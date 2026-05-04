Política

Adorni busca reactivar la gestión y convocó a una reunión de Gabinete mientras avanza la causa en su contra

El jefe de Gabinete recibirá a todos los ministros el próximo viernes a las 14 en la Casa Rosada. Todo se da tras nuevas revelaciones en la investigación por enriquecimiento ilícito con la declaración del contratista que realizó refacciones en la casa del country que compró el exvocero

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El jefe de Gabinete Manuel Adorni sonríe mientras habla desde un podio con dos micrófonos, la bandera argentina y el logo de Casa Rosada detrás
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni (Presidencia)

En medio del intento del Gobierno Nacional por retomar la centralidad de la agenda, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión con todos los ministros en la Casa Rosada. Se trata del primer encuentro con todos los titulares de la cartera mientras avanza la causa por enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia.

Según pudo saber Infobae, la convocatoria está realizada para el próximo viernes a las 14 en el Salón Eva Perón. Se estima que participarán todos los ministros y resta saber si también estará presente el propio Javier Milei, quien viajará a Estados Unidos para disertar en el Instituto Milken el próximo miércoles.

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Todo se da mientras el Poder Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa para motorizar el Congreso con intención de cumplir con la apuesta del mandatario, quien el 1° de marzo vaticinó “nueve meses ininterrumpidos de reformas”. Hasta ahora, desde la apertura de sesiones ordinarias a la fecha, el oficialismo solo conquistó la media sanción restante para habilitar los cambios en la Ley de Glaciares.

Tras el envío de nueve proyectos, entre los que destacan la reforma electoral, sin los votos necesarios, en los planes de la Casa Rosada figura la necesidad de avanzar en lo inmediato con la Ley Hojarasca en la Cámara de Diputados, y en paralelo, con el proyecto de Propiedad Privada y el tratamiento de varias decenas de pliegos a jueces, defensores y fiscales en el Senado.

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El Gabinete completo acompañó a Manuel Adorni durante su exposición en el Congreso de la Nación el pasado miércoles
El Gabinete completo acompañó a Manuel Adorni durante su exposición en el Congreso de la Nación el pasado miércoles

El último encuentro del gabinete fue en abril pasado, donde el propio Milei fue quien encabezó la reunión y allí reiteró el respaldo para Adorni, quien ya era investigado por la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En el tramo en el que estuvo presente, el mandatario brindó una breve introducción general en materia política y dio algunos detalles del plan económico, pero además, les encomendó a sus funcionarios que “cumplan los objetivos” trazados en cada ministerio y “recuperen la agenda de gestión”. Además, solicitó de cara al plantel completo que centralicen las demandas de gestión con el ministro coordinador, lo que fue definido por más de uno como una acción “empoderadora”.

Luego, una vez que se retiró tanto el presidente como su hermana, Karina Milei, fue el ministro coordinador quien quedó a cargo del encuentro, en una nueva señal por ratificarlo que se suma a las decenas de gestos que dio el libertario durante las últimas semanas.

Más de diez funcionarios, incluyendo hombres y mujeres, caminan por un amplio pasillo con columnas, pisos de baldosas a cuadros y paredes claras, en un edificio institucional
Manuel Adorni, jefe de Gabinete, acompañado por ministros, transita los pasillos de Casa Rosada (Presidencia)

Sin embargo, ahora se conoció la declaración del contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las remodelaciones que se llevaron a cabo en la casa que Adorni compró en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. Según dijo ante la Justicia, el ex vocero pagó USD 245 mil en efectivo por las refacciones que se llevaron a cabo.

La cifra se suma a los más de USD 100.000 que gastó en un año junto a su esposa, Bettina Angeletti, y las deudas por 335.000 dólares que debe pagar, en su mayoría, antes de noviembre, todo incluido solamente en el segmento de propiedades.

El testigo se presentó antes de las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py, con documentación de relevancia para la causa por presunto enriquecimiento ilícito. También aportó su celular, para permitir que se haga una copia de su conversación con el jefe de Gabinete. Dejó el dispositivo porque borró mensajes, por lo que lo peritarán para recuperar la información.

“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, recordó Tabar en diálogo con Infobae al salir de la fiscalía, unas tres horas después de su arribo. Confirmó además que el entonces vocero fue quien le pagó por sus servicios, siempre en efectivo y en negro, sin recibos.

Ya con la obra comenzada, entregó 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones. Según el testigo, Adorni se puso al día poco después, siempre con la misma modalidad de pago.

El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

En la casa, de unos 400 m², se remodelaron los siguientes espacios: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

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