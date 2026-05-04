Un estudio advierte cómo sequías e inundaciones causan la muerte de los salmones

Sequías e inundaciones afectan especies como el salmón Chinook (Lynn Ketchum / Oregon State University)

El aumento de los fenómenos climáticos extremos, como las sequías prolongadas y las inundaciones repentinas, transforma los ríos de todo el mundo y altera profundamente los ciclos de vida de especies esenciales en los ecosistemas. En California, Estados Unidos, esta situación ocurre con el salmón Chinook. Estos cambios afectan la disponibilidad de hábitats y modifican las condiciones a las que se enfrentan los peces jóvenes durante su migración hacia el océano, lo que pone en riesgo la persistencia de sus poblaciones.

Un estudio reciente publicado en Global Change Biology revela cómo la combinación de sequías, inundaciones y la desaparición de los humedales cambia la suerte de los salmones jóvenes en los ríos de California. Al rastrear el recorrido completo de estos peces desde su nacimiento hasta su regreso para reproducirse, la investigación muestra en qué momentos y lugares se producen las mayores pérdidas y advierte que la transformación de los ríos en canales artificiales agrava los efectos de estos eventos climáticos extremos.

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Cambios en el ciclo de vida y mortalidad de los salmones

El salmón Chinook (Oncorhynchus tshawytscha) es una especie anádroma, es decir, capaz de vivir tanto en agua dulce como en agua salada. Su ciclo de vida incluye reproducción y crianza de juveniles en ríos, estuarios y humedales, seguido de una migración al océano, donde crecen y maduran antes de regresar al agua dulce para depositar sus huevos.

El salmón Chinook puede vivir tanto en agua dulce como en salada migrando entre ríos y océanos a lo largo de su vida para reproducirse (Kelly Neal / University of California Davis)

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), estos peces enfrentan amenazas como el cambio climático, la pesca, la degradación y pérdida de hábitats, y obstáculos físicos como represas y canalizaciones, que dificultan tanto el acceso a sus zonas de reproducción como la migración de los juveniles hacia el mar. En la actualidad, varias poblaciones de salmón Chinook están protegidas bajo la Ley de Especies en Peligro de EE.UU. (ESA).

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El estudio revela que las condiciones extremas de sequía y crecidas de los ríos alteraron drásticamente los patrones migratorios y las tasas de supervivencia de los salmones Chinook en el Sacramento–San Joaquin River Delta. Según los expertos, la mayoría de los jóvenes salmones que ingresan al Delta, denominados migradores tempranos, no logran sobrevivir al viaje hacia el océano.

Analizaron pequeñas estructuras llamadas otolitos (estructuras calcificadas en el oído de los peces) y también examinaron la composición química de los lentes de sus ojos. Estas técnicas permitieron reconstruir el recorrido y el desarrollo de cada salmón a lo largo de su vida. Los resultados muestran que, aunque la mayoría de los juveniles que entran al Delta lo hace en una etapa temprana, solo una cuarta parte logra salir de esa zona y muy pocos logran regresar como adultos para reproducirse.

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El equipo de investigación define a los salmones perdidos en el trayecto como “fantasmas del río”, una referencia a los peces que mueren sin ser vistos y cuyo destino permanece oculto bajo el agua. El documento resalta que tanto las sequías severas como las crecidas extremas (producidas por tormentas invernales) pueden provocar pérdidas masivas de juveniles, ya sea por falta de caudal suficiente o por ser arrastrados prematuramente a ambientes hostiles.

La NOAA advierte que el salmón Chinook enfrenta amenazas como el cambio climático la pesca y la degradación de hábitats esenciales (United States Fish and Wildlife Services)

La científica Rachel Johnson, coautora del estudio e integrante de NOAA Fisheries, advierte en un comunicado oficial que “en años de clima extremo, los juveniles se quedan sin alternativas, y los modelos climáticos predicen que estas condiciones serán cada vez más frecuentes”.

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Estrategias de seguimiento y reconstrucción del trayecto de los peces

El equipo no pudo usar los métodos tradicionales de marcado porque los salmones juveniles migradores tempranos son demasiado pequeños y frágiles para llevar etiquetas externas. Por eso, los investigadores recurrieron al análisis químico de los otolitos y de los lentes de los ojos, que funcionan como “etiquetas naturales” y permiten reconstruir los ambientes por los que pasó cada pez a lo largo de su vida. Así lograron seguir el recorrido de grupos completos de salmones, desde que dejan el río donde nacieron hasta su retorno como adultos, e identificar en qué etapas y lugares se producen las mayores pérdidas.

El estudio analizó nueve grupos diferentes de salmones Chinook del río American en California, incluyendo muestras de más de 2.000 peces jóvenes y casi 4.000 adultos. Los investigadores tomaron muestras en varios puntos del recorrido migratorio, tanto en el río como en el océano. Los datos muestran que los salmones que migran temprano disminuyen en cantidad a medida que avanzan etapas, lo que sugiere que muchos mueren en distintos momentos, principalmente por la combinación de sequías e inundaciones.

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A partir de la utilización de técnicas químicas similares a las que se emplean en arqueología, el equipo logró reconstruir el recorrido y las etapas de vida de estos peces diminutos, y así identificar en qué partes del trayecto se pierden la mayoría.

Hacia una restauración de hábitats que permita la resiliencia climática

Sequías severas y crecidas extremas pueden provocar grandes pérdidas de juveniles por falta de agua o por ser arrastrados a ambientes hostiles (Steve Martarano/U.S. Fish and Wildlife Service vía AP, archivo)

Una de las principales conclusiones del estudio es la necesidad de restablecer la diversidad de hábitats y estrategias migratorias para aumentar la resiliencia de las poblaciones de salmones frente a un clima cada vez más impredecible.

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Los investigadores advierten que la transformación del Delta en una red de canales artificiales generó una “trampa ecológica” para las especies migratorias. Esto se debe a que, durante décadas, el Delta fue modificado para facilitar el transporte de agua hacia las ciudades y los campos agrícolas de California. Para lograrlo, se construyeron canales rectos y rápidos en lugar de mantener los antiguos humedales y ríos llenos de recovecos. Como resultado, los salmones perdieron zonas donde antes podían alimentarse y protegerse, quedando mucho más expuestos y con menos posibilidades de sobrevivir en su viaje hacia el océano.

La autora principal del estudio, Anna Sturrock, destacó la importancia de recuperar la diversidad de ambientes a lo largo del recorrido de los salmones: “La restauración de hábitats a lo largo de toda la ruta migratoria resulta indispensable para que los salmones tengan lugares seguros donde crecer, refugiarse y sobrevivir ante cualquier escenario climático”. Además, la evidencia sugiere que mantener la diversidad de estrategias migratorias, con grupos que migran en distintos momentos y rutas, es un elemento clave para evitar colapsos poblacionales.

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El estudio propone que, para lograr una recuperación efectiva, los programas de restauración deben imitar esa diversidad y estar preparados para el futuro. La creación de refugios y oportunidades de crecimiento en todos los escenarios de caudal puede ofrecer una red de seguridad frente a la creciente volatilidad climática.