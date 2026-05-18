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Una pionera de internet alerta sobre el peligro de las pantallas: “Colonizaron cada momento libre de nuestras vidas”

Jean Case, empresaria, autora y filántropa estadounidense, propone cambio sencillo en la rutina para transformar la atención, la memoria y fortalecer los vínculos personales

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Ilustración de una mujer de espaldas saliendo de una habitación oscura llena de pantallas hacia una puerta abierta que revela un paisaje natural con árboles y césped.
Jean Case, pionera de internet, alerta sobre el impacto negativo de las pantallas en la salud mental y los vínculos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jean Case, ex ejecutiva de AOL y CEO de la Case Foundation, publicó una columna en la revista Time en la que advierte sobre la crisis de salud mental que genera el uso excesivo de dispositivos y propone una solución sorprendentemente simple: salir a caminar.

La alerta viene de alguien que, en parte, construyó ese mundo. Jean Case, quien ayudó a crear la internet tal como la conocemos, reconoce ahora el lado oscuro de lo que contribuyó a edificar. En su texto, la CEO de la Case Foundation y ex presidenta de la junta de National Geographic no se limita a señalar el problema: lo protagoniza.

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Jean Case, reconocida empresaria y filántropa, sonríe en un retrato profesional.
Jean Case, reconocida empresaria y filántropa, norteamericana (Case Faundation)

“La semana pasada me sorprendí revisando el correo electrónico de forma automática cuando debería haber estado completamente enfocada en la persona que tenía enfrente”, escribió. “Poco después, me encontré respondiendo un mensaje de texto en medio de una llamada telefónica con una querida amiga. Ninguno era urgente. Y me di cuenta: esto no es quien quiero ser”.

Una emergencia invisible

El diagnóstico de Case es contundente: Estados Unidos enfrenta una emergencia de salud mental que se esconde a plena vista, en los bolsillos, las carteras y las manos de las personas durante casi cada hora del día. Las investigaciones indican que los estadounidenses revisan el teléfono más de 100 veces por día, y las pantallas han colonizado cada momento libre, incluidos los más preciados e irrecuperables.

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Persona sentada en banco de parada de bus, mirando su celular. Viste ropa de oficina, con fondo urbano borroso y luz de atardecer proyectando sombras.
Investigaciones vinculan el tiempo prolongado frente a dispositivos con estrés, aislamiento social y deterioro cognitivo en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias para la salud son profundamente preocupantes. Los investigadores advierten que las tasas de depresión adolescente están aumentando de manera significativa, y un estudio clave del NIHDesarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente— encontró que el tiempo de pantalla en la infancia tardía predice un aumento de síntomas depresivos en la adolescencia temprana. En los adultos, el uso excesivo se correlaciona con mayor estrés, ansiedad, aislamiento social, trastornos del sueño y deterioro cognitivo.

Case también señala el costo cultural del cambio: somos la primera especie en la historia que prioriza los píxeles por encima del mundo natural. Pasamos de la conexión intencional al consumo compulsivo, del enriquecimiento al atrapamiento.

La solución que no requiere ninguna app

La propuesta de Case podría sonar demasiado simple frente a la magnitud del problema. Pero está respaldada por evidencia científica. Un metaanálisis de Stanford sobre 449 estudios reveló algo notable: apenas 10 a 20 minutos en la naturaleza producen beneficios medibles para la salud mental.

No horas, no retiros costosos. Diez minutos.

Los investigadores comprobaron que el cortisol baja, la variabilidad de la frecuencia cardíaca mejora y el estado de ánimo se eleva en personas que pasan incluso períodos breves al aire libre.

Los beneficios cognitivos son igualmente significativos. Un estudio de la Universidad de Michigan encontró que una caminata corta al aire libre mejoró la memoria y la atención dirigida en aproximadamente un 20%, un resultado que ninguna aplicación de productividad ha podido replicar.

Las personas que pasan al menos dos horas semanales en la naturaleza reportan una salud y un bienestar significativamente mejores que quienes no lo hacen, independientemente de si ese tiempo se concentra en un bloque o se distribuye a lo largo de varios días. El umbral es sorprendentemente bajo; los beneficios, impresionantemente altos.

Tratar el tiempo al aire libre como si fuera el correo electrónico

Un hombre joven camina por un sendero arbolado bañado por la luz del sol. Viste camisa beige, camiseta clara y jeans, y lleva una mochila al hombro
Caminar brevemente al aire libre puede aumentar la memoria y la concentración en un 20%, según hallazgos de la Universidad de Michigan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Case advierte que la paradoja es llamativa: la humanidad invirtió décadas y miles de millones de dólares en desarrollar aplicaciones para mejorar el bienestar, cuando la intervención más poderosa no requiere ninguna tecnología. Solo una puerta, una decisión y unos minutos de valentía para desconectarse de los dispositivos y reconectarse con el mundo que lleva esperándonos todo este tiempo.

Su desafío personal que propone es concreto: tratar el tiempo al aire libre con la misma intencionalidad con la que se revisa el correo o las redes sociales. Convertirlo en una prioridad diaria, tomar el aire fresco, escuchar los sonidos de la naturaleza, y cambiar el scroll por una caminata.

Los primeros pioneros de internet creyeron que la tecnología nos uniría, advierte Case . Pero resulta que la conexión real -la que reduce la soledad, construye empatía y fortalece comunidades- todavía ocurre mejor cuando se levanta la vista de las pantallas y salimos afuera.

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