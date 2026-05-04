Mundo

Donald Trump afirmó que espera con interés la cumbre con Xi a pesar del aumento de las tensiones

El mandatario estadounidense manifestó su disposición a dialogar con su par chino mientras persisten desacuerdos en torno a Irán, Taiwán y sanciones económicas a empresas vinculadas al petróleo

Guardar
Donald Trump y Xi Jinping durante una reunión bilateral en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025, meses antes de la cumbre prevista en Pekín, en un contexto de tensiones comerciales y conflicto en Irán .(REUTERS)
Donald Trump y Xi Jinping durante una reunión bilateral en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025, meses antes de la cumbre prevista en Pekín, en un contexto de tensiones comerciales y conflicto en Irán .(REUTERS)

El presidente Donald Trump declaró que espera con interés reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, lo que indica que sus planes para la cumbre, de gran importancia, siguen en pie a pesar de las nuevas tensiones entre las dos mayores economías del mundo.

“Voy a ver al presidente Xi en dos semanas. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento”, dijo Trump el lunes durante un evento en la Casa Blanca. “De hecho, será un viaje muy importante”.

PUBLICIDAD

Los dos líderes tienen previsto reunirse la próxima semana, del 14 al 15 de mayo en Beijing, en un encuentro de gran trascendencia para Estados Unidos y China, que buscan superar los desafíos en materia de comercio y otros frentes, como Taiwán y la guerra en Irán. Funcionarios estadounidenses y chinos llevan meses preparándose para la cumbre, incluyendo conversaciones sobre la creación de un nuevo mecanismo bilateral para gestionar las relaciones económicas.

El conflicto en Oriente Medio ya ha retrasado la reunión una vez, generando inquietud en los mercados financieros ante la posibilidad de que agrave una relación ya de por sí compleja. Las relaciones entre Estados Unidos y China se estabilizaron en gran medida después de que la reciprocidad arancelaria del año pasado generara preocupación por una recesión global.

PUBLICIDAD

El retraso inicial de la cumbre por la crisis en Oriente Medio sacudió a los mercados financieros internacionales y generó incertidumbre global. (REUTERS)
El retraso inicial de la cumbre por la crisis en Oriente Medio sacudió a los mercados financieros internacionales y generó incertidumbre global. (REUTERS)

La guerra con Irán ha reavivado las tensiones. El conflicto, que ya dura nueve semanas, ha interrumpido el flujo de energía a través del estrecho de Ormuz, obligando a importadores de crudo como China a esforzarse por evitar la escasez interna. Los esfuerzos de Estados Unidos por aumentar la presión sobre Teherán para que ponga fin a la guerra han derivado en sanciones contra refinerías chinas que procesan petróleo iraní.

China ha ordenado ahora a las empresas que no acaten las sanciones estadounidenses contra refinerías privadas vinculadas al comercio de petróleo iraní, un acto de desafío que pondrá a prueba el sistema de sanciones estadounidense.

Trump también ha cuestionado si Beijing está ayudando a Irán en la guerra. Afirmó que la Armada estadounidense había interceptado un “regalo” destinado a Irán, sin ofrecer más detalles.

Estados Unidos también ha presionado a China, junto con otras economías que dependen de las importaciones de petróleo, para que ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, pero tanto Beijing como los aliados estadounidenses se han resistido a estas peticiones. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, instó el lunes a China a unirse a la operación estadounidense para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz.

(Bloomberg)

Temas Relacionados

Estados UnidosChinaTrumpXi JinpingCumbre Pekín

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emiratos Árabes Unidos advirtió que responderá a los ataques de Irán y recibió el respaldo unánime de los países del Golfo

Las autoridades emiratíes calificaron los bombardeos como una “transgresión inaceptable” y condenaron el uso de armamento contra objetivos civiles

Emiratos Árabes Unidos advirtió que responderá a los ataques de Irán y recibió el respaldo unánime de los países del Golfo

Dos muertos y varios heridos en Alemania tras un atropello en el corazón histórico de Leipzig

La irrupción violenta de un automóvil en una concurrida zona peatonal revive inquietudes sobre seguridad urbana y deja un saldo devastador, mientras autoridades indagan los motivos en medio de un contexto marcado por hechos similares recientes

Dos muertos y varios heridos en Alemania tras un atropello en el corazón histórico de Leipzig

Rusia pierde terreno en Ucrania tras los contraataques de Kiev

Datos del Instituto para el Estudio de la Guerra muestran un retroceso en el mes de abril, con cesión de territorio en varias zonas del este y el sur del país

Rusia pierde terreno en Ucrania tras los contraataques de Kiev

Europa cierra filas ante la retirada de tropas estadounidenses de Alemania

Los líderes del continente asumen en Ereván que Washington reducirá su presencia militar y reclaman un pilar europeo más sólido en la OTAN, mientras persiste la incógnita sobre el alcance real de los recortes

Europa cierra filas ante la retirada de tropas estadounidenses de Alemania

Una cumbre en Ereván descongeló el diálogo entre Eslovaquia y Ucrania tras meses de tensiones

Un encuentro entre los máximos representantes de ambos países concluyó con el compromiso de un próximo diálogo intergubernamental, mientras persisten diferencias sobre apoyo militar, préstamos y relaciones con la Unión Europea

Una cumbre en Ereván descongeló el diálogo entre Eslovaquia y Ucrania tras meses de tensiones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Golpe al CJNG en Colima: detienen a “El Chuky”, presunto jefe de plaza ligado a varios delitos

Golpe al CJNG en Colima: detienen a “El Chuky”, presunto jefe de plaza ligado a varios delitos

Sellan IPS en Medellín tras denuncias de estafa con subsidios falsos a adultos mayores

Gobierno de México prohíbe la pesca de camarón en el Golfo de México y el Caribe

Así de alto cerraría el IPC de abril de 2026 en Colombia: el salario mínimo seguiría incidiendo en el costo de vida en el país

Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de mayo: agilizan avance en la Línea 2

INFOBAE AMÉRICA

¿Cada vez menos guatemaltecos se casan? Esto revelan los datos oficiales

¿Cada vez menos guatemaltecos se casan? Esto revelan los datos oficiales

Economía de Costa Rica mantendrá crecimiento en 2026 y 2027, prevén expertos

Honduras refuerza la protección en centros educativos ante una ola de calor que no da tregua

Transporte urbano en Honduras amaneza con protestas

Jair Bolsonaro recibió el alta médica tras una cirugía y regresó a su casa donde cumple arresto domiciliario

ENTRETENIMIENTO

Enrique Iglesias protagoniza un intenso beso con una fan durante un concierto

Enrique Iglesias protagoniza un intenso beso con una fan durante un concierto

El día que Steven Tyler que hizo temblar el Rock & Roll Hall of Fame: “No hubo mayor proveedor de acordes poderosos”

Dolly Parton cancela sus conciertos en Las Vegas por su estado de salud

Champán, Fórmula 1 y un atraco en Mónaco: qué se sabe sobre la precuela de Ocean’s Eleven con Robbie y Cooper

Jacob Elordi quedó fuera del jurado de Cannes 2026 por una grave lesión