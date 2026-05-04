Teleshow

La dura confesión de Oriana Sabatini: “Estuve embarazada dos veces escribiendo mi libro”

La cantante, en la presentación de su debut literario en la Feria del Libro, abrió su corazón al contar cómo el proceso de escritura de “Podría quedarme acá” estuvo atravesado por la pérdida

Guardar

Oriana Sabatini presentó su primera novela, 'Podría quedarme acá', en la Feria del Libro ante una multitud y con su familia presente (Video: Instagram)

Oriana Sabatini está viviendo un presente de cambios y desafíos. A dos meses de convertirse en madre de Gia junto a Paulo Dybala, la artista dio un paso más en su carrera y presentó en la Feria del Libro su primera novela, “Podría quedarme acá”. Pero fue durante la charla de lanzamiento donde sorprendió con una confesión tan íntima como poderosa: “Estuve embarazada dos veces escribiendo mi libro… entonces la vida y la muerte estuvieron rodeándome constantemente mientras escribía esta historia”.

La cantante y actriz no evitó la emoción al repasar el proceso de escritura, que duró dos años y fue atravesado por enormes altibajos personales. Entre ellos, la pérdida de un embarazo previo al nacimiento de Gia, un suceso que había mencionado antes pero que, en este contexto, cobró una dimensión diferente. “Arranqué este libro sin estar embarazada, hace dos años. De hecho fue muy loco porque estuve embarazada dos veces escribiendo este libro”, compartió sobre el escenario, ante una sala colmada y con su familia entre el público.

PUBLICIDAD

Una mujer de cabello oscuro sostiene el libro 'Podría quedarme acá' de Oriana Sabatini, el cual cubre su boca y nariz, mostrando solo sus ojos
La cantante y actriz relató cómo vivió dos embarazos, uno de ellos no llegó a término, durante el proceso de escritura de su libro

Oriana contó que el embarazo, y sobre todo la primera gestación que no llegó a término, la pusieron frente a una contradicción profunda: “Una está creando vida y tenés que entrar a lugares internos que por ahí te incomodan, que cuestan”, confesó, en referencia a la trama de su novela, que gira en torno a la muerte, el dolor y la reconstrucción personal. “Me acuerdo que la primera vez que estuve embarazada me senté en la casa de mis papás, el día estaba hermoso, hacía calorcito y yo decía, ‘¿por qué me tengo que poner a escribir de la muerte?’”, relató. “Empujarme a esos lugares es un poco lo que hizo que después salieran esas cosas en la novela”.

“Podría quedarme acá” cuenta la historia de Ariana, una joven artista que, a punto de firmar un contrato discográfico en Estados Unidos, decide volver a Buenos Aires y empieza a trabajar en una funeraria, preparando y maquillando cadáveres. Allí se enfrenta a sus miedos, a los mandatos familiares y a un reencuentro inesperado con Teo, su primer amor, muerto trece años atrás. La novela, atravesada por el duelo, el deseo y la identidad, dialoga a su vez con la propia fascinación de Oriana con la muerte: la artista se formó en tanatopraxia y tanatoestética, disciplinas vinculadas al acondicionamiento de los cuerpos para su despedida.

PUBLICIDAD

Oriana Sabatini, con blazer y pantalón negro, posa sonriente junto a una réplica gigante de la portada de su libro. Al fondo, pantalla con logo de la 50° Feria del Libro
La novela explora temas como el duelo, la muerte y la reconstrucción personal, reflejando las vivencias íntimas de Oriana Sabatini

“La maternidad me interpeló de una manera muy diferente escribiendo este libro, porque yo encima parí una hija, que no es dato menor. Entonces una se pone a pensar qué es lo que le quiere dejar a su hija. ¿Le voy a enseñar las cosas que a Ariana le enseñaron? ¿Voy a repetir los mismos patrones que repetimos todas las mujeres? Te dediques al entretenimiento o no, estamos todas regidas por las mismas leyes, lamentablemente”, reflexionó Oriana, que no dudó en revelar cómo la maternidad y la escritura se retroalimentaron en su propio proceso de autoconocimiento.

Durante la charla, Sabatini explicó que la novela va más allá de la clásica historia de amor sexoafectiva: “Me di cuenta con el proceso de la escritura, por más que haya una historia de amor sexoafectiva, creo que hay una gran historia de amor de Ariana con sus padres y obviamente que la maternidad me interpeló de una manera muy diferente escribiendo este libro”. La joven artista, que transitó la maternidad y el duelo casi en simultáneo, admitió: “Me hizo un poco cuestionarme y sentarme a pensar, ‘bueno, ¿qué le quiero dejar yo a mi hija?’. Y saber que me voy a equivocar. La historia de Ariana con sus madres es muy inspiradora en ese sentido”.

oriana sabatini
La llegada de Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, marcó un cambio trascendental en la vida y perspectivas de la artista

El proceso de escritura fue, para Oriana, una oportunidad para poner en palabras los vínculos, el dolor y el aprendizaje. “Empujarme a esos lugares es lo que hizo que salieran las cosas que salieron en la novela”, reconoció. La propia sinopsis del libro refleja esa búsqueda: Ariana, la protagonista, se enfrenta no solo a la presión estética y a la exigencia de la fama, sino también al desafío de reconstruirse en medio del dolor y de lo inesperado. La trama, que mezcla realismo, elementos fantásticos y una mirada mordaz sobre el cuerpo, la identidad y el deseo, invita a pensar en la autodestrucción, los mandatos y la posibilidad de volver a empezar aun cuando todo parece perdido.

El evento en la Feria del Libro fue mucho más que una simple presentación. Su padre, Ova Sabatini, su hermana Tiziana y su familia la acompañaron en un momento donde la emoción estuvo a flor de piel. Oriana firmó ejemplares, conversó con los lectores y compartió detalles del proceso creativo, un trabajo que la llevó a explorar territorios desconocidos y a enfrentarse con emociones intensas.

En noviembre pasado, Oriana ya había hablado sobre la pérdida de su primer embarazo durante una entrevista en OLGA. Allí detalló: “La primera vez el embarazo no llegó a término. Me sentía fatal el 90% del tiempo”. Sin embargo, la llegada de Gia el 2 de marzo de este año marcó un antes y un después en su vida y, ahora, la inspira a pensar en el legado que quiere dejarle.

Temas Relacionados

Oriana SabatiniPodría quedarme acáFeria del Libro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién es Coscu, el streamer que cuestionó a Marcos Galperin: amigo de Messi e Ibai Llanos y defensor de los jubilados

El referente del streaming en Argentina y Latinoamérica criticó públicamente al fundador de Mercado Libre desde la red social X. El perfil de Martín Pérez Disalvo

Quién es Coscu, el streamer que cuestionó a Marcos Galperin: amigo de Messi e Ibai Llanos y defensor de los jubilados

Leticia Siciliani, a puro amor de hermanas con Griselda por su trabajo juntas en el final de Envidiosa: “Cumplí un sueño”

La actriz compartió su alegría por su participación en la exitosa serie de Netflix al lado de su hermano. Las divertidas imágenes de las grabaciones

Leticia Siciliani, a puro amor de hermanas con Griselda por su trabajo juntas en el final de Envidiosa: “Cumplí un sueño”

Sofía Jujuy mostró el tatuaje sorpresa que le dedicó su novio, Gustavo Hormaechea: “Ningún hombre hizo esto por mí”

La modelo compartió todo su asombro por el gesto que tuvo su pareja, a quien presentó a principios de año, durante el casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari. El video

Sofía Jujuy mostró el tatuaje sorpresa que le dedicó su novio, Gustavo Hormaechea: “Ningún hombre hizo esto por mí”

Elina y Eduardo Costantini celebraron un nuevo aniversario: “Felices 7 años de aquel encuentro que unió este hilo rojo imposible de disolver”

La modelo compartió un mensaje en redes sociales, cargado de simbolismos, enfocando la trascendencia y la conexión más allá de lo visible en su familia

Elina y Eduardo Costantini celebraron un nuevo aniversario: “Felices 7 años de aquel encuentro que unió este hilo rojo imposible de disolver”

El Observador lanza su canal de streaming en Uruguay: Alejandro Fantino será una de las figuras destacadas

El medio uruguayo fundado en 1992 como diario impreso suma cinco programas originales a su plataforma digital, con emisión semanal en vivo por YouTube desde las 18:00 horas y una grilla que combina política, fútbol, inteligencia artificial, música y entretenimiento

El Observador lanza su canal de streaming en Uruguay: Alejandro Fantino será una de las figuras destacadas
DEPORTES
Pochettino dio detalles de la relación entre Messi y Mbappé y reveló por qué fueron incompatibles en el PSG

Pochettino dio detalles de la relación entre Messi y Mbappé y reveló por qué fueron incompatibles en el PSG

El consejo que le dio Lionel Messi a Franco Colapinto tras su encuentro en el GP de Miami de Fórmula 1

Se confirmó el rival de River Plate para los octavos del Apertura: así están los cruces de playoffs tras la eliminación de Defensa

Los gestos de desconsuelo de Enzo Fernández en medio de la sorprendente derrota del Chelsea

El ataque de furia de un tenista: destrozó la raqueta tras perder un game, fue penalizado y golpeó la silla del umpire

TELESHOW
Quién es Coscu, el streamer que cuestionó a Marcos Galperin: amigo de Messi e Ibai Llanos y defensor de los jubilados

Quién es Coscu, el streamer que cuestionó a Marcos Galperin: amigo de Messi e Ibai Llanos y defensor de los jubilados

Leticia Siciliani, a puro amor de hermanas con Griselda por su trabajo juntas en el final de Envidiosa: “Cumplí un sueño”

Sofía Jujuy mostró el tatuaje sorpresa que le dedicó su novio, Gustavo Hormaechea: “Ningún hombre hizo esto por mí”

Elina y Eduardo Costantini celebraron un nuevo aniversario: “Felices 7 años de aquel encuentro que unió este hilo rojo imposible de disolver”

El Observador lanza su canal de streaming en Uruguay: Alejandro Fantino será una de las figuras destacadas

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Guatemala refuerza protocolos en escuelas, tras recibir 12 amenazas virales

El gobierno de Guatemala refuerza protocolos en escuelas, tras recibir 12 amenazas virales

La selección de El Salvador disputará amistoso internacional contra Corea del Sur en Utah

Donald Trump afirmó que espera con interés la cumbre con Xi a pesar del aumento de las tensiones

El Líbano condicionó cualquier reunión con Netanyahu al cese de los ataques israelíes en el sur del país

¿Cada vez menos guatemaltecos se casan? Esto revelan los datos oficiales