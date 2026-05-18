Guatemala: El AeroMetro inicia la instalación del sistema electromecánico en su fase más avanzada

Múltiples trabajadores con equipo de seguridad están presentes en una obra de construcción. Una grúa de gran tamaño eleva y posiciona estructuras metálicas prefabricadas sobre pilares de concreto. Las imágenes documentan el montaje de una sección de infraestructura elevada, probablemente un viaducto o una vía elevada. Se observa maquinaria pesada y diversos materiales de construcción en el sitio. La actividad se desarrolla al aire libre bajo un cielo azul. Este video es una cobertura de evento. Crédito Cableviagt

La llegada de la fase más avanzada en la construcción del AeroMetro ha marcado un hito, con el inicio de la instalación del sistema electromecánico que, por primera vez, introduce la tecnología clave para poner en marcha las cabinas del transporte por cable en la ciudad. Esta etapa, considerada por los responsables del proyecto como una de las más trascendentes, busca transformar el desplazamiento urbano mediante elementos desarrollados por la empresa internacional Doppelmayr, reconocida por implementar sistemas similares en otras ciudades del mundo, según informó la municipalidad de Guatemala.

El avance tecnológico del AeroMetro no se limita a la instalación de los primeros equipos. Actualmente, ya se encuentran en el país 135 cabinas destinadas a operar en el sistema. Estas unidades, resguardadas en los almacenes del proyecto, están preparadas para incorporarse al proceso constructivo a medida que las obras progresan, de acuerdo con el reporte original.

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La reciente incorporación de maquinaria especializada y la llegada de materiales preensamblados en el tramo de la 12 calle, entre 6ª y 7ª avenida de la zona 9, marcan el salto del proyecto a su “siguiente nivel”. Equipos de gran tamaño, ajustados por medio de una grúa especializada, respaldan la complejidad técnica que implica esta intervención, como detalló el equipo y lo ha publicado la comuna capitalina.

Trabajadores supervisan y montan grandes estructuras metálicas sobre pilares de concreto prefabricados, marcando un hito en la construcción de una nueva obra de infraestructura y diseño. (Municipalidad de Guatemala)

El sistema electromecánico aportará tecnología de transporte por cable de última generación

Entre los componentes fundamentales, destacan los motores eléctricos principales que impulsarán el cable desplazando las cabinas, y un motor de emergencia independiente que se activará para garantizar la operación ante cualquier interrupción eléctrica. Además, se instala una polea gigante —descrita en el informe como “volante o rueda de gran tamaño”— que servirá como eje central al girar el cable sobre el trayecto designado.

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El mecanismo hidráulico representa una innovación adicional, ya que mantiene la tensión exacta en el cable en todo momento, mejorando tanto la estabilidad como la seguridad del recorrido. Este diseño prevé que el desplazamiento de las cabinas equivalga al de una cuerda perfectamente afinada, proporcionando una experiencia de viaje más confiable.

La infraestructura externa consta de torres de acero sobre las que discurrirá el cable, complementadas por balancines —conjuntos de poleas menores— que suavizan el paso de las cabinas, minimizando posibles movimientos bruscos sobre las estructuras de soporte. Cada pieza, desarrollada y montada bajo la supervisión de técnicos internacionales, responde a los estándares de calidad propios de la firma Doppelmayr, líder global en el sector.

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Trabajadores supervisan y montan grandes estructuras metálicas sobre pilares de concreto prefabricados, marcando un hito en la construcción de una nueva obra de infraestructura y diseño. (Municipalidad de Guatemala)

Supervisión directa del avance y significado para la movilidad urbana

El alcalde Ricardo Quiñónez realizó una visita de control para verificar la llegada y el estado de los componentes tecnológicos, recorrió tanto la zona de obras como los almacenes logísticos donde se resguardan los equipos listos para la instalación, según documentó el medio local.

La instalación del sistema electromecánico coloca al AeroMetro en una etapa determinante, acercándolo a su objetivo de convertirse en una nueva alternativa de movilidad para miles de personas que transitan a diario en la ciudad. La magnitud de la obra, tanto en términos de infraestructura como de tecnología, perfila el proyecto como uno de los desarrollos más ambiciosos en materia de transporte por cable en la región.

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Trabajadores supervisan y montan grandes estructuras metálicas sobre pilares de concreto prefabricados, marcando un hito en la construcción de una nueva obra de infraestructura y diseño. (Municipalidad de Guatemala)

El proyecto AeroMetro sumará dos nuevas líneas para ampliar cobertura

El proyecto del AeroMetro en la ciudad de Guatemala ampliará su alcance con la planificación de dos nuevas líneas, según confirmó el alcalde Ricardo Quiñónez. La expansión contempla la conexión de sectores estratégicos de la capital y municipios aledaños, en una iniciativa que busca transformar la movilidad urbana y ofrecer alternativas de transporte a una creciente población.

Desde el pasado fin de semana, inició la instalación del sistema electromecánico que permitirá el funcionamiento del AeroMetro. El propio Ricardo Quiñónez supervisó personalmente el avance de las obras, según lo mostró en un video divulgado en sus redes sociales. El sistema recibió recientemente las cabinas y los componentes de las torres, provenientes desde Europa, un hito que marcó el inicio de las obras de ingeniería claves para su puesta en marcha, según declaraciones en un video publicado en sus redes sociales.

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La fase inicial del AeroMetro incluirá dos líneas principales: la línea uno unirá la Plaza España con El Trébol, mientras la línea dos partirá de El Trébol hacia Mixco, llegando hasta las inmediaciones de la colonia Molino de las Flores. Este trazado refuerza la conectividad interna de la capital y facilita la movilidad hacia zonas densamente pobladas de la periferia, ampliando las opciones para estudiantes y trabajadores.

Las futuras líneas tres y cuatro, detalló el alcalde Ricardo Quiñónez en el mismo video, extenderán el sistema desde el Obelisco, a lo largo del bulevar Los Próceres, hasta condado Concepción, municipio de Santa Catarina Pinula. La cuarta línea conectará la zona cinco, en las cercanías del parque ecológico y la colonia Jardines de la Asunción, con el centro de la zona dieciocho. El edil informó: “Ya se trabaja en la planificación de las líneas 3 y 4, desde el Obelisco sobre el bulevar Los Próceres hasta llegar a condado Concepción (Santa Catarina Pinula)”, reiterando el compromiso de sumar más áreas al sistema de movilidad

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