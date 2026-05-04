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Pochettino dio detalles de la relación entre Messi y Mbappé y reveló por qué fueron incompatibles en el PSG

El técnico argentino dirigió al tridente más caro de la historia del fútbol y nunca pudo hacer que funcionara. La razón táctica detrás del fracaso

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El ex entrenador del PSG se refirió a la conflictiva estadía de las superestrellas en el cuadro parisino

Mauricio Pochettino reveló que Lionel Messi y Kylian Mbappé tenían estilos de juego incompatibles durante su etapa como entrenador del París Saint-Germain (PSG). En declaraciones al canal de YouTube We Are The Overlap, el técnico argentino explicó que el juego asociativo y pausado que prefería Messi chocaba de frente con el fútbol de transición y velocidad que necesitaba Mbappé para rendir al máximo.

“Messi quería construir desde abajo, lento, con asociaciones y pases. Porque tiene la calidad para tener la pelota y gambetear a uno, dos, tres”, afirmó Pochettino. El contraste con el delantero francés era radical: “Si jugábamos para Mbappé, no podíamos jugar para Messi”, sintetizó el técnico. “En cambio, Mbappé, si estábamos atrás y recuperábamos la pelota, buscaba el espacio. Era darle la pelota y que corra. Pero cuando jugábamos para Messi, Mbappé decía: ‘Mi cualidad es correr, pero no puedo’”.

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La confesión de Pochettino pone palabras a lo que muchos analistas observaron durante los dos años más caóticos de la historia reciente del club parisino. El PSG había ensamblado entre 2021 y 2023 lo que, sobre el papel, parecía el ataque más letal del planeta: Messi, Neymar y Mbappé en el mismo equipo. El proyecto, sin embargo, nunca encontró el equilibrio táctico que prometía su cartel.

El detonante fue la llegada de Messi al PSG en agosto de 2021, tras su salida del FC Barcelona por la crisis financiera del club catalán. El argentino, que llegó sin pretemporada y golpeado emocionalmente por el adiós a la institución de su vida, nunca logró adaptarse al ritmo ni al ambiente de la Ligue 1. En sus 75 apariciones con la camiseta parisina marcó 32 goles, ganó su octavo Balón de Oro y levantó el título de liga, pero los silbidos del Parque de los Príncipes hacia él y hacia Neymar se convirtieron en una imagen recurrente. Pochettino lo reconoció en una entrevista anterior a Josep Pedrerol: “En el caso de Leo, fue un ambiente muy hostil en Francia. Llegó sin pretemporada, tras un golpe emocional grande, y no fue fácil”.

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Mauricio Pochettino le da indicaciones a Kylian Mbappe durante un entrenamiento en el PSG (REUTERS/Eric Gaillard)
Mauricio Pochettino le da indicaciones a Kylian Mbappe durante un entrenamiento en el PSG (REUTERS/Eric Gaillard)

El técnico argentino tomó el mando del PSG en enero de 2021, tras la destitución de Thomas Tuchel, y fue despedido en julio de 2022 pese a haber ganado la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trophée des Champions. La Champions League, el único objetivo que verdaderamente importaba en el club, se le escapó en dos ocasiones: en semifinales en su primera temporada y en octavos de final ante el Real Madrid en la segunda, en una eliminatoria que quedó marcada por una remontada que todavía duele en París.

Neymar, por su parte, describió su etapa en el club como “un infierno”. El brasileño, que había llegado en 2017 procedente del Barcelona por 222 millones de euros —el traspaso más caro de la historia del fútbol—, terminó saliendo al Al-Hilal de Arabia Saudita en 2023 sin haber conquistado Europa. La combinación de lesiones, polémicas extradeportivas y la falta de un sistema que integrara a los tres astros dejó su paso por la capital francesa muy por debajo de las expectativas.

Messi, Mbappé y Neymar formaron el tridente más caro de la historia, pero no funcionaron en el PSG (Reuters/Carl Recine/File Photo)
Messi, Mbappé y Neymar formaron el tridente más caro de la historia, pero no funcionaron en el PSG (Reuters/Carl Recine/File Photo)

Marco Verratti, el mediocampista italiano que fue testigo de primera línea de aquella era, ofreció su propia lectura al diario Marca: “Individualmente teníamos muchos jugadores estrella, pero nos faltaba algo como equipo. Y eso importa mucho en el fútbol de hoy”. La ausencia de estructura colectiva que denunció Verratti fue, precisamente, la misma que Luis Enrique identificó cuando asumió el mando del PSG en 2023. Antes de aceptar el cargo, el técnico español dejó en claro su posición ante los directivos del club en relación a que no funciona en el fútbol actual un equipo con un tridente de esas características.

La historia terminó dándole la razón. Con Mbappé ya en el Real Madrid y Messi y Neymar fuera del proyecto, el PSG de Luis Enrique conquistó la Champions League en 2025 con una goleada de 5-0 al Inter de Milán en la final, y se coronó campeón de un triplete histórico. La generación de las estrellas cedió el paso a un equipo construido sobre la cohesión, el trabajo y la juventud.

Pochettino, hoy al frente de la selección de Estados Unidos, reconoció en L’Équipe que el tiempo fue su mayor enemigo en París: “No hubo suficiente tiempo para construir una estructura de equipo sólida alrededor de esos tres pilares”. Y añadió que, con la experiencia acumulada, volvería a intentarlo: “Con lo que sé ahora, definitivamente les habría podido dar más, y estoy seguro de que ellos también, conociéndome mejor, nos habrían hecho un equipo mucho más fuerte”.

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