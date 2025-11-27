Los 9 hábitos que Bill Gates y Steve Jobs nunca permitieron en su rutina laboral: claves para el éxito profesional

Nueve hábitos negativos pueden frenar el crecimiento profesional y financiero, según un análisis de GQ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el entorno laboral actual, la eficiencia profesional y el bienestar ocupan un lugar central para quienes buscan destacar. Un análisis publicado por GQ señala 9 hábitos que las personas inteligentes evitan en el trabajo para alcanzar el éxito y mantener un equilibrio saludable entre la vida personal y profesional.

La adopción de prácticas inteligentes eleva la productividad y reduce el estrés y la fatiga, elementos que resultan determinantes para el desempeño óptimo.

Detectar y abandonar ciertos errores abre la puerta a alcanzar objetivos con mayor facilidad y fortalece el balance entre lo profesional y lo personal. GQ subraya que desarrollar buenos hábitos y dejar de lado costumbres negativas es esencial para avanzar y evitar obstáculos que pueden frenar el crecimiento personal y profesional.

Las nueve conductas a evitar

Estos son los 9 hábitos que, según GQ, Bill Gates y Steve Jobs, evitaron;

1. Descuidar la apariencia

El cuidado personal, la vestimenta y la fragancia transmiten profesionalismo y respeto, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Mantener una buena apariencia refleja seriedad y compromiso con el entorno laboral.

Descuidar la apariencia personal en el trabajo afecta la percepción de profesionalismo y respeto en el entorno laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como destaca GQ: “No todo es imagen, pero es un punto que hay que cuidar, ya que es una señal de respeto a ti mismo y a los demás, una señal de profesionalismo y un indicador de que te tomas las cosas con la seriedad que se merecen”.

2. Comer en el escritorio

Almorzar frente a la computadora impide descansar y recargar energías. Esta costumbre afecta la productividad, el bienestar mental y la capacidad de concentración. Se recomienda tomar unos minutos para comer lejos del escritorio y volver con mayor energía y claridad.

3. Guardarse dudas o preocupaciones

No expresar inquietudes incrementa la tensión y la probabilidad de cometer errores. Plantear dudas y preguntas protege las prioridades del trabajador y demuestra interés por la calidad.

No expresar dudas o preocupaciones incrementa la tensión y eleva el riesgo de cometer errores en el trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Tomar más responsabilidades de las que se pueden manejar

Asumir tareas en exceso resulta contraproducente: una sobrecarga lleva al agotamiento, mayor margen de error y ansiedad. Así, lograr metas y cuidar la salud mental se vuelve más difícil.

5. Intentar hacerlo todo solos

Las personas inteligentes, como Bill Gates y como lo fue Steve Jobs, reconocieron que el trabajo en equipo y la colaboración resultan fundamentales para el éxito. Dividir responsabilidades, aprender de otros y rodearse de expertos potencia los resultados.

GQ resalta: “El éxito puede ser personal, pero para alcanzarlo hay que estar abiertos a pedir ayuda, a hacer preguntas, a ver cómo es que los demás hacen las cosas, a rebotar ideas y a construir un gran equipo para resolver los problemas”.

Asumir más responsabilidades de las que se pueden manejar conduce al agotamiento y afecta la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Trabajar sin un plan

No contar con una planificación adecuada dificulta establecer prioridades y alcanzar los objetivos. Tener un plan dirige la energía y los recursos hacia lo esencial para avanzar.

7. Procrastinación

Descansar y disfrutar del tiempo libre es valioso, pero postergar las tareas importantes afecta la productividad. El manejo eficiente del tiempo es clave para quienes buscan desarrollarse tanto en lo profesional como en lo personal.

La falta de planificación y la procrastinación dificultan el logro de objetivos y el desarrollo profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Llevarse el trabajo a casa

Hacer del trabajo fuera del horario laboral una rutina recorta el tiempo de descanso y dificulta la desconexión, lo que puede generar fatiga física y mental y disminuir la satisfacción profesional.

9. Llegar tarde

La impuntualidad provoca estrés desde el inicio de la jornada y afecta la calidad del trabajo y la atención a los detalles.

Evitar estos hábitos mejora la productividad, promueve el bienestar y posibilita un desarrollo sostenido. Como indican figuras como Bill Gates y Steve Jobs, y destaca GQ, no se trata de trabajar más, sino de hacerlo con inteligencia y eficiencia.

Dos jóvenes profesionales analizan datos en una pantalla digital durante una reunión de trabajo en una oficina contemporánea. La imagen refleja un ambiente colaborativo y el uso de tecnología para la toma de decisiones empresariales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar prácticas inteligentes facilita alcanzar metas y disfrutar de una vida laboral equilibrada, donde el uso del tiempo y la capacidad de priorizar tareas resultan herramientas esenciales para el verdadero éxito.