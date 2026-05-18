Tendencias

Piernas de fresa: por qué aparecen estos puntos oscuros y cómo tratarlos

La Academia Americana de Dermatología identificó tres condiciones como las causas principales de esta problemática, que no representa un riesgo médico, pero sí afecta la confianza y la rutina diaria

Guardar
Google icon
Mujer en bata blanca sentada en taburete, aplicando cera depilatoria en su pierna con espátula de madera, con plantas y frasco de cera.
Mantener la piel hidratada y exfoliar suavemente ayuda a prevenir el ‘strawberry legs’ y a mejorar la apariencia de las piernas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno conocido como “strawberry legs” o “piernas de fresa” se refiere a la aparición de pequeños puntos oscuros en la piel de las piernas, cuya distribución y aspecto recuerdan a las semillas en la superficie de una fresa.

Estos puntos suelen volverse más visibles y notorios tras la depilación o el afeitado, y están asociados directamente a la obstrucción de los poros, la presencia de vello encarnado, la acumulación de sebo o los residuos de productos cosméticos dentro del folículo piloso. Aunque no representan un riesgo grave para la salud ni constituyen una patología médica de alarma, su impacto estético puede generar incomodidad, afectar la confianza personal y condicionar la elección de la vestimenta diaria.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la American Academy of Dermatology, las causas principales que subyacen al efecto de las piernas de fresa incluyen la foliculitis (inflamación o infección de los folículos), la queratosis pilaris (una condición benigna donde la queratina forma tapones en los poros) y los comedones abiertos o poros dilatados.

Asimismo, publicaciones de Harvard Health Publishing señalan que el uso de técnicas de depilación que irritan la epidermis o que cortan el vello de forma irregular favorecen notablemente este escenario. Factores concurrentes como la piel extremadamente seca, el uso de cuchillas desafiladas, la falta de una exfoliación sistemática y la oxidación del sebo al entrar en contacto con el aire —proceso idéntico al de los puntos negros faciales— propician la aparición de estas marcas. En ciertos fototipos de piel, la persistencia de estos puntos puede verse agravada por la hiperpigmentación postinflamatoria, donde residuos de melanina quedan atrapados alrededor del folículo debido al trauma mecánico repetido del afeitado.

PUBLICIDAD

Piernas de mujer con gotas de agua, envueltas en toalla blanca, sobre piso de damero. Junto a una tina blanca, entran rayos de luz dorada por una ventana. Frascos de crema y esponja.
Las principales causas de las piernas de fresa incluyen foliculitis, queratosis pilaris, piel seca y técnicas de depilación agresivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias de prevención y cuidados diarios

La base para mitigar esta condición radica en modificar los hábitos de higiene y depilación. Especialistas de la Clínica Mayo recomiendan mantener la barrera cutánea óptimamente hidratada y realizar una exfoliación suave de manera regular para eliminar las células muertas de la superficie y evitar, de este modo, la oclusión de los poros.

Los expertos sugieren la incorporación de exfoliantes químicos que contengan beta-hidroxiácidos (como el ácido salicílico) o alfa-hidroxiácidos (como el ácido glicólico). Estos compuestos poseen la capacidad de penetrar profundamente en el folículo, disolver el sebo acumulado y normalizar la descamación celular, atacando dos de las causas más frecuentes del problema.

Por su parte, protocolos de cuidado dermatológico respaldados por la Cleveland Clinic sugieren revisar minuciosamente los métodos de remoción del vello, recomendando espaciar el afeitado o sustituirlo por alternativas menos agresivas, como la depilación con cera a temperaturas adecuadas o el uso de cremas depilatorias formuladas específicamente para pieles sensibles.

Al momento de utilizar cuchillas, las guías de salud internacionales enfatizan la necesidad de emplear navajas nuevas, limpias y afiladas, realizar el corte siempre en la dirección del crecimiento del vello para no forzar el folículo y aplicar geles de afeitar lubricantes. Posteriormente, es mandatorio el uso de apósitos calmantes, aguas termales o lociones hidratantes que reduzcan de inmediato la respuesta inflamatoria.

La combinación de la exfoliación física —mediante el uso de esponjas suaves o cepillos corporales de cerdas naturales, empleados siempre con movimientos circulares y sin ejercer presión desmedida— junto con la aplicación de fórmulas hidratantes ricas en humectantes y queratolíticos, contribuye a alisar la textura de la piel.

La hidratación diaria con productos que contengan urea (en concentraciones bajas para uso corporal), glicerina, ceramidas o aceites naturales no comedogénicos es esencial, ya que refuerza la barrera lipídica, disminuye la descamación y previene que los poros se vuelvan vulnerables a la obstrucción.

Tratamientos y recomendaciones médicas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La combinación de higiene cuidadosa, hidratación diaria y depilación respetuosa es clave para minimizar el efecto ‘strawberry legs’ y tener piernas uniformes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos persistentes, crónicos o clínicamente más complejos, el abordaje cosmético del hogar puede resultar insuficiente. En estas circunstancias, los dermatólogos pueden prescribir tratamientos tópicos de grado médico.

Según la literatura recogida en los Manuales MSD para el manejo de afecciones cutáneas, el uso de retinoides tópicos (como el retinol de alta potencia o la tretinoína) resulta altamente eficaz para acelerar la renovación celular y evitar la queratinización folicular. Asimismo, si existe una foliculitis bacteriana o fúngica subyacente, puede requerirse el uso de antibióticos tópicos o corticoides de baja potencia para controlar la infección y la inflamación de forma segura.

Por su parte, los especialistas de la American Academy of Dermatology subrayan que la consulta con un profesional médico se vuelve fundamental cuando los puntos oscuros se acompañan de síntomas como dolor local, sobreelevaciones de la piel (pápulas o pústulas), enrojecimiento intenso, calor al tacto o signos de infecciones recurrentes, ya que podría estarse ante un cuadro de foliculitis profunda que requiera terapia sistémica.

Finalmente, el uso de tecnologías lumínicas, tales como la depilación médica láser o la Luz Pulsada Intensa (IPL), se presenta en las guías de la Clínica Mayo como la alternativa más eficiente a largo plazo para las personas con una tendencia genética o anatómica a desarrollar strawberry legs. Al destruir el folículo piloso desde la raíz, el vello deja de crecer, lo que elimina de forma definitiva la necesidad del afeitado constante y, por consiguiente, anula la causa principal del vello encarnado y la irritación mecánica.

Los expertos concluyen con una advertencia estricta: se debe evitar la manipulación excesiva de las piernas y no intentar extraer o presionar los puntos manualmente, una práctica que solo consigue transferir bacterias, aumentar la inflamación y propiciar la aparición de cicatrices o manchas oscuras permanentes.

La consolidación de una rutina rigurosa de higiene, una hidratación constante adaptada al tipo de piel y la transición hacia métodos de depilación respetuosos constituyen, en última instancia, la estrategia más sólida y científicamente validada para minimizar el efecto de las piernas de fresa, garantizando una piel saludable, homogénea y uniforme.

Temas Relacionados

Strawberry LegsCuidado de la PielExfoliaciónDepilaciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desde Miley Cyrus hasta Sabrina Carpenter: celebridades deslumbraron con sus looks en un exclusivo desfile

En el LACMA de Los Ángeles, figuras de la música, el cine y la moda asistieron a una presentación que combinó referencias al viejo Hollywood, prendas de aire relajado y accesorios reinterpretados bajo una estética menos pulida

Desde Miley Cyrus hasta Sabrina Carpenter: celebridades deslumbraron con sus looks en un exclusivo desfile

Caminar y sumar puntos: cómo funciona la app que permite canjear pasos por productos en Buenos Aires

Desarrollada por un emprendedor de 26 años, la aplicación registra la cantidad de pasos diarios y ya cuenta con más de 110 mil usuarios que acceden a beneficios en más de 100 comercios

Caminar y sumar puntos: cómo funciona la app que permite canjear pasos por productos en Buenos Aires

Científicos del MIT prueban una tecnología de ARN en vacunas que ya eliminó tumores en ratones

Los expertos trabajaron con colegas del Hospital General de Massachusetts, Estados Unidos. En qué consiste la estrategia

Científicos del MIT prueban una tecnología de ARN en vacunas que ya eliminó tumores en ratones

Una pionera de internet alerta sobre el peligro de las pantallas: “Colonizaron cada momento libre de nuestras vidas”

Jean Case, empresaria, autora y filántropa estadounidense, propone cambio sencillo en la rutina para transformar la atención, la memoria y fortalecer los vínculos personales

Una pionera de internet alerta sobre el peligro de las pantallas: “Colonizaron cada momento libre de nuestras vidas”

Cómo impactan los ronquidos en la salud cardiovascular y en la vida de pareja

En una entrevista con Infobae a las Nueve, el médico otorrinolaringólogo Sebástián López remarcó que roncar es la “punta del iceberg” de problemas que incluyen riesgos neurológicos, cardíacos y conflictos emocionales. Cómo resolverlo

Cómo impactan los ronquidos en la salud cardiovascular y en la vida de pareja

DEPORTES

Francisco Comesaña salvó el día para los argentinos en Ginebra: Thiago Tirante y Sebastián Báez cayeron en el debut

Francisco Comesaña salvó el día para los argentinos en Ginebra: Thiago Tirante y Sebastián Báez cayeron en el debut

Revelaron la charla en la que Sabella dejó afuera del Mundial 2014 a Otamendi, Banega y José Sosa: “Nadie miró a nadie”

Salen a la venta las entradas para la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano: los valores

La lesión que arrastra Nicolás Paz y abrió un debate entre su club y la selección argentina en el umbral del Mundial

El sugestivo posteo que realizó Ángel Di María tras los silbidos que recibió en el Monumental: “Jamás voy a entender”

TELESHOW

¿Andrea Rincón, Charlotte Caniggia, Andrea del Boca y Pablo Heredia al repechaje de Gran Hermano?

¿Andrea Rincón, Charlotte Caniggia, Andrea del Boca y Pablo Heredia al repechaje de Gran Hermano?

Al final, Mirtha Legrand irá esta noche a los Martín Fierro 2026

Sol, relax y estilo: Marta Fort conquistó Marbella con su impactante look en bikini

Tamara Báez anunció la separación de su novio en medio de los rumores de acercamiento con L-Gante: las fotos

La sentida reflexión de Luisana Lopilato al cumplir 39 años: “En los momentos más difíciles Dios nunca soltó mi mano”

INFOBAE AMÉRICA

OACNUDH alerta altos niveles de impunidad en crímenes contra personas LGBTIQ+ en Honduras

OACNUDH alerta altos niveles de impunidad en crímenes contra personas LGBTIQ+ en Honduras

Guatemala: El AeroMetro inicia la instalación del sistema electromecánico en su fase más avanzada

El Tribunal Supremo Electoral intensifica la coordinación regional rumbo a los comicios de 2027 en Guatemala

Defensoría del Pueblo investiga supuestas deficiencias en los servicios de salud que brindan los hospitales panameños

Ingresos por exportaciones de banano, café y piña retroceden en Costa Rica por el ajuste cambiario y las presiones externas