La rutina saludable de Mariah Carey: cómo logra mantenerse en forma y vital a los 56 años

Mariah Carey mantiene su vitalidad a los 56 años a través de hábitos sencillos y sostenibles que integró en su vida cotidiana y profesional REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Mantener el equilibrio entre la exigencia de los escenarios internacionales y la vida cotidiana no es sencillo para ninguna artista. Mariah Carey, una de las voces más reconocidas de la música contemporánea, lleva décadas en el centro de atención, desafiando el paso del tiempo no solo con su carrera, sino también con su vitalidad y figura.

Su estrategia dista de las rutinas imposibles o los sacrificios extremos: Carey apuesta por integrar hábitos sencillos y sostenibles que le permiten mantenerse activa y saludable a los 56 años.

La cantante prioriza moverse cada día y prefiere actividades adaptadas a su ritmo, por encima de rutinas de gimnasio exigentes REUTERS/Mike Blake/File Photo

El punto de partida: constancia y hábitos integrados

Quienes imaginan a la cantante de hits como “All I Want for Christmas Is You”, siguiendo rutinas exhaustivas en un gimnasio se sorprenden al conocer su verdadera filosofía de entrenamiento. La propia artista explicó en entrevista con Us Weekly que nunca fue “muy fan de ir al gimnasio”, sino que prefiere planificar actividades que acompañen su ritmo y puedan sostenerse en el tiempo.

Según sus testimonios, la premisa es no quedarse quieta: moverse cada día, aunque sea con pequeños gestos.

En lugar de maratones de ejercicio, Carey apuesta por una combinación inteligente de actividad regular, moderación y disciplina, adaptada a los momentos que le permite su agenda como cantante y madre.

Caminar a paso ligero se convirtió en la base de su entrenamiento diario, tanto por sus beneficios físicos como mentales

Caminar, la base de su entrenamiento

El hábito más firme en el día a día de la célebre intérprete es la caminata. Ella misma detalló: “Me obligo a caminar a paso ligero todos los días, incluso en la cinta”.

¿Por qué este ejercicio ocupa un sitio privilegiado en su rutina?

Mejora la circulación sanguínea

Refuerza huesos y músculos

Ayuda a mantener el peso

Puede realizarse sin equipamiento y en cualquier lugar

Beneficia el bienestar mental y reduce el estrés

Carey destacó que los beneficios de caminar no se limitan al aspecto físico; para ella, este espacio también representa un paréntesis de calma dentro de agendas cargadas, y contribuye a mantener el ánimo y la concentración.

Tres veces por semana, Carey combina sesiones de cardio moderado y ejercicios de fuerza con su propio peso corporal, priorizando la continuidad sobre la intensidad REUTERS/Brendan Mcdermid

Cardio y fuerza: variedad y adaptabilidad

Tres veces a la semana, la intérprete suma sesiones donde alterna ejercicios de cardio con trabajos de tonificación suave. Según relató, su plan no se basa en superar marcas o alcanzar intensidades máximas, sino en conservar el hábito y adaptarlo a sus requerimientos energéticos y horarios, un principio fundamental para lograr continuidad.

Entre los ejercicios elegidos:

Cardio moderado en cinta (o al aire libre cuando es posible)

Ejercicios básicos de fuerza con el propio peso corporal

Enfoque en técnicas controladas y series cortas

Alimentación: sencillez como pilar

La dieta de la cantante ha sido tema de curiosidad en numerosas entrevistas, y ella no esconde la clave: simplicidad. En declaraciones para la revista Shape, explicó que su menú suele ser repetitivo porque “todo lo que como es salmón noruego y alcaparras. Eso es todo”. La selección de platos se apoya en proteínas magras y la limitación de azúcares añadidos, pan, harinas y ultraprocesados.

Su alimentación se apoya en menús simples, ricos en proteínas magras como salmón y alcaparras, y bajos en azúcares y ultraprocesados REUTERS/Brendan Mcdermid

Cuando se enfrenta a algún antojo, la cantante de temas como Obsessed prefiere pequeñas porciones de fruta fresca antes que dulces industriales. Y luego de haber sido madre, recurrió al consejo de especialistas para dividir las comidas en pequeñas porciones, favoreciendo la saciedad y energía constante.

Autocuidado y disciplina adicional

Más allá del entrenamiento y la alimentación, Carey mantiene otros gestos de autocuidado. Dejó de fumar desde los 18 años por respeto a su voz y su salud. Comentó en The Guardian que ocasionalmente se somete a baños de leche fría como parte de su rutina estética personal, aunque evita revelar en detalle todos sus secretos. También prioriza ambientes con iluminación suave en su hogar y eventos; evita la exposición a luces cenitales, convencida de que un entorno amigable mejora su bienestar.

A la hora de los antojos, opta por fruta fresca en pequeñas porciones y divide sus comidas para mantener energía constante

En cuanto a la relación con la edad, Carey lo aborda con liviandad: repitió que no se rige por números ni los festeja, sino que se enfoca en celebrar la vida y la actividad cotidiana.

Lejos de fórmulas milagrosas, la rutina de Mariah Carey muestra que la constancia, el movimiento diario y la moderación conforman la base de la vitalidad sostenida. La artista insiste ante cada consulta que no existen secretos mágicos: cuidarse puede ser tan sencillo como sumar pasos todos los días, escuchar el propio cuerpo y sostener hábitos duraderos, sin abandonar la dimensión del disfrute ni el equilibrio personal.