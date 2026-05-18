Salen a la venta las entradas para la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano: los valores

River Plate y Belgrano disputarán la final del Torneo Apertura (Imagen Ilustrativa Infobae)

La venta de entradas para la final entre River Plate y Belgrano comenzará este martes, según informó la Liga Profesional de Fútbol. El partido que definirá al campeón del Torneo Apertura se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. El encuentro se jugará el domingo desde las 15.30, con acceso igualitario a populares y plateas para ambas parcialidades (25.000 por equipo).

El proceso de compra contempla una primera etapa para clientes de Naranja X el martes a las 14.00 y, desde el miércoles 20 a la misma hora, la venta será habilitada para socios. En caso de existir remanentes de tickets, la organización anunciará oportunamente la apertura al público no socio.

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Los precios definidos por la Liga Profesional de Fútbol varían según la ubicación y la condición del comprador: populares para socios a $80.000 y para no socios a $150.000; plateas para socios a $120.000 y para no socios a $180.000. Estos valores aplican tanto para los sectores Willington (River) y Artime (Belgrano) como para Ardiles (River) y Gasparini (Belgrano), respectivamente.

La entidad informó que para ingresar a la cancha, los espectadores deberán presentar exclusivamente el DNI físico (tarjeta) al momento del escaneo, ya que no se tendrán en cuenta otros documentos ni comprobantes de compra. Además, no se venderán entradas en el estadio el día del partido.

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El vencedor no solo obtendrá el título inicial de la temporada, sino que asegurará su presencia en la Copa Libertadores 2027 y el derecho a disputar el Trofeo de Campeones 2026, en un contexto de competencias interrelacionadas que elevarán el valor de este encuentro definitorio.

La definición, tal como ocurrió durante todos los playoffs de este Torneo Apertura, prevé la disputa de un tiempo suplementario de 30 minutos si persiste la igualdad al final del tiempo reglamentario. En caso de mantenerse el empate, el título se resolverá por tiros desde el punto penal.

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El equipo dirigido por Eduardo Coudet, que asumió tras un interinato de Marcelo Escudero y el ciclo iniciado por Marcelo Gallardo hasta la fecha siete, accedió a la final luego de posicionarse segundo en la Zona B con 33 puntos, detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza. El recorrido de River Plate hasta esta instancia incluyó una victoria por penales ante San Lorenzo en octavos, el triunfo 2-0 sobre Gimnasia La Plata en cuartos y la reciente eliminación de Rosario Central (1-0) en el estadio Monumental. La última consagración de River data de marzo de 2024, cuando obtuvo la Supercopa Argentina tras vencer a Estudiantes de La Plata.

Por su parte, Belgrano de Córdoba alcanzó la final tras superar por penales a Argentinos Juniors, luego de igualar 1-1 en un resultado definido en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. El conjunto cordobés buscará hacer pesar su condición de habitual local en el Mario Alberto Kempes, aunque el reglamento le impide ventajas formales por esa localía.

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Valor de las entradas

River: Popular Willington (socio): $80.000. Popular Willington (no socio): $150.000. Platea Ardiles (socio): $120.000. Platea Ardiles (no socio): $180.000.

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Belgrano: Popular Artime (socio): $80.000. Popular Artime (no socio): $150.000.Platea Gasparini (socio): $120.000. Platea Gasparini (no socio): $180.000