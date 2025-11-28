Tendencias

Receta de brochette de langostinos y panceta, rápida y fácil

Una opción ideal para quienes buscan sorprender con sabores frescos y contrastantes, lista en solo 20 minutos y perfecta para compartir en reuniones al aire libre o como entrada sofisticada en cualquier ocasión

La receta de brochette de
La receta de brochette de langostinos y panceta ofrece una opción rápida y fácil para sorprender en cualquier comida al aire libre (Freepik)

Las brochettes de langostinos y panceta son una entrada irresistible, perfecta para sorprender en una comida al aire libre, una picada especial o cuando simplemente queremos agasajarnos con sabores frescos y contrastantes. El ahumado de la panceta se fusiona con la dulzura y textura jugosa del langostino, logrando un bocado que se disfruta en cada pincho. Son ideales para preparar en la parrilla, pero también salen deliciosas al horno o sartén.

Este plato tiene una inspiración claramente mediterránea y es sumamente popular en la costa argentina, especialmente en Mar del Plata y zonas donde el marisco es rey. Las variantes son infinitas: algunos las preparan con un toque de limón y ají molido, otros adicionan vegetales o pincelan con salsa de soja y miel. Su preparación es sencilla y permite mantener la esencia de los ingredientes. Ideal para el verano, como entrada o plato principal acompañado de una ensalada fresca y crocante.

Receta de brochette de langostinos y panceta

Las brochettes de langostinos y
Las brochettes de langostinos y panceta son populares en la costa argentina, especialmente en Mar del Plata, donde el marisco es protagonista (Freepik)

Las brochettes de langostinos y panceta se preparan enrollando cada langostino en una fina tira de panceta y luego ensartándolos en palitos de brochette. Esta combinación garantiza que el marisco conserve su humedad y absorba los aromas del ahumado de la panceta, generando un balance exquisito entre sabor y textura.

La clave para que resulten perfectas está en utilizar langostinos frescos y panceta ahumada, junto con un buen toque de pimienta negra y un leve pincelado de aceite de oliva. Es una de las recetas más prácticas para quienes buscan agilidad sin resignar sofisticación en la mesa.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de aproximadamente 20 minutos:

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos.
  • Armado de las brochettes: 5 minutos.
  • Cocción (parrilla, sartén u horno): 5 minutos.

Ingredientes

  • 500 g de langostinos crudos, pelados y desvenados
  • 200 g de panceta ahumada, en fetas finas
  • Pimienta negra recién molida, a gusto
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Jugo de ½ limón
  • Palitos de brochette (madera o metal)
  • Sal fina, solo si se prefiere (la panceta suele aportar suficiente)

Cómo hacer brochette de langostinos y panceta, paso a paso

El tiempo total de preparación
El tiempo total de preparación de las brochettes de langostinos y panceta es de solo 20 minutos, ideal para quienes buscan agilidad en la cocina (Freepik)

1- Si se utilizan palitos de madera, sumergirlos en agua 15 minutos para que no se quemen.

2- Pelar y desvenar los langostinos si no vienen listos.

3- Cortar las fetas de panceta a lo largo si son anchas, de modo que cubran cada langostino sin excederse.

4- Envolver cada langostino en una tira de panceta y ensartar con cuidado en el palito de brochette.

5- Armar los pinchos alternando langostinos envueltos o poner varios seguidos según tu preferencia.

6- Pincelar con aceite de oliva y espolvorear con pimienta negra.

7- Llevar a la parrilla, sartén o horno fuerte y cocinar 2-3 minutos de cada lado, hasta que la panceta esté dorada y el langostino opaco.

8- Retirar y rociar con jugo de limón al servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, se obtienen aproximadamente 4 porciones como entrada (2-3 brochettes por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 220
  • Grasas: 11 g
  • Grasas saturadas: 3,5 g
  • Carbohidratos: 2 g
  • Azúcares: 0,5 g
  • Proteínas: 29 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las brochettes cocidas pueden conservarse
Las brochettes cocidas pueden conservarse en heladera hasta 2 días, mientras que crudas deben cocinarse dentro de las 24 horas para mantener su frescura (Freepik)

Las brochettes de langostinos y panceta pueden conservarse en heladera hasta 2 días ya cocidas, en recipiente hermético. Si están crudas, lo ideal es cocinarlas dentro de las 24 hs para que mantengan todo su sabor y textura.

