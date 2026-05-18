La lesión que arrastra Nicolás Paz y abrió un debate entre su club y la selección argentina en el umbral del Mundial

Nico Paz arrastra una molestia en la rodilla (REUTERS/Rodrigo Valle)

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, la selección argentina sigue de cerca la situación médica de Nicolás Paz, quien presenta molestias en la rodilla izquierda tras un golpe sufrido ante Hellas Verona hace una semana. El jugador no fue convocado en la reciente victoria del Como ante Parma y permaneció fuera del campo por recomendación médica para evitar una posible complicación de la zona afectada.

Desde el club italiano aseguran que no es una lesión de gravedad, aunque los resultados de los estudios realizados durante la semana han generado dudas sobre la evolución física del mediocampista, según datos aportados por Martín Arévalo en Buen Día ESPN.

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Un integrante del área médica de la selección viajará para evaluar personalmente al jugador, buscando detalles precisos sobre su estado actual. Escenario clave: el club espera contar con Paz para el último partido de la temporada ante Cremonese, en el que se definirá el acceso a la próxima UEFA Champions League. El equipo de Como marcha quinto en Serie A con 68 puntos, cifra que lo mantiene en zona de Europa League y en plena disputa por un lugar en la máxima competencia europea de clubes.

Nico Paz no estaría en duda para el Mundial (REUTERS/Daniele Mascolo)

En la última campaña, Nicolás Paz sumó 12 goles y 7 asistencias en 35 partidos de Serie A, además de un gol y una asistencia en cinco encuentros de Copa Italia. En el ámbito internacional, el mediocampista tiene en su haber ocho partidos y un gol con la camiseta albiceleste, marcado en el amistoso frente a Mauritania en la última doble fecha FIFA.

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De todos modos, según informó TyC Sports, el cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni no puso en duda la convocatoria del mediocampista, aunque existe atención ante la persistencia del dolor. Incluso, tal lo reportado por el periodista Gastón Edul, el volante sería de la partida contra Cremonese, crucial para las aspiraciones del Como.

La lista definitiva de 26 convocados para el Mundial debe presentarse antes del 30 de mayo y el cuerpo técnico considera a Paz como un candidato firme, aun pendiente de su evolución clínica.

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El plantel argentino comenzará la concentración en el predio de Ezeiza una vez que los jugadores concluyan la temporada en sus respectivos clubes.

Nico Paz encendió las alarmas en la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

Posteriormente, viajarán a Kansas a principios de junio, ciudad base durante la Copa del Mundo. Antes del debut mundialista, Argentina disputará dos partidos amistosos: el primero será el viernes 6 de junio frente a Honduras en el Kyle Field de Texas, y el segundo el lunes 9 ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. Estos duelos marcarán la última instancia de preparación antes del estreno oficial el martes 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium, dentro del Grupo J.

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Tras el debut, el elenco albiceleste se medirá ante Austria, el lunes 22 de junio a las 14:00. En el cierre de la fase grupos, el conjunto dirigido por Scaloni, que defiende la corona obtenida en Qatar, chocará contra Jordania en Kansas City, el sábado 27/6 desde las 23:00.

El cuerpo técnico afrontará el desafío logístico de ensamblar la mejor versión del equipo en un periodo reducido, ante el calendario apretado de clubes, las lesiones que generan dolores de cabeza y el deseo de repetir el título.

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