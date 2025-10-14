¿A qué generación pertenezco, según la edad?

Los expertos distinguen distintas generaciones por su año de nacimiento y contexto social- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de adultez y el momento en que las personas se consideran adultas han sido objeto de debate y análisis en distintas disciplinas. El término, además, varía según la perspectiva de cada generación, no es lo mismo para los nacidos en la posguerra que para los millennials.

Factores sociales, económicos y culturales inciden en la percepción y los criterios utilizados para definir el inicio de esta etapa de la vida.

A qué edad comienza la adultez, según un nuevo estudio

El relevamiento “Adulthood Across Generations”, realizado por Talker Research para Life Happens, reveló que la percepción colectiva sobre el comienzo de la adultez se ha desplazado respecto a los parámetros legales y tradicionales.

Si bien la mayoría de edad legal está estipulada a los 18 años, la mayoría de los encuestados consideró que la experiencia de la adultez se alcanza entre los 27 y los 28 años.

El 71% de los participantes sostuvo que “ser adulto es más difícil hoy que hace una década”, un dato vinculado a la presión económica, la demora en la emancipación residencial y la postergación de objetivos personales.

El estudio identificó el pago de las cuentas, la independencia financiera y la mudanza fuera del hogar familiar como los verdaderos hitos que definen la adultez según la percepción actual.

Generación Silenciosa (nacidos entre 1928 y 1945)

Nacidos entre 1928 y 1945, crecieron durante crisis y guerras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Generación Silenciosa, integrada por quienes nacieron entre 1928 y 1945, creció en el contexto de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Esta generación incorporó la adultez a edades tempranas, generalmente alrededor de los 18 años, motivada por las exigencias del entorno, el ingreso precoz al mercado laboral y la asunción de responsabilidades familiares.

El trabajo estable y la autonomía económica se alcanzaban en la juventud, impulsados por un contexto en el que las perspectivas de vida adulta estaban definidas por la reconstrucción social y la necesidad de contribuir al hogar. El acceso a estudios universitarios era limitado y la adultez implicaba, principalmente, independencia y cumplimiento de obligaciones.

Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964)

Baby Boomers: de 1946 a 1964, vivió prosperidad y cambios sociales (Imagen ilustrativa Infobae)

La cohorte conocida como Baby Boomers comprende a los nacidos entre 1946 y 1964. Durante este período, caracterizado por una mejoría económica global, el acceso a la adultez también se producía a edades tempranas, aunque con nuevas posibilidades educativas y profesionales.

Los Baby Boomers tienen al trabajo como modo de ser y de existir: estable, a largo plazo, adictivo, no necesariamente de lo que aman hacer. La incorporación al mundo laboral y la formación de familias propias marcaban el inicio de la adultez.

La mayoría asumía compromisos a partir de los 20 años, coincidiendo con el aprendizaje laboral, la adquisición de vivienda y, en muchos casos, el sostenimiento del modelo familiar tradicional.

Generación X (nacidos entre 1965 y 1980)

De 1965 a 1980, marcada por avances tecnológicos y transición global (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Generación X, con fechas de nacimiento entre 1965 y 1980, atravesó el surgimiento de la tecnología digital y un entorno económico y social más incierto que el de sus predecesores. La adultez comenzó a experimentarse de manera menos uniforme, con un mayor énfasis en la transición progresiva hacia la independencia.

El estudio “Adulthood Across Generations” reveló que, entre los integrantes de esta generación, la adultez suele asociarse a la estabilidad laboral, la autonomía residencial y el equilibrio entre vida profesional y privada, alcanzados mayormente entre los 25 y los 30 años.

Millennials (nacidos entre 1981 y 1996)

Nacidos entre 1981 y 1996, adaptados a la digitalización e internet (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Millennials, nacidos entre 1981 y 1996, crecieron en una realidad influida por la globalización, la digitalización y crisis económicas recurrentes. La adultez, para la mayoría, ha dejado de ser una etapa ligada al cumplimiento de ciertas edades y se relaciona con la adquisición paulatina de independencia, tanto financiera como emocional.

e acuerdo con el estudio: “La definición más popular de ‘ser adulto’ (adulting) es ‘pagar las propias cuentas’ (56%)”. La mudanza del hogar paterno y la obtención de un empleo formal suelen ocurrir después de los 25 años, mientras que las decisiones de formar una familia o comprar una vivienda se han postergado hacia edades más avanzadas.

Generación Z (nacidos entre 1997 y 2010)

De 1997 a 2010, primera generación completamente nativa digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Generación Z, conformada por quienes nacieron entre 1997 y 2010, es la primera en haber crecido completamente conectada al entorno digital.

Según el informe de Talker Research, esta generación comienza a adoptar hábitos financieros esenciales —como la apertura de cuentas bancarias y la elaboración de presupuestos— alrededor de los 22 años.

“La Generación Z parece ser la que adoptó hábitos financieros esenciales más rápido”, señala el informe. Sin embargo, la percepción de ser adulto se posterga hasta la mudanza del hogar familiar, un hito que solo alcanza el 46% de este grupo antes de los 30 años.

Las condiciones económicas, el acceso a la vivienda y la situación del mercado laboral inciden directamente en la postergación de la independencia total.

Generación Alpha (nacidos a partir de 2011)

Nacidos desde 2011, crecieron con inteligencia artificial y conectividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nacidos a partir de 2011 conforman la Generación Alpha, que crecerá en un contexto de mayor hiperconectividad, inteligencia artificial y nuevas formas de interacción social.

Aunque aún no han alcanzado la adultez, las previsiones acerca de este grupo proyectan una entrada en la vida independiente cada vez más mediada por la tecnología y condicionada por los desafíos económicos y sociales globales.

Estos datos reflejan que la adultez y el proceso para alcanzarla se configuran como fenómenos cambiantes y diferenciados entre generaciones, influidos por variables estructurales, familiares y culturales.