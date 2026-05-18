Los salarios registrados volvieron a quedar por debajo de la inflación en marzo

Los salarios registrados aumentaron 3% en marzo y quedaron por debajo de la inflación, que se ubicó en 3,4% en el mismo mes. REUTERS/Agustin Marcarian

Los salarios formales registraron un aumento de 3% en marzo de 2026 en comparación con el mes anterior, por lo que volvieron a quedar por debajo de la inflación de 3,4%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El comportamiento de los sueldos varió entre los diferentes sectores. El sector público lideró los incrementos, con una suba mensual del 5 por ciento. Por su parte, el sector privado registrado evidenció un aumento del 2,1%, y el sector privado informal reflejó una mejora del 4,7 por ciento. Cabe señalar que el dato correspondiente al segmento no registrado tiene un retraso estadístico de cinco meses, por lo que representa la evolución de septiembre de 2025.

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En la comparación interanual, el índice general de salarios registrados exhibió una suba de 28,1% y también se posicionó por debajo de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mostró un alza de 32,6 por ciento. En el sector privado registrado, la variación fue de 27,5%, y en el sector público, de 29,6 por ciento. En tanto, los trabajadores informales volvieron a encabezar las mejoras con un incremento de 74,4%, aunque deben compararse con el 31,8% anual de septiembre del año pasado.

Durante el tercer mes de 2026, los salarios del sector público nacional mostraron un incremento mensual del 5,8% en comparación con febrero. En el caso del sector público provincial, el alza mensual fue del 4,7 por ciento.

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El sector privado informal reflejó una mejora del 4,7%, aunque tiene un rezago estadístico de cinco meses. REUTERS/Francisco Loureiro

En términos interanuales, el índice salarial nacional avanzó un 24,4%, mientras que el provincial lo hizo en un 31,8 por ciento. Considerando el acumulado desde diciembre del año previo, el aumento alcanza el 8,6% en el ámbito nacional y el 9,7% en el provincial.

Las remuneraciones registradas -tanto privadas como públicas- también perdieron contra la inflación acumulada. De acuerdo a los datos difundidos por el Indec, el sector formal subió 7% en el primer trimestre, contra una dinámica inflacionaria que se posicionó en 9,4 por ciento.

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Según las estimaciones de Estudios Económicos del Banco Provincia, el salario privado registrado “perdió 1,3% de poder de compra en marzo. En los últimos doce meses, la caída acumula 3,9% y respecto del promedio de 2023, el deterioro es de 5,7% (y de 8% respecto de la media 2020-2023)”.

“Una particularidad de este proceso de desaceleración de la inflación es que no trae una mejora del salario real, sino que, por el contrario, se da en simultáneo con una caída. En 2023, el poder adquisitivo creció en 6 de 12 meses. Entre 2025 y marzo de 2026, cayó en 10 sobre 15″, sumaron.

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Según un informe privado, el salario pretendido por los argentinos en abril alcanzó un promedio de $1.784.840 brutos mensuales. REUTERS/Agustin Marcarian

Desde la consultora Econviews remarcaron que se produjo “otra caída de salarios reales privados en marzo”: “El índice de salarios Indec subió 2,1% m/m para los asalariados privados, frente a una inflación del 3,4%. Es el séptimo mes consecutivo de caída en términos reales. El sector público sí tuvo una mejora (+5% m/m en promedio)”.

Por su parte, el director de Analytica, Claudio Caprarulo, coincidió al señalar que las remuneraciones privadas formales “acumulan siete meses consecutivos a la baja y es la peor racha desde que asumió La Libertad Avanza.

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“En el primer trimestre subió en línea con lo que coordinó el Gobierno, +1,9%, mientras la inflación promedió 3,1%. Difícil ver algo muy diferente en abril y mayo. Entre la inercia y el precio de la energía, la posibilidad de perforar sostenidamente el 2% de inflación mensual se alejó aún más. ¿Cambiará la pauta paritaria? El nivel de actividad tiene un techo bajo hasta que los salarios no levanten", evaluó Caprarulo.

“En marzo volvió a caer el salario real en el sector privado registrado. Ya está casi un 5% abajo de noviembre de 2023. El sector público le ganó a la inflación y recortó un poco la pérdida: todavía está un 17% abajo. En promedio, el sector formal acumula una caída del 9,2%”, destacó Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma.

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