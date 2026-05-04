Donald Trump afirmó que espera con interés la cumbre con Xi a pesar del aumento de las tensiones

Donald Trump y Xi Jinping durante una reunión bilateral en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025, meses antes de la cumbre prevista en Pekín, en un contexto de tensiones comerciales y conflicto en Irán .(REUTERS)

El presidente Donald Trump declaró que espera con interés reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, lo que indica que sus planes para la cumbre, de gran importancia, siguen en pie a pesar de las nuevas tensiones entre las dos mayores economías del mundo.

“Voy a ver al presidente Xi en dos semanas. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento”, dijo Trump el lunes durante un evento en la Casa Blanca. “De hecho, será un viaje muy importante”.

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Los dos líderes tienen previsto reunirse la próxima semana, del 14 al 15 de mayo en Beijing, en un encuentro de gran trascendencia para Estados Unidos y China, que buscan superar los desafíos en materia de comercio y otros frentes, como Taiwán y la guerra en Irán. Funcionarios estadounidenses y chinos llevan meses preparándose para la cumbre, incluyendo conversaciones sobre la creación de un nuevo mecanismo bilateral para gestionar las relaciones económicas.

El conflicto en Oriente Medio ya ha retrasado la reunión una vez, generando inquietud en los mercados financieros ante la posibilidad de que agrave una relación ya de por sí compleja. Las relaciones entre Estados Unidos y China se estabilizaron en gran medida después de que la reciprocidad arancelaria del año pasado generara preocupación por una recesión global.

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El retraso inicial de la cumbre por la crisis en Oriente Medio sacudió a los mercados financieros internacionales y generó incertidumbre global. (REUTERS)

La guerra con Irán ha reavivado las tensiones. El conflicto, que ya dura nueve semanas, ha interrumpido el flujo de energía a través del estrecho de Ormuz, obligando a importadores de crudo como China a esforzarse por evitar la escasez interna. Los esfuerzos de Estados Unidos por aumentar la presión sobre Teherán para que ponga fin a la guerra han derivado en sanciones contra refinerías chinas que procesan petróleo iraní.

China ha ordenado ahora a las empresas que no acaten las sanciones estadounidenses contra refinerías privadas vinculadas al comercio de petróleo iraní, un acto de desafío que pondrá a prueba el sistema de sanciones estadounidense.

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Trump también ha cuestionado si Beijing está ayudando a Irán en la guerra. Afirmó que la Armada estadounidense había interceptado un “regalo” destinado a Irán, sin ofrecer más detalles.

Estados Unidos también ha presionado a China, junto con otras economías que dependen de las importaciones de petróleo, para que ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, pero tanto Beijing como los aliados estadounidenses se han resistido a estas peticiones. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, instó el lunes a China a unirse a la operación estadounidense para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz.

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(Bloomberg)