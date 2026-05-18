Caminar y sumar puntos: cómo funciona la app que permite canjear pasos por productos en Buenos Aires

Con más de 110.000 descargas desde su lanzamiento, Pasito incentiva la actividad física y combate el sedentarismo urbano

La aplicación Pasito propone un modelo concreto: cada vez que un usuario camina, su teléfono registra los pasos y por cada mil recibe un punto canjeable por beneficios en comercios, sin registrar ubicación.

Durante la charla con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan en el estudio de Infobae al Mediodía, el desarrollador y emprendedor Santiago Schamberger precisó: “Lanzamos la app el 3 de mayo y ya la descargaron más de 110 mil personas. El objetivo es simple: incentivar a la gente a salir de la casa y sumar actividad física, recompensando la caminata con premios concretos”.

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Cómo funciona Pasito y qué ofrece a los usuarios

La aplicación mide los pasos a través del sensor del celular. “Cada mil pasos que das obtenés un punto, y esos puntos los podés canjear por distintos productos en locales de la ciudad. No tomamos ubicación, solo la cantidad de pasos diarios”, detalló Schamberger. Un café, por ejemplo, requiere unos 20 mil pasos, lo que equivale a dos días de caminata sostenida.

La app Pasito permite a los usuarios de Buenos Aires canjear puntos por productos al registrar diariamente sus pasos en el celular (Infobae en Vivo)

Pasito está enfocada en la Ciudad de Buenos Aires y sus barrios más transitados. Actualmente, más de 100 comercios ofrecen productos a quienes participan del programa.

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La propuesta es directa: incrementar la circulación peatonal y llevar potenciales clientes a los locales, sin costo para el comercio por estar en la app. “La mayoría de los canjes se hacen en CABA y buscamos expandir la red”, explicó el creador.

El sistema evita registrar datos sensibles, lo que según Schamberger responde a una inquietud frecuente: “Muchos nos preguntan si seguimos la ubicación, pero solo usamos la información de pasos del teléfono, el mismo dato que ya registra cualquier smartphone”.

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El modelo de incentivos y el perfil de quienes usan Pasito

El atractivo para los usuarios no radica solo en los premios, sino también en la competencia social. “Lo que más moviliza no es tanto el canje sino el ranking: ver quién camina más en el barrio o entre amigos”, explicó Schamberger. El ranking semanal dentro de la app genera desafíos y pequeñas competencias entre los participantes.

En cuanto al perfil de usuarios, la mayoría tiene entre 18 y 33 años y vive en los barrios del norte porteño, como Belgrano, Núñez, Palermo y Recoleta. Sin embargo, el fundador señaló un fenómeno inesperado: “Nos sorprendió la cantidad de usuarios mayores de 60 años que nos agradecen porque la app los motiva a moverse”.

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Pasito cuenta con un perfil de usuario mayoritario de 18 a 33 años, pero también registra alta participación de adultos mayores de 60 años (Infobae en Vivo)

Desde el lado comercial, la aplicación no le cobra a los comercios por participar. El modelo se sostiene con acuerdos publicitarios y desafíos con marcas, que pueden proponer retos y recompensar a quienes más caminan en un período determinado. “Más del 70% de los que hacen un canje terminan comprando algo más en el local”, subrayó Schamberger.

Una respuesta urbana al sedentarismo y los cambios de hábito

Pasito nace en un contexto de creciente sedentarismo urbano, donde las aplicaciones de delivery y los servicios en línea fomentan la comodidad y reducen la movilidad cotidiana. “Veía que todo está hecho para que cada vez nos movamos menos: delivery, streaming, IA, tecnología. Me pasaba a mí también: mucho tiempo frente a la compu, después la serie, después pedir comida. Así surgió la idea”, explicó el emprendedor, que desarrolló el proyecto junto a su hermano Lisandro y su pareja Renata.

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El lanzamiento de la app fue recibido con entusiasmo tanto por usuarios como por comercios: 60 negocios se sumaron antes de que la aplicación estuviera disponible, y hoy ya son más de 100. La propuesta se mantiene gratuita para usuarios y locales, mientras el crecimiento se apoya en la incorporación de marcas y el desarrollo de nuevas dinámicas de premios.

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