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El consejo que le dio Lionel Messi a Franco Colapinto tras su encuentro en el GP de Miami de Fórmula 1

El capitán de la selección argentina compartió una reflexión luego de conocer al piloto argentino, que logró su mejor actuación de su carrera en la Máxima

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El campeón del mundo se sinceró y dejó una recomendación clave para el joven piloto

La presencia de Lionel Messi causó revuelo en el Gran Premio de Miami. Allí, el capitán de la selección argentina coincidió con Franco Colapinto, el joven piloto que representa al país en el automovilismo internacional, en un episodio que se destacó durante la agenda deportiva del fin de semana.

El acercamiento entre ambos protagonistas no fue casualidad. Según relató el propio Messi en una entrevista para el ciclo Lo del Pollo con el Pollo Álvarez, el primer contacto real se produjo cuando Colapinto visitó el entrenamiento de Inter Miami, equipo donde el futbolista es capitán y figura. El encuentro resultó en una charla distendida, inmortalizada en fotografías junto a Rodrigo De Paul y que rápidamente circuló por las redes sociales.

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No había tenido nunca contacto con él. Sí que me habían llevado un casco y las ganas que tenía de poder conocerlo algún día. Tenemos alguna gente conocida en común también. El otro día se dio, pudo pasar por el entrenamiento y nos pudimos conocer y la verdad que es un fenómeno” expresó el 10 al recordar esa jornada. Durante el Road Show en Buenos Aires, Colapinto había manifestado su deseo de conocer a su ídolo: “Me encantaría conocer a Messi”. Menos de 48 horas después, ese anhelo se concretó.

Lionel Messi dijo presente en el GP de Miami y aprovechó la situación para apoyar a Franco Colapinto (@fracolapinto)
Lionel Messi dijo presente en el GP de Miami y aprovechó la situación para apoyar a Franco Colapinto (@fracolapinto)

Consultado sobre si consideraba oportuno darle consejos al joven piloto de Alpine o si era mejor dejar que el tiempo acomode las cosas, Messi optó por una reflexión basada en su propia experiencia. “Él tiene que vivir su propia historia y estar preparado para un montón de cosas, porque cuando estás expuesto te viene de todos lados, en lo bueno y en lo malo”, explicó el futbolista.

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El astro argentino subrayó la importancia de la contención: “Sobre todo en los momentos malos, estar contenido, estar con los cercanos de él, sobre todo la familia, su círculo, que al final es que te hace salir de los momentos difíciles, porque cuando la cosa va bien es mucho más fácil y la gente se te acerca mucho. Pero lo importante es saber quién está cuando la cosa va mal”.

El encuentro que reunió a Antonela Roccuzzo, Lionel Messi, Franco Colapinto, Maia Reficco y los hijos del astro argentino, Ciro, Mateo y Thiago
El encuentro que reunió a Antonela Roccuzzo, Lionel Messi, Franco Colapinto, Maia Reficco y los hijos del astro argentino, Ciro, Mateo y Thiago

La reunión entre Messi y Colapinto no se limitó al ámbito futbolístico. Durante el Gran Premio de Miami en la ciudad de Florida, el futbolista fue visto acompañado de su familia en el paddock de la Fórmula 1 junto al piloto argentino. Las imágenes de ambos en la zona de boxes se viralizaron en las redes y la Pulga compartió saludos con Kimi Antonelli y George Russell del equipo Mercedes.

Los hijos del capitán de las Garzas y su esposa Antonela Roccuzzo también estuvieron presentes y disfrutaron la jornada. Messi incluso tuvo la oportunidad de subirse al monoplaza W17, que conduce Antonelli, quien posteriormente ganó la carrera. Esta experiencia histórica le permitió al campeón del mundo acercarse aún más a la máxima categoría del automovilismo, mientras Colapinto sumó una vivencia única junto a un referente del deporte mundial. Además, finalizó séptimo en la carrera, debido a una penalización sobre Charles Leclerc.

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