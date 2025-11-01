Mariah Carey dio inicio a la Navidad con un video editado con Inteligencia Artificial de “All I Want for Christmas Is You”

La cantante estadounidense Mariah Carey encendió una vez más la temporada navideña al estrenar su esperado video con el tradicional himno “All I Want for Christmas Is You”, rito que marca el inicio de las festividades cada 1 de noviembre (Mariah Carey- Instagram)

Mariah Carey marcó el inicio de la Navidad con el estreno de un nuevo video que anuncia la llegada de las fiestas junto a su emblemática canción "All I Want for Christmas Is You".

Como es habitual cada 1 de noviembre, la cantante estadounidense sorprendió a sus seguidores al publicar, exactamente a la medianoche, una producción, editado con Inteligencia Artificial, que encendió las celebraciones.

El lanzamiento, acompañado de una escenificación donde Carey transforma el ambiente festivo y activa su conocido tema, estableció nuevamente el inicio no oficial de las festividades para una audiencia internacional.

Mariah Carey volvió a centrar la atención mundial con el lanzamiento de su nuevo video navideño (Captura de video)

La tradición de Carey se ha consolidado durante 31 años en la industria musical desde que el sencillo “All I Want for Christmas Is You” debutó en 1994.

El nuevo video, que en pocas horas se volvió viral y generó millones de interacciones en redes sociales, cuenta con la participación del comediante Billy Eichner y presenta evidentes elementos creados con Inteligencia Artificial.

El comediante Billy Eichner interpretó al elfo en el nuevo video de Mariah Carey, aportando un giro cómico con la rebelión de los ayudantes navideños durante el esperado anuncio de la cantante (Captura de video)

Carey, convertida en ángel, observa su tocador desordenado, lo que da pie a la intervención cómica de Eichner en el papel de un elfo enfrentado a un supuesto “caos navideño”.

El intercambio entre ambos personajes aportó frases que circularon rápidamente en plataformas digitales. En el guión adaptado, Carey pregunta: “Quién es el ladrón?, a lo que el elfo de Eichner responde: “Los elfos están en huelga este año. Es una venganza de los elfos por hacernos pasar por un infierno navideño”.

La secuencia avanza con la amenaza del elfo sobre la anulación de la Navidad, pero Carey responde de inmediato: “No lo podés cancelar”, y da inicio a la interpretación de su éxito.

El estreno digital de “It’s Time” mantiene a Mariah Carey en la cima de las tendencias (Captura de video)

El impacto del lanzamiento se reflejó rápidamente en plataformas de streaming y redes sociales. Tras la publicación del video, el tema ‘All I Want For Christmas Is You’ sumó más 700.000 reproducciones en Spotify durante la primera jornada de noviembre, lo que representa un aumento del 8 % respecto al año anterior.

Durante más de tres décadas, el sencillo ha quedado consagrado como uno de los símbolos navideños más reconocibles en todo el mundo. Al combinar nostalgia, humor y espectáculo, Carey impulsa el comienzo de las celebraciones y reforzado su legado musical.

La constante actualización de sus videos y la incorporación de figuras populares han permitido conectar con nuevas generaciones en entornos digitales.

Mariah Carey marcó un récord de visualizaciones y reproducciones en streaming tras presentar su tradicional video de apertura navideña (Captura de video)

Con la edición de “It’s Time”, la artista estableció nuevamente el inicio formal de la cuenta regresiva navideña. Cada año, las diferentes versiones de sus videos convierten el final de octubre y el principio de noviembre en el punto de partida para que su música circule en playlists, anuncios y espacios públicos.

La viralización inmediata de los nuevos contenidos audiovisuales reafirma la centralidad de su sencillo en el repertorio de las festividades.