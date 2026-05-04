Mundo

El Líbano condicionó cualquier reunión con Netanyahu al cese de los ataques israelíes en el sur del país

Aoun anunció una tercera ronda de conversaciones preparatorias en Washington mientras Hezbollah califica las negociaciones de “concesión gratuita”

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. El presidente libanés Joseph Aoun asiste a una rueda de prensa con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier (no en la foto), en el palacio presidencial de Baabda, Líbano, 16 de febrero de 2026 REUTERS/Mohamed Azakir
FOTO DE ARCHIVO. El presidente libanés Joseph Aoun asiste a una rueda de prensa con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier (no en la foto), en el palacio presidencial de Baabda, Líbano, 16 de febrero de 2026 REUTERS/Mohamed Azakir

El presidente libanés, Joseph Aoun, condicionó este lunes cualquier encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la firma de un acuerdo de seguridad y al cese de los bombardeos israelíes sobre territorio libanés. La postura enfría las expectativas de Washington, que ambicionaba coronar el proceso diplomático con una reunión tripartita en la Casa Blanca entre los dos mandatarios y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Primero debemos alcanzar un acuerdo de seguridad y detener los ataques israelíes contra nosotros antes de plantear la cuestión de una reunión entre nosotros”, declaró Aoun en un comunicado de la presidencia libanesa, tras recibir a una delegación de las Fuerzas Libanesas (FL), uno de los principales partidos de oposición a Hezbollah. El mandatario precisó que “este no es el momento adecuado”, formulación que mantiene la posibilidad abierta sin comprometer fecha ni formato.

PUBLICIDAD

Pese al rechazo a la reunión con Netanyahu, Aoun anunció que en los próximos días se celebrará una tercera ronda de conversaciones preparatorias en Washington, con la embajadora libanesa ante Estados Unidos, Nada Hamadé Moauad, como representante de Beirut. El presidente calificó el proceso de “logro importante” y reiteró que las autoridades libanesas están “dispuestas a acelerar el ritmo de las negociaciones en la medida en que lo haga Estados Unidos”.

El mandatario fijó las condiciones mínimas que Beirut exige para avanzar: la retirada de las tropas israelíes de los territorios que aún ocupan en el sur del país y la repatriación de prisioneros libaneses en manos de Israel. “No hay vuelta atrás en el camino de las negociaciones”, afirmó, antes de añadir que el Líbano “no tiene otra opción”. “Todos los libaneses están cansados de las guerras y de sus catastróficas consecuencias”, declaró.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo de un vehículo militar israelí pasando junto a edificios destruidos, visto desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano. 30 abril 2026 REUTERS/Shir Torem
Imagen de archivo de un vehículo militar israelí pasando junto a edificios destruidos, visto desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano. 30 abril 2026 REUTERS/Shir Torem

En la misma jornada, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, aclaró en rueda de prensa que las conversaciones de Washington no constituyen aún “negociaciones” formales, sino rondas “preparatorias” para sentar las bases de un alto el fuego estable. La distinción no es menor: Beirut insiste en que el cese definitivo de hostilidades debe preceder a cualquier negociación de fondo, mientras Israel sostiene que los contactos pueden producirse bajo fuego.

La posición libanesa choca con la dinámica que Washington quiere imponer. Trump había anunciado a finales de abril, tras la segunda ronda de contactos, que esperaba que Aoun y Netanyahu se reunieran con él en la Casa Blanca “en las próximas semanas”. El embajador estadounidense en Beirut, Michel Issa, insistió este lunes en que ese encuentro no implicaría concesión alguna: “Aoun puede ir a presentar sus decisiones con claridad. No entiendo por qué la gente lo considera una pérdida”.

La presión diplomática se produce sobre un fondo de violaciones sistemáticas del alto el fuego. Desde que entró en vigor la tregua de diez días el 16 de abril —prorrogada tres semanas más, hasta mediados de mayo—, los ataques israelíes no han cesado. Según el Ministerio de Salud libanés, casi 2.700 personas han muerto desde que Hezbollah arrastró al Líbano a la guerra el 2 de marzo, al abrir un nuevo frente contra Israel en solidaridad con Irán, días después del ataque conjunto de Washington y Tel Aviv contra la República Islámica.

La fractura interna complica el proceso. Hezbollah rechaza las negociaciones directas y se opone al compromiso del gobierno de Beirut de proceder a su desarme. El secretario general del grupo, Naim Qassem, calificó este lunes las conversaciones de “concesión gratuita, sin resultados” que coloca al Líbano “bajo tutela”. Aoun respondió apelando a la unidad y pidió a los partidos que “cierren filas en torno al Ejército y las instituciones del Estado”.

Temas Relacionados

LíbanoIsraelHezbollahEstados UnidosMedio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump afirmó que espera con interés la cumbre con Xi a pesar del aumento de las tensiones

El mandatario estadounidense manifestó su disposición a dialogar con su par chino mientras persisten desacuerdos en torno a Irán, Taiwán y sanciones económicas a empresas vinculadas al petróleo

Donald Trump afirmó que espera con interés la cumbre con Xi a pesar del aumento de las tensiones

Emiratos Árabes Unidos advirtió que responderá a los ataques de Irán y recibió el respaldo unánime de los países del Golfo

Las autoridades emiratíes calificaron los bombardeos como una “transgresión inaceptable” y condenaron el uso de armamento contra objetivos civiles

Emiratos Árabes Unidos advirtió que responderá a los ataques de Irán y recibió el respaldo unánime de los países del Golfo

Dos muertos y varios heridos en Alemania tras un atropello en el corazón histórico de Leipzig

La irrupción violenta de un automóvil en una concurrida zona peatonal revive inquietudes sobre seguridad urbana y deja un saldo devastador, mientras autoridades indagan los motivos en medio de un contexto marcado por hechos similares recientes

Dos muertos y varios heridos en Alemania tras un atropello en el corazón histórico de Leipzig

Rusia pierde terreno en Ucrania tras los contraataques de Kiev

Datos del Instituto para el Estudio de la Guerra muestran un retroceso en el mes de abril, con cesión de territorio en varias zonas del este y el sur del país

Rusia pierde terreno en Ucrania tras los contraataques de Kiev

Europa cierra filas ante la retirada de tropas estadounidenses de Alemania

Los líderes del continente asumen en Ereván que Washington reducirá su presencia militar y reclaman un pilar europeo más sólido en la OTAN, mientras persiste la incógnita sobre el alcance real de los recortes

Europa cierra filas ante la retirada de tropas estadounidenses de Alemania
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ecuador reducirá al 75% la tasa de seguridad a las importaciones desde Colombia a partir de junio de 2026

Ecuador reducirá al 75% la tasa de seguridad a las importaciones desde Colombia a partir de junio de 2026

Celulares en cárceles: revés para la ex interventora del SPF y aval de Casación a los fiscales

BinniBus ya tiene 35 rutas activas que conectan más de 100 colonias y esto es lo que viene para mejorar el servicio

Metro CDMX explica el protocolo para el Simulacro Nacional: qué deben de hacer los usuarios

Expertos aclaran si los niños con asma pueden hacer ejercicio y otros mitos muy populares

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Guatemala refuerza protocolos en escuelas, tras recibir 12 amenazas virales

El gobierno de Guatemala refuerza protocolos en escuelas, tras recibir 12 amenazas virales

La selección de El Salvador disputará amistoso internacional contra Corea del Sur en Utah

Donald Trump afirmó que espera con interés la cumbre con Xi a pesar del aumento de las tensiones

¿Cada vez menos guatemaltecos se casan? Esto revelan los datos oficiales

Economía de Costa Rica mantendrá crecimiento en 2026 y 2027, prevén expertos

ENTRETENIMIENTO

Enrique Iglesias protagoniza un intenso beso con una fan durante un concierto

Enrique Iglesias protagoniza un intenso beso con una fan durante un concierto

El día que Steven Tyler que hizo temblar el Rock & Roll Hall of Fame: “No hubo mayor proveedor de acordes poderosos”

Dolly Parton cancela sus conciertos en Las Vegas por su estado de salud

Champán, Fórmula 1 y un atraco en Mónaco: qué se sabe sobre la precuela de Ocean’s Eleven con Robbie y Cooper

Jacob Elordi quedó fuera del jurado de Cannes 2026 por una grave lesión