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Por qué es tan difícil terminar relaciones tóxicas: “El miedo a la soledad te hace aceptar cualquier cosa”

El miedo a quedarse solo y los mandatos culturales llevan a muchas personas a sostener vínculos que generan sufrimiento y desgaste emocional. Una coach motivacional detalla cómo identificar el momento de poner límites y dejar atrás relaciones dañinas

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La coach motivacional Chu Rodríguez advierte sobre el impacto del miedo a la soledad en relaciones tóxicas y vínculos dañinos

En una entrevista exclusiva en Infobae a la Tarde, la coach motivacional Chu Rodríguez lanzó una advertencia que resuena en miles de vínculos actuales: “El amor real no te hace perseguir, no te hace dudar de vos, no te hace mendigar atención”.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Rodríguez compartió su historia personal y las claves para dejar de aceptar “migajas” en las relaciones. “Yo tengo el doctorado en migajera”, ironizó, al recordar su divorcio y la ausencia de su madre.

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La trampa de las migajas: relaciones intermitentes y ansiedad

“He aprendido que no es tu trabajo recordarle a nadie que existís”, sostuvo Rodríguez. Para ella, la señal más clara de una relación dañina es la intermitencia: “La característica número uno es la inconsistencia. Si venís respondiéndote cada dos horas y de repente pasan dos días, eso es una migaja”.

(Infobae en Vivo)
La experiencia personal de Chu Rodríguez inspira a miles de alumnos en su escuela online de amor propio y relaciones sanas (Infobae en Vivo)

Rodríguez fue contundente sobre el efecto de las redes y las apps de citas: “Hoy la comunicación digital refuerza el patrón de las migajas. No todos notan que se están conformando con menos de lo que merecen”. Aseguró que muchas veces el origen está en la infancia: “Si creciste sintiéndote invisible, vas a buscar afuera lo que no te dieron”.

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Durante la entrevista, Rodríguez escuchó audios de oyentes que plantearon dudas sobre la inseguridad y la dificultad de cortar vínculos. “Muchos no entienden por qué insisten con quien no devuelve el interés. La respuesta es simple: nadie entra a un vínculo pensando en lastimar, pero la falta de comunicación clara y el miedo a rechazar o ser rechazado perpetúan la situación”, explicó.

El miedo a la soledad y el mandato de la pareja

Uno de los temas que más preocupan a sus alumnos, afirmó Rodríguez, es el pánico a quedarse solos. “Si tu soledad vale un cinco, cualquier plan te va a venir bien. Si tu soledad vale un diez, no vas a renunciar a tu paz por cualquiera”.

Imagen de una persona sufriendo gaslighting, mostrando signos de confusión y duda. Otras opciones: abuso emocional, manipulación mental, relación tóxica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El fenómeno de las relaciones tóxicas y las 'migajas emocionales' no distingue género y afecta a hombres y mujeres por igual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rodríguez llamó a revisar los vínculos familiares y de amistad con la misma honestidad que los de pareja. “El árbol genealógico también se poda”, subrayó. “No tenemos que quedarnos en lugares donde no nos valoran, ni en la familia, ni en el trabajo, ni con amigos”.

El fenómeno no es individual. Según estudios recientes, uno de cada cuatro adultos vivirá solo hasta el final de su vida. Rodríguez sostiene que nunca hubo tantos solteros ni tanta presión para formar pareja. “Hoy la sociedad está en récord de vínculos líquidos: mucha gente prefiere la soledad antes que conformarse con una relación que no le suma. El mandato de estar acompañado persiste, pero las nuevas generaciones ya no están dispuestas a negociar tanto”, precisó.

Límites, autenticidad y amor propio: claves para relaciones sanas

Para Rodríguez, poner límites es esencial. “Si alguien te ignora, no respondas con más esfuerzo. Respondé con límites, con silencio, con amor propio, porque quien es para vos jamás te va a hacer sentir invisible”. Rechazó los consejos que proponen manipular la comunicación para generar deseo: “Yo soy la abanderada de la autenticidad. Si no te mostrás como sos, la careta se cae”.

Uno de cada cuatro adultos vivirá solo, pero crece la presión social por formar pareja estable, generando conflicto entre deseo y mandato (Imagen Ilustrativa Infobae)
Uno de cada cuatro adultos vivirá solo, pero crece la presión social por formar pareja estable, generando conflicto entre deseo y mandato (Imagen Ilustrativa Infobae)

La speaker también abordó el equilibrio entre energías masculinas y femeninas. “Todos tenemos ambas. El problema es cuando estamos hipermasculinizados o hiperfeminizados. El ideal es el equilibrio; así logramos confiar y estar tranquilos en un vínculo”.

Rodríguez remarcó que el fenómeno de las migajas no distingue género y afecta a hombres y mujeres. “Podés ser víctima, pero también sos cómplice de ese trato. En algún momento te tenés que retirar”.

Su mensaje fue claro: “No te sorprendas si después de insistir, esa persona está de novio con otra. No era que no estaba para algo serio, era que no quería estar con vos. Hay que aceptar las señales”.

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