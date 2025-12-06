Tendencias

Tres errores comunes en el entrenamiento de hombros que pueden afectar tu postura y aumentar el riesgo de lesiones

Una revisión consultada por GQ advierte que fallas habituales en técnica y frecuencia pueden comprometer esta zona del cuerpo. También señala que estos descuidos elevan el riesgo de molestias y lesiones

Guardar
Errores frecuentes en el entrenamiento
Errores frecuentes en el entrenamiento de hombros afectan la salud articular y aumentan el riesgo de lesiones a largo plazo ( Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de hombros suele quedar relegado en muchas rutinas de tren superior, a pesar de su papel esencial en la estabilidad, la postura y la prevención de lesiones.

Según un análisis, existen errores comunes que pueden comprometer tanto la efectividad como la seguridad de los ejercicios para esta zona. Identificar y corregir estos fallos resulta clave para fortalecer el tren superior y mejorar la postura, evitando molestias y lesiones a largo plazo.

La importancia de los hombros en el entrenamiento físico va más allá de la estética. Como destaca GQ, muchas personas priorizan otros grupos musculares como bíceps, tríceps o espalda, dejando de lado los hombros, que son fundamentales para la salud articular y la alineación corporal.

Los expertos consultados por la revista subrayan que los músculos y articulaciones de los hombros son más pequeños y delicados, por lo que requieren una atención especial en cuanto a técnica y volumen de trabajo.

Principales errores en la ejecución de ejercicios de hombros

El primer error común identificado por GQ se relaciona con la posición de los codos durante el press de hombros. Es habitual que quienes entrenan coloquen los codos hacia fuera, lo que puede provocar inestabilidad y una mala alineación de la articulación.

Colocar los codos hacia fuera
Colocar los codos hacia fuera durante el press de hombros genera inestabilidad y mala postura articular (Captura de video)

Los especialistas recomiendan mantener los codos en un ángulo de 45º respecto al torso, lo que permite ejecutar el ejercicio de forma segura y estable, además de facilitar el progreso en la carga levantada. Como se recoge en el artículo: “Un fallo muy común consiste en posicionar los codos hacia fuera al hacer los press, lo cual puede hacer que perdamos la estabilidad y que los hombros acaben en una mala postura”, explicó uno de los expertos consultados.

El segundo error frecuente ocurre durante las elevaciones laterales. Existe la creencia de que levantar las pesas por encima de la línea de los hombros incrementa la eficacia del ejercicio, pero esto no solo es innecesario, sino que puede desviar el trabajo hacia los trapecios y aumentar el riesgo de lesión.

GQ señala: “Las pesas deben quedar, como mucho, paralelas a nuestros hombros al levantarlas porque, si lo hacemos más, el ejercicio pasa a enfocarse en los trapecios”. Además, el mito de girar los pulgares hacia abajo durante la elevación puede provocar una rotación interna perjudicial para la articulación, incrementando el dolor y la posibilidad de lesiones.

Levantar pesas por encima de
Levantar pesas por encima de la línea de los hombros en elevaciones laterales incrementa el riesgo de lesión y desvía el trabajo a los trapecios (captura de video)

El tercer error destacado por la publicación se refiere a la frecuencia excesiva de entrenamiento de hombros. Dado que esta zona participa en numerosos ejercicios compuestos, como el press de banca, las dominadas o incluso las sentadillas, sobrecargarla con sesiones específicas adicionales puede resultar contraproducente.

Especialistas de GQ advirtieron: “Esta zona del cuerpo es algo delicada y no es tan complicado que acabemos lesionándonos, sobre todo cuando abusamos de la frecuencia de entreno”. La recomendación es incluir uno o dos ejercicios de hombros en los días dedicados a pecho o espalda, priorizando movimientos como el press de hombro, las elevaciones laterales o los rear-delt fly, y evitando la sobrecarga innecesaria.

Claves para un entrenamiento de hombros seguro y eficiente

Para lograr un entrenamiento seguro y eficiente, los expertos consultados por GQ insisten en la importancia de cuidar la técnica, seleccionar la carga adecuada y respetar la frecuencia recomendada. Una planificación consciente y adaptada a las características de los hombros permite progresar sin riesgos y obtener mejores resultados tanto en el rendimiento como en la apariencia física.

Unos hombros fuertes y bien
Unos hombros fuertes y bien entrenados mejoran la alineación corporal y reducen molestias físicas a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de unos hombros fuertes aporta beneficios que trascienden lo estético, ya que contribuye a una mejor alineación corporal y reduce la probabilidad de lesiones, aspectos fundamentales para mantener un buen estado físico y de salud a largo plazo.

Temas Relacionados

Entrenamiento de hombrosErrores comunes en el gimnasioPrevención de lesionesTécnica de ejerciciosFortalecimiento del tren superiorTren superiorejercicio físicoposturalesionesGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cannabis terapéutico: en qué tres enfermedades hay evidencia y por qué alarma la automedicación

Científicos de la Universidad de Harvard y otras instituciones de los Estados Unidos advierten sobre el uso creciente de productos derivados del cannabis sin supervisión profesional. Alertaron que faltan estudios contundentes que avalen muchos de los beneficios atribuidos a estos compuestos

Cannabis terapéutico: en qué tres

Cómo se celebra la Navidad alrededor del mundo: nueve tradiciones que reflejan la diversidad del espíritu festivo

Diciembre reúne costumbres únicas en distintos países, donde sabores, personajes y rituales propios llenan de sentido y color los festejos de fin de año

Cómo se celebra la Navidad

Fiestas de fin de año: cómo transitar el duelo por los objetivos no cumplidos

Diciembre se convierte en escenario de balances personales que generan autocrítica y frustración por lo no alcanzado, según especialistas consultados por Infobae. Qué estrategias pueden ayudar

Fiestas de fin de año:

¿Cuánto ejercicio es demasiado?: qué es el sobreentrenamiento y por qué puede ser perjudicial

Hacer actividad física sin descanso ni recuperación adecuada puede llevar al cuerpo al límite, advirtieron los especialistas consultados por Infobae. Las señales de alarma que hay que conocer

¿Cuánto ejercicio es demasiado?: qué

La proteína clave que podría ayudar a conservar la fuerza en los músculos a edades avanzadas

Investigadores de Estados Unidos demostraron en ratones que restaurar la tenascina-C reactiva la reparación muscular. Cuáles son los desafíos para transformar el avance en una terapia efectiva y segura

La proteína clave que podría
DEPORTES
Aquagym, la actividad más completa

Aquagym, la actividad más completa para el adulto: diversión, esfuerzo, vínculos y endorfinas

Las polémicas que marcaron las definiciones de la F1: del cruce Senna-Prost a la controvertida última vuelta entre Verstappen y Hamilton

Messi busca su primera MLS ante su “bestia negra”: la llamativa racha de Thomas Müller en los mano a mano que el argentino intentará romper

La hazaña de Diego Flores: ganó el 100° Campeonato Argentino de Ajedrez e igualó el récord de Miguel Najdorf

Rutina, flexibilidad y ciencia: la fórmula nutricional que fortalece al Bayern Múnich

TELESHOW
De la temporada teatral en

De la temporada teatral en Carlos Paz al altar: Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellan su historia de amor en Córdoba

Anamá Ferreira en Mis Virales: “No sé qué les pasa a los hombres, todas mis citas fueron fallidas”

Priscila Crivocapich habló de los rumores de crisis con Roberto García Moritán: “No quiero que me pregunten cosas personales”

Soledad Pastorutti recordó su actuación en Rincón de Luz y sorprendió al contar con qué famoso tuvo su primer beso en ficción

La dura respuesta de Yanina Latorre a Marixa Balli antes de su llegada a MasterChef: “Se quedó en la época de vedette”

INFOBAE AMÉRICA

La Fiscalía de Uruguay pidió

La Fiscalía de Uruguay pidió 45 años de prisión para los responsables del séxtuple homicidio en una de las cárceles más peligrosas del país

El drama de los ancianos abandonados en el frente de Ucrania: “¿Para qué me traen medicinas? Ya me había preparado para morir”

El día que secuestraron al hijo de Frank Sinatra: un plan torpe, un rescate millonario y un país en vilo

Australia anunció sanciones y prohibiciones contra ministros talibanes por el “desprecio” a los derechos de mujeres y niñas

Estados Unidos instó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua a la liberar inmediatamente a “todos los presos políticos”