No es el dorado: cuál fue el color más raro y caro del mundo

El azul cerúleo se ha convertido en uno de los colores preferidos por diseñadores y consumidores en moda y objetos cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azul cerúleo, un matiz entre el celeste y el azul cielo, se ha consolidado en la cultura popular y la moda como uno de los tonos preferidos de diseñadores y consumidores. Su presencia se extiende de las colecciones de alta costura a objetos cotidianos, participando en campañas publicitarias, maquillaje y diseño industrial.

De acuerdo con la revista especializada National Geographic, el azul cerúleo ha trascendido el arte para instalarse en la vida diaria, reforzado por la dificultad que históricamente ha supuesto su obtención, lo que le confiere un valor simbólico particular y lo distingue entre otros pigmentos.

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Rareza y dificultad de obtención de los pigmentos azules en la naturaleza

A lo largo de la historia, los pigmentos azules han sido de los más raros y costosos de obtener tanto en la naturaleza como en laboratorios. El azul es un color poco frecuente en la naturaleza; los pigmentos usados antiguamente provenían de minerales escasos o de procesos químicos complejos.

Según la revista especializada National Geographic, la humanidad ha buscado durante miles de años reproducir el azul del cielo en objetos y pinturas, enfrentándose a grandes desafíos técnicos y financieros.

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El azul cerúleo destaca en campañas publicitarias, maquillaje y diseño industrial, marcando tendencia en la cultura popular actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la antigüedad, los pocos recursos naturales aptos para proporcionar el tono azul adecuado eran muy valorados. El pigmento azul natural más conocido, el lapislázuli, era tan difícil de conseguir que solo las élites podían acceder a objetos teñidos con él.

Los primeros pigmentos azules y su desarrollo histórico

Los primeros pigmentos azules surgieron hace casi 9.000 años, cuando se utilizaba azurita molida en enterramientos en Turquía. Los antiguos egipcios importaban lapislázuli desde las montañas del Hindu Kush en Afganistán a precios elevados, y además desarrollaron su propio pigmento sintético hacia el 3000 a.C.: el llamado azul egipcio, un silicato de calcio y cobre.

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El término “cerúleo” procede del latín caeruleum, empleado en la antigua Roma para designar el pigmento azul egipcio. Más adelante, durante el Renacimiento, el ultramarino elaborado a partir de lapislázuli llegó a cotizarse al precio del oro, ilustrando la exclusividad de estos pigmentos a lo largo de la historia del arte.

La obtención del azul cerúleo durante siglos dependió de minerales escasos y procesos complejos, limitando su acceso a las élites

Principios químicos detrás de la dificultad para fabricar pigmentos azules

Desde la óptica científica, crear pigmentos azules presenta un reto particular. Como explica el químico estadounidense Mas Subramanian en la revista especializada National Geographic, la dificultad reside en lograr que un material absorba longitudes de onda de baja energía, como el rojo o el naranja, y refleje de forma selectiva las ondas cortas correspondientes al azul. La mayoría de los compuestos realiza el proceso inverso, complicando la búsqueda de sustancias que reflejen un azul puro.

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Obtener el azul cerúleo implica ajustar el perfil de absorción para eliminar parte del verde sin acercarse al turquesa. Los primeros métodos empleaban cobalto para alcanzar la tonalidad deseada, aunque fabricar un azul estable y brillante fue un reto mayor.

El pigmento azul cerúleo debe su estabilidad y brillo al uso de magnesio descubierto en investigaciones recientes sobre recetas del siglo XIX (Imagen Ilustrativa Infobae)

La invención y composición química del azul cerúleo

El azul cerúleo moderno surge en el siglo diecinueve, cuando el químico suizo Albrecht Höpfner lo reintrodujo y popularizó como pigmento para la pintura artística. Este pigmento fue utilizado por artistas como Claude Monet en obras como La Gare St-Lazare, y originalmente se producía combinando cobalto y estaño, lo que daba lugar a un tono azul nublado y profundo, hoy reconocido como cerúleo.

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Con el tiempo, la fórmula fue evolucionando. El análisis de recetas históricas permitió a los científicos comprender y replicar la composición original, ampliando así el conocimiento sobre sus propiedades y aplicaciones.

El papel del magnesio como ingrediente secreto en la obtención del azul cerúleo

En investigaciones recientes, se descubrió que el magnesio era el ingrediente clave en la síntesis del azul cerúleo más brillante. Al replicar recetas del siglo diecinueve, los científicos notaron que sin magnesio, los compuestos resultantes tendían hacia el verde oscuro o el gris verdoso.

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El perfil químico del azul cerúleo requiere que el pigmento refleje ondas cortas y elimine parte del verde, evitando tonalidades turquesa (Imagen Ilustrativo Infobae)

Al analizar muestras extraídas de pinturas históricas, se hallaron elevados niveles de magnesio, lo que llevó a los científicos a incorporar este elemento en la mezcla, logrando así el azul cerúleo deseado. De acuerdo con la revista especializada National Geographic, existe la posibilidad de que los fabricantes mantuvieran este componente en secreto por motivos comerciales, o bien que las fórmulas omitieran ese detalle por desconocimiento.

El azul cerúleo en el arte, el diseño y la vida cotidiana contemporánea

Hoy, el azul cerúleo es un color omnipresente en objetos domésticos, diseño gráfico, plásticos y banderas como la de las Naciones Unidas, donde simboliza la paz. En el año 2000, la empresa creadora del sistema de referencia de color Pantone lo eligió como el ‘color del milenio’, reflejando su vigencia y atractivo global.

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La capacidad de integrar el cerúleo en materiales modernos ha multiplicado sus aplicaciones en numerosas industrias. Como destaca la revista especializada National Geographic, el azul cerúleo representa una síntesis entre ciencia, historia y el deseo humano de reproducir la belleza del mundo natural.