Entretenimiento

Mariah Carey dio inicio a la Navidad con un video editado con Inteligencia Artificial de “All I Want for Christmas Is You”

Fiel a su tradición del 1 de noviembre, la cantante presentó una nueva versión de su clásico navideño, protagonizada junto al actor Billy Eichner. El clip se volvió viral en pocas horas y volvió a posicionar la canción entre las más escuchadas del mundo

Guardar
La cantante estadounidense Mariah Carey encendió una vez más la temporada navideña al estrenar su esperado video con el tradicional himno “All I Want for Christmas Is You”, rito que marca el inicio de las festividades cada 1 de noviembre (Mariah Carey- Instagram)

Mariah Carey marcó el inicio de la Navidad con el estreno de un nuevo video que anuncia la llegada de las fiestas junto a su emblemática canción "All I Want for Christmas Is You".

Como es habitual cada 1 de noviembre, la cantante estadounidense sorprendió a sus seguidores al publicar, exactamente a la medianoche, una producción, editado con Inteligencia Artificial, que encendió las celebraciones.

El lanzamiento, acompañado de una escenificación donde Carey transforma el ambiente festivo y activa su conocido tema, estableció nuevamente el inicio no oficial de las festividades para una audiencia internacional.

Mariah Carey volvió a centrar
Mariah Carey volvió a centrar la atención mundial con el lanzamiento de su nuevo video navideño (Captura de video)

La tradición de Carey se ha consolidado durante 31 años en la industria musical desde que el sencillo “All I Want for Christmas Is You” debutó en 1994.

El nuevo video, que en pocas horas se volvió viral y generó millones de interacciones en redes sociales, cuenta con la participación del comediante Billy Eichner y presenta evidentes elementos creados con Inteligencia Artificial.

El comediante Billy Eichner interpretó
El comediante Billy Eichner interpretó al elfo en el nuevo video de Mariah Carey, aportando un giro cómico con la rebelión de los ayudantes navideños durante el esperado anuncio de la cantante (Captura de video)

Carey, convertida en ángel, observa su tocador desordenado, lo que da pie a la intervención cómica de Eichner en el papel de un elfo enfrentado a un supuesto “caos navideño”.

El intercambio entre ambos personajes aportó frases que circularon rápidamente en plataformas digitales. En el guión adaptado, Carey pregunta: “Quién es el ladrón?, a lo que el elfo de Eichner responde: “Los elfos están en huelga este año. Es una venganza de los elfos por hacernos pasar por un infierno navideño”.

La secuencia avanza con la amenaza del elfo sobre la anulación de la Navidad, pero Carey responde de inmediato: “No lo podés cancelar”, y da inicio a la interpretación de su éxito.

El estreno digital de “It’s
El estreno digital de “It’s Time” mantiene a Mariah Carey en la cima de las tendencias (Captura de video)

El impacto del lanzamiento se reflejó rápidamente en plataformas de streaming y redes sociales. Tras la publicación del video, el tema ‘All I Want For Christmas Is You’ sumó más 700.000 reproducciones en Spotify durante la primera jornada de noviembre, lo que representa un aumento del 8 % respecto al año anterior.

Durante más de tres décadas, el sencillo ha quedado consagrado como uno de los símbolos navideños más reconocibles en todo el mundo. Al combinar nostalgia, humor y espectáculo, Carey impulsa el comienzo de las celebraciones y reforzado su legado musical.

La constante actualización de sus videos y la incorporación de figuras populares han permitido conectar con nuevas generaciones en entornos digitales.

Mariah Carey marcó un récord
Mariah Carey marcó un récord de visualizaciones y reproducciones en streaming tras presentar su tradicional video de apertura navideña (Captura de video)

Con la edición de “It’s Time”, la artista estableció nuevamente el inicio formal de la cuenta regresiva navideña. Cada año, las diferentes versiones de sus videos convierten el final de octubre y el principio de noviembre en el punto de partida para que su música circule en playlists, anuncios y espacios públicos.

La viralización inmediata de los nuevos contenidos audiovisuales reafirma la centralidad de su sencillo en el repertorio de las festividades.

Temas Relacionados

Mariah CareyAll I Want for Christmas Is YouNavidad

Últimas Noticias

Sting regresa a lo grande y encabeza el concierto oficial de la NFL en San Francisco

El legendario exlíder de The Police será la estrella principal de un show exclusivo previo al Super Bowl, prometiendo una noche inolvidable en el emblemático Palace of Fine Arts

Sting regresa a lo grande

El día que Colin Farrell llegó ebrio al set de grabación y le hizo perder la paciencia a Tom Cruise: “No estaba nada contento”

Una noche de excesos puso a prueba los límites de sus compañeros y marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional

El día que Colin Farrell

Tim Curry confesó que nunca disfrutó interpretar a Pennywise porque odiaba a los payasos

El intérprete británico sorprendió a sus seguidores al revelar en sus memorias Vagabond que uno de los personajes más emblemáticos de su carrera le resultó emocionalmente agotador y difícil de disfrutar durante el rodaje

Tim Curry confesó que nunca

Sean Murray, estrella de “Hocus Pocus”, reveló que sufrió su primer ataque de pánico al verse en la película

El intérprete compartió en un podcast cómo enfrentó el miedo escénico durante el estreno de un filme de Disney que, aunque fue un fracaso inicial, terminó convirtiéndose en un clásico de Halloween

Sean Murray, estrella de “Hocus

Charlie Sheen aseguró haber tenido relaciones sexuales con hombres durante su etapa de adicciones

El protagonista de “Two and a Half Men” sorprendió al hablar abiertamente sobre una etapa marcada por excesos y decisiones impulsivas que ahora reconoce como parte de un proceso de autodescubrimiento personal y emocional

Charlie Sheen aseguró haber tenido
DEPORTES
Con Messi como titular, Inter

Con Messi como titular, Inter Miami empata contra Nashville en busca del pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS

Newman le ganó 15-3 la final al SIC y se consagró campeón del URBA Top 12 por primera vez en su historia

Cerró la votación para elegir al presidente de River Plate en una jornada con récord de participación

Las mejores fotos de las históricas elecciones en River Plate

Elecciones récord en River Plate: votaron más de 25 mil socios en los comicios más concurridos de su historia

TELESHOW
El comunicado de Juanita Tinelli

El comunicado de Juanita Tinelli tras pedir a la Justicia un botón antipánico: “No puedo seguir viviendo con miedo”

Marcela Tinayre relató cómo es su relación con Mirtha Legrand y Juana Viale

La profunda reflexión de Jimena Barón sobre su experiencia con la lactancia: “No le podía pedir más a mi cuerpo”

A puro relax, Gimena Accardi posó en microbikini luego de que Nico Vázquez publicara una foto con Dai Fernández

Así fue la comunión de Malaika, la hija de Zaira Nara: la familia, gestos de cariño y Wanda como madrina

INFOBAE AMÉRICA

Murciélago de labios con flecos:

Murciélago de labios con flecos: cómo es el cazador que atrapa presas enormes en las selvas de América

Pasivo-agresivos: cómo reconocer a quienes esconden su enojo tras la amabilidad

Un dron de EEUU registró el momento en que terroristas de Hamas robaron un camión de ayuda humanitaria en Gaza

De dietas vegetales a la recuperación de los humedales: 6 soluciones avaladas por la ciencia contra el cambio climático

Ataque en un tren en Inglaterra: múltiples víctimas y dos detenidos