del tiempo.

Por su parte, la American Psychological Association subraya que los rituales familiares actúan como una ancla emocional durante períodos de cambio o dificultad, fortalecen la comunicación y el autocontrol, y se asocian con mayor bienestar psicológico, mejores estrategias para enfrentar el estrés y una resiliencia superior en la vida cotidiana.

Volver a costumbres sencillas crea
Volver a costumbres sencillas crea recuerdos duraderos y mejora la comunicación, según psicólogos y expertos en calidad de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Recetas heredadas

Volver a hornear recetas transmitidas de generación en generación se ha consolidado como uno de los rituales familiares más emotivos para mantener vigente la memoria colectiva. Según expertos consultados por Real Simple, estos momentos en la cocina resultan nostálgicos, pues combinan la transmisión de historias familiares con el disfrute de dulces tradicionales.

Invitar a familiares mayores a compartir una receta y el relato que la acompaña, así como registrar esas anécdotas y crear un recetario familiar, garantiza la transmisión a futuras generaciones. Esta práctica refuerza el vínculo intergeneracional y permite que los recuerdos cobren vida a través de sabores, aromas y relatos compartidos.

2. Noche de juegos en familia

Las noches de juegos familiares inician una nueva etapa. Si bien la tecnología ha facilitado la comunicación diaria, también ha modificado la forma de relacionarse y, en muchos casos, disminuido la interacción presencial.

La noche de juegos familiares
La noche de juegos familiares fomenta la participación, la colaboración y el sentido de comunidad entre generaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más familias retoman el hábito de reunirse periódicamente para disfrutar de juegos de mesa clásicos o explorar propuestas modernas. Expertos citados por Real Simple sugieren organizar una noche de juegos mensual y alternar la sede entre los diferentes hogares. Esta dinámica incentiva la colaboración, fomenta la participación y fortalece el sentido de comunidad al propiciar momentos de diversión, conversación y aprendizaje en un entorno sin distracciones tecnológicas.

3. Cartas escritas a mano

El arte de escribir cartas y tarjetas a mano también resurge como una forma de conexión más íntima y reflexiva. Expertos de Real Simple recomiendan mantener material de papelería y bolígrafos en un lugar accesible, lo que facilita enviar correspondencia en cualquier momento.

Además, muchos han convertido este gesto en un pequeño ritual semanal, dedicando algunos minutos a escribir con calma. Escribir a mano genera una experiencia emotiva imposible de replicar digitalmente y ayuda a valorar los pequeños detalles en la comunicación cotidiana.

4. Reliquias familiares

La transmisión de reliquias familiares
La transmisión de reliquias familiares refuerza la identidad y el arraigo a través de objetos cargados de historia y afecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión y preservación de reliquias familiares adquiere renovada relevancia. Objetos como medallitas, manteles bordados, libros de cocina antiguos o joyas que han pasado de mano en mano se establecen como símbolos de identidad, arraigo y continuidad familiar.

Según expertos citados por Real Simple, cada vez más familias restauran, reutilizan o exhiben con orgullo estos “tesoros” llenos de historias y afectos acumulados. Además, crece la tendencia de adquirir nuevas piezas para que se conviertan en futuras reliquias familiares, propiciando nuevas tradiciones y recuerdos para próximas generaciones.

5. Cena dominical

La cena familiar de los domingos reafirma su posición como un momento clave para el encuentro, la conversación y el descanso lejos de las pantallas. Expertos de Real Simple aconsejan adoptar esta tradición sin complicaciones, con menús sencillos que propicien la reunión.

Las familias modernas restauran y
Las familias modernas restauran y exhiben reliquias, creando nuevas tradiciones y recuerdos para futuras generaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si resulta difícil organizar el encuentro cada semana, se recomienda alternar la responsabilidad entre los miembros de la familia. Esta costumbre logra reunir a varias generaciones alrededor de la mesa, creando un ambiente de calma y pertenencia.

El resurgimiento de estas costumbres familiares deja claro que, aún en tiempos modernos y en plena digitalización, los rituales compartidos siguen siendo una fuente esencial de unión y significado para las familias, como destaca Real Simple en su análisis.

Estas prácticas, alejadas de la inmediatez tecnológica, aportan espacios de recogimiento, identidad y conexión genuina, renovando la vigencia de los lazos familiares frente a los desafíos de la vida contemporánea.

