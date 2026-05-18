Ingresos por exportaciones de banano, café y piña retroceden en Costa Rica por el ajuste cambiario y las presiones externas

El sector bananero sufrió un fuerte golpe tras el anuncio de Fresh Del Monte Produce: la empresa cerró cuatro fincas en la región Atlántica y despidió a más de 850 trabajadores. REUTERS/Jaime Saldarriaga

La reciente combinación de factores adversos ha colocado a productores y exportadores costarricenses de banano, café, piña y melón ante una situación crítica en 2026.

De acuerdo a una nota publicada en el portal CR Hoy, la fuerte apreciación del colón frente al dólar, sumada a la caída de precios internacionales y el aumento de los costos de producción, ha generado un escenario que muchos en el sector ya llaman tormenta perfecta.

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El sector bananero sufrió un fuerte golpe tras el anuncio de Fresh Del Monte Produce: la empresa cerró cuatro fincas en la región Atlántica y despidió a más de 850 trabajadores, cita la nota.

La razón principal fue la caída del tipo de cambio, ya que los ingresos provienen de ventas en dólares, mientras que la mayoría de los gastos son en colones.

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Este ajuste cambiario redujo los ingresos por exportaciones y elevó la preocupación entre la Corporación Bananera Nacional y la Asociación de Productores de Banano. Solo en 2025, la reducción de envíos al extranjero provocó una merma de USD 130 millones respecto al año anterior.

Los cafetaleros también sienten el peso de la coyuntura. Según el Instituto del Café de Costa Rica, la cotización del café arábica en la Bolsa de Nueva York se desplomó de USD 440 por quintal en octubre de 2025 a USD 290 en abril de 2026. REUTERS/Juan Carlos Ulate JCU

La presión sobre el agro no termina ahí. El conflicto en Medio Oriente ha encarecido combustibles y fertilizantes, mientras que los temporales de finales de 2024 y principios de 2025 causaron estragos en fincas de todo Costa Rica.

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Estos eventos, junto con el brote más agresivo de sigatoka negra y la escasez de insumos para el control de plagas, han complicado la situación, destaca CR Hoy.

El impacto de la caída del tipo de cambio

Los cafetaleros también sienten el peso de la coyuntura. Según el Instituto del Café de Costa Rica, la cotización del café arábica en la Bolsa de Nueva York se desplomó de USD 440 por quintal en octubre de 2025 a USD 290 en abril de 2026.

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Ese descenso, junto a un colón más fuerte, afectó directamente el precio de liquidación al productor, que cayó a ₡115.754 por fanega en la cosecha más reciente, contra ₡132.445 en 2021-2022.

La caída del dólar frente al colón —de ₡649,59 promedio a ₡459,65— explica casi por completo esta reducción.

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Un análisis reciente señala que la moneda local ha fortalecido su valor frente al dólar, alcanzando niveles no registrados desde 2005 y modificando el entorno financiero del país. Fuente: ARC

Para la cosecha 2026-2027, el pronóstico es aún más preocupante. Se estima que el precio de liquidación podría ubicarse entre ₡83.000 y ₡99.000 por fanega. El Instituto del Café advierte que una producción récord en Brasil presionará aún más los precios internacionales.

Los exportadores de piña tampoco escapan al embate. De acuerdo con la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, la apreciación del colón provocó que entre 2022 y 2025 los ingresos del sector se redujeran en USD 1.600 millones, sobre un total exportado de USD 6.000 millones.

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Aunque no se trata de pérdidas contables directas, el efecto se refleja en una menor competitividad y márgenes más estrechos para los productores, muchos de los cuales deben cubrir salarios y cargas sociales en colones.

Melón y otros retos logísticos

Los productores de melón prevén un año especialmente difícil. La Cámara de Productores y Exportadores de Melón y Sandía señala que las perspectivas para el ciclo 2026-2027 son reservadas, con previsión de caída en la producción.

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El tipo de cambio sigue siendo un reto: aunque las ventas se pactan en dólares, gran parte de los costos —incluyendo salarios, impuestos y combustibles— se pagan en colones, lo que dificulta nuevas inversiones.

Los productores de melón prevén un año especialmente difícil. La Cámara de Productores y Exportadores de Melón y Sandía señala que las perspectivas para el ciclo 2026-2027 son reservadas, con previsión de caída en la producción.

A esto se suman otros factores: se proyecta un aumento significativo en los precios de fertilizantes, productos fitosanitarios y combustibles, así como un posible encarecimiento de la electricidad por los efectos de El Niño.

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Además, el conflicto en Medio Oriente podría encarecer el transporte marítimo y complicar la disponibilidad de contenedores, agravado por las limitaciones en los puertos nacionales.

El panorama para el agro costarricense en 2026 está marcado por la incertidumbre y el riesgo de reducciones en áreas cultivadas, exportaciones y empleo.

Los líderes del sector no descartan caídas en las utilidades y ajustes en las operaciones, mientras buscan respuestas ante una tormenta que, según reconocen, ya está en marcha.