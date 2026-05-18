El Tribunal Supremo Electoral intensifica la coordinación regional rumbo a los comicios de 2027 en Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala refuerza la colaboración con autoridades municipales para preparar las elecciones de 2027. (Fotografía: Tribunal Supremo Electoral de Guatemala)

La preparación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala para los comicios generales y la elección del Parlamento Centroamericano en 2027 se ha intensificado a través de una serie de reuniones entre altos funcionarios electorales y autoridades municipales de todo el país.

Estas actividades buscan consolidar un marco de colaboración institucional y participación ciudadana de cara al proceso electoral previsto para dentro de tres años. Según información publicada en medios oficiales del TSE, los diálogos han incluido la presentación de propuestas para mejorar los servicios electorales en diversos departamentos, así como la coordinación de acciones logísticas y formativas.

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Entre los datos destacados, el magistrado vocal cuatro Quelvin Motoniel Jiménez Villalta mantuvo un encuentro con el gobernador departamental de Santa Rosa, Allan Melgar, y alcaldes de catorce municipios de la región, donde se discutieron mecanismos para reforzar la educación cívica y la transparencia electoral a nivel local, conforme documenta el TSE.

En paralelo, líderes comunitarios xinkas plantearon propuestas específicas para potenciar la equidad en el acceso a los servicios electorales, así como su participación activa en el Voluntariado Cívico Electoral, con el objetivo de aportar a un proceso democrático inclusivo e igualitario.

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Reuniones regionales impulsan la colaboración para las elecciones generales y el Parlamento Centroamericano de 2027

La magistrada presidenta del TSE, Rosa Mariela Josabeth Rivera Acevedo, recibió en la sede institucional a alcaldes de diez municipios del departamento de Guatemala, a quienes expuso las estrategias y avances en la organización del próximo proceso electoral.

Rivera Acevedo detalló las acciones preparatorias que se desarrollan en la región central, poniendo énfasis en la importancia de socializar los esfuerzos con los gobiernos municipales.

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Este acercamiento forma parte de una dinámica más amplia en la que cada magistrado lidera visitas y mesas de trabajo en las regiones asignadas, con el fin de fortalecer el diálogo interinstitucional y optimizar la participación de los diferentes sectores poblacionales.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala refuerza la colaboración con autoridades municipales para preparar las elecciones de 2027. (Fotografía: Tribunal Supremo Electoral de Guatemala)

Por su parte, la magistrada vocal tres Karin Virginia Romero Figueroa encabezó encuentros con representantes y alcaldes de Huehuetenango, San Marcos, Chimaltenango y Sololá.

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En la reunión sostenida con funcionarios de Huehuetenango, Romero Figueroa presentó a su equipo de trabajo y discutió acciones concretas para el fortalecimiento de la coordinación institucional y la atención a las demandas locales.

Durante la mesa celebrada en San Marcos, se focalizaron esfuerzos en robustecer el padrón electoral y estimular la participación ciudadana rumbo a las elecciones generales de 2027.

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Un bloque informativo esencial se desprende de los compromisos asumidos por diversas autoridades municipales. Durante los encuentros, alcaldes y representantes ediles manifestaron explícitamente su disposición a apoyar al TSE en la consolidación de registros ciudadanos, la organización de jornadas de empadronamiento y la promoción de capacitaciones electorales en sus jurisdicciones, elementos clave para asegurar un proceso comicial inclusivo y transparente.

Romero Figueroa también se reunió con alcaldes de Chimaltenango. En este diálogo, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional fue el tema central, junto con la planificación preliminar de actividades relacionadas con las futuras Elecciones Generales y el Parlamento Centroamericano 2027.

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La agenda contempló la colaboración en logística y la capacitación electoral como prioridades inmediatas, según información institucional divulgada en Acontecer TSE.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala refuerza la colaboración con autoridades municipales para preparar las elecciones de 2027. (Fotografía: Tribunal Supremo Electoral de Guatemala)

Para el departamento de Sololá, la magistrada remarcó la importancia de promover procesos electorales más transparentes, inclusivos y accesibles, mediante el trabajo conjunto entre autoridades municipales y el órgano electoral. Las asambleas abordaron de manera recurrente la necesidad de fortalecer la democracia territorial e incrementar la participación de los habitantes a nivel local en las decisiones centrales del proceso electoral.

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Compromiso de las comunidades indígenas y el fortalecimiento del padrón electoral

En un apartado relevante, la participación de los líderes comunitarios xinkas emerge como una novedad significativa en la agenda electoral. Durante una reunión con el magistrado vocal cuatro Quelvin Jiménez, los representantes xinkas presentaron un portafolio de propuestas orientadas a mejorar los servicios del TSE y manifestaron su interés en integrar el Voluntariado Cívico Electoral, con vistas a un proceso igualitario y transparente.

En respuesta a la pregunta sobre el núcleo de estas reuniones y su impacto, los encuentros entre dirigentes del Tribunal Supremo Electoral y alcaldes de más de treinta municipios han buscado garantizar que las instituciones locales estén alineadas con las reglas, capacidades y valores requeridos para asegurar la integridad, la participación y la transparencia en las elecciones generales de 2027.

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Además, los líderes municipales han comprometido su colaboración en el fortalecimiento del padrón electoral y en la creación de condiciones que permitan el involucramiento de todos los sectores sociales, incluyendo comunidades indígenas y actores locales estratégicos.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala avanza en su estrategia nacional de consultas y trabajo conjunto con actores municipales. Los esfuerzos de las magistraturas, reflejados en múltiples regiones, se orientan a construir las condiciones técnicas, logísticas y participativas que requiere el país de cara al proceso de renovación democrática programado para 2027.