La dura confesión de Oriana Sabatini: “Estuve embarazada dos veces escribiendo mi libro”

Oriana Sabatini presentó su primera novela, 'Podría quedarme acá', en la Feria del Libro ante una multitud y con su familia presente (Video: Instagram)

Oriana Sabatini está viviendo un presente de cambios y desafíos. A dos meses de convertirse en madre de Gia junto a Paulo Dybala, la artista dio un paso más en su carrera y presentó en la Feria del Libro su primera novela, “Podría quedarme acá”. Pero fue durante la charla de lanzamiento donde sorprendió con una confesión tan íntima como poderosa: “Estuve embarazada dos veces escribiendo mi libro… entonces la vida y la muerte estuvieron rodeándome constantemente mientras escribía esta historia”.

La cantante y actriz no evitó la emoción al repasar el proceso de escritura, que duró dos años y fue atravesado por enormes altibajos personales. Entre ellos, la pérdida de un embarazo previo al nacimiento de Gia, un suceso que había mencionado antes pero que, en este contexto, cobró una dimensión diferente. “Arranqué este libro sin estar embarazada, hace dos años. De hecho fue muy loco porque estuve embarazada dos veces escribiendo este libro”, compartió sobre el escenario, ante una sala colmada y con su familia entre el público.

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La cantante y actriz relató cómo vivió dos embarazos, uno de ellos no llegó a término, durante el proceso de escritura de su libro

Oriana contó que el embarazo, y sobre todo la primera gestación que no llegó a término, la pusieron frente a una contradicción profunda: “Una está creando vida y tenés que entrar a lugares internos que por ahí te incomodan, que cuestan”, confesó, en referencia a la trama de su novela, que gira en torno a la muerte, el dolor y la reconstrucción personal. “Me acuerdo que la primera vez que estuve embarazada me senté en la casa de mis papás, el día estaba hermoso, hacía calorcito y yo decía, ‘¿por qué me tengo que poner a escribir de la muerte?’”, relató. “Empujarme a esos lugares es un poco lo que hizo que después salieran esas cosas en la novela”.

“Podría quedarme acá” cuenta la historia de Ariana, una joven artista que, a punto de firmar un contrato discográfico en Estados Unidos, decide volver a Buenos Aires y empieza a trabajar en una funeraria, preparando y maquillando cadáveres. Allí se enfrenta a sus miedos, a los mandatos familiares y a un reencuentro inesperado con Teo, su primer amor, muerto trece años atrás. La novela, atravesada por el duelo, el deseo y la identidad, dialoga a su vez con la propia fascinación de Oriana con la muerte: la artista se formó en tanatopraxia y tanatoestética, disciplinas vinculadas al acondicionamiento de los cuerpos para su despedida.

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La novela explora temas como el duelo, la muerte y la reconstrucción personal, reflejando las vivencias íntimas de Oriana Sabatini

“La maternidad me interpeló de una manera muy diferente escribiendo este libro, porque yo encima parí una hija, que no es dato menor. Entonces una se pone a pensar qué es lo que le quiere dejar a su hija. ¿Le voy a enseñar las cosas que a Ariana le enseñaron? ¿Voy a repetir los mismos patrones que repetimos todas las mujeres? Te dediques al entretenimiento o no, estamos todas regidas por las mismas leyes, lamentablemente”, reflexionó Oriana, que no dudó en revelar cómo la maternidad y la escritura se retroalimentaron en su propio proceso de autoconocimiento.

Durante la charla, Sabatini explicó que la novela va más allá de la clásica historia de amor sexoafectiva: “Me di cuenta con el proceso de la escritura, por más que haya una historia de amor sexoafectiva, creo que hay una gran historia de amor de Ariana con sus padres y obviamente que la maternidad me interpeló de una manera muy diferente escribiendo este libro”. La joven artista, que transitó la maternidad y el duelo casi en simultáneo, admitió: “Me hizo un poco cuestionarme y sentarme a pensar, ‘bueno, ¿qué le quiero dejar yo a mi hija?’. Y saber que me voy a equivocar. La historia de Ariana con sus madres es muy inspiradora en ese sentido”.

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La llegada de Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, marcó un cambio trascendental en la vida y perspectivas de la artista

El proceso de escritura fue, para Oriana, una oportunidad para poner en palabras los vínculos, el dolor y el aprendizaje. “Empujarme a esos lugares es lo que hizo que salieran las cosas que salieron en la novela”, reconoció. La propia sinopsis del libro refleja esa búsqueda: Ariana, la protagonista, se enfrenta no solo a la presión estética y a la exigencia de la fama, sino también al desafío de reconstruirse en medio del dolor y de lo inesperado. La trama, que mezcla realismo, elementos fantásticos y una mirada mordaz sobre el cuerpo, la identidad y el deseo, invita a pensar en la autodestrucción, los mandatos y la posibilidad de volver a empezar aun cuando todo parece perdido.

El evento en la Feria del Libro fue mucho más que una simple presentación. Su padre, Ova Sabatini, su hermana Tiziana y su familia la acompañaron en un momento donde la emoción estuvo a flor de piel. Oriana firmó ejemplares, conversó con los lectores y compartió detalles del proceso creativo, un trabajo que la llevó a explorar territorios desconocidos y a enfrentarse con emociones intensas.

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En noviembre pasado, Oriana ya había hablado sobre la pérdida de su primer embarazo durante una entrevista en OLGA. Allí detalló: “La primera vez el embarazo no llegó a término. Me sentía fatal el 90% del tiempo”. Sin embargo, la llegada de Gia el 2 de marzo de este año marcó un antes y un después en su vida y, ahora, la inspira a pensar en el legado que quiere dejarle.