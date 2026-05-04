Met Gala 2026: los looks de las celebridades en la gran noche de la moda global

La Met Gala es una de las citas más esperadas de la moda global

Este 4 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York vuelve a ser el epicentro de la moda y el arte con la edición 2026 de la Met Gala, uno de los eventos más esperados del año en el calendario internacional.

Bajo el lema “Fashion Is Art” o “La Moda es Arte”, la gala reúne a referentes de la música, el cine, el diseño y el deporte para celebrar la creatividad y el diseño como manifestaciones artísticas. En diálogo con Infobae, los diseñadores Marcelo Senra, Verónica de la Canal y Gustavo Pucheta analizaron todos los looks.

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Todos los looks de las celebridades en la alfombra de la Met Gala 2026

Nicole Kidman

Nicole Kidman eligió un vestido rojo de silueta lúdica y plumas en la cadera, acompañado por un peinado largo y desprolijo

Sobre el atuendo de Kidman, Senra observó: “Nicole se animó a jugar por primera vez. Me divierte este color rojo, me encanta. El vestido no es perfecto, pero esas plumas en una zona complicada le quedan bien. Es caprichoso y divertido. Me gusta que salió de la perfección y eligió algo más desprolijo y lúdico. El color le queda bárbaro y sorprende verla así, menos estructurada y más divertida.”

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Anna Wintour

La editora posó con un diseño texturizado en tonos verdosos y accesorios largos en la alfombra del evento

Anna Wintour llegó a la gala con un vestido largo de tonos verde agua y negro con textura de plumas, acompañado por una capa volumétrica. Verónica de la Canal opinó sobre su elección: “Me fascina el degrade de color pero al ser la anfitriona me da sabor a simple. La consigna es arte y me falta ese factor”.

Cara Delevigne

Cara Delevigne asistió con un vestido de gasa translúcida, bordados en forma de ramas y una cola extensa (REUTERS/Daniel Cole)

Cara Delevigne lució un vestido de gasa con transparencias, bordados en forma de ramas y una cola imponente, acompañado de un peinado años veinte y maquillaje sutil. Sobre su look, Senra opinó: “¡Wow, qué vestido! Más allá de la suntuosidad que se ve y esa cola imponente y traslúcida, ese juego de transparencias con texturas, los bordados y la actitud, me encanta. Supersensual, sin mostrar, insinuando. Me parece etéreo, elegante, sutil y chic, ideal para la Met Gala. Me gusta el look general, creo que está bien asesorada. Es gasa con otra tela liviana, como satén o seda, y bordada.”

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El diseñador también destacó: “El makeup me parece increíble, la estética del peinado, como de años veinte, me gusta mucho. Me gustan los bordados en forma de ramas. Un vestido fantástico.”

Emma Chamberlain

Chamberlain lució un diseño con efecto acuarelado y aplicaciones texturizadas durante la gala

Emma Chamberlain llevó un vestido largo de silueta entallada, confeccionado en una tela con efecto acuarelado. El diseño presenta una base en tonos amarillos y verdes en la parte superior, que se funden progresivamente con manchas azul oscuro, burdeos, negro y toques rojizos hacia la falda y la cola.

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El vestido incorpora aplicaciones en relieve con textura y flecos largos en ambos brazos, teñidos en degradé desde el blanco hasta el azul profundo. El acabado de la falda tiene un efecto irregular y voluminoso.

Chase Sui Wonders

hase Sui Wonders vistió un vestido largo de raso lavanda, escote cerrado y un gran moño en el hombro que se extiende en una bufanda

Chase Sui Wonders posó en la Met Gala con un vestido largo de raso lavanda, escote cerrado y gran moño en el hombro que se extiende en una bufanda.

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Senra opinó: “Este vestido no me gusta mucho, no me gusta el juego del brillante. No lo veo bien confeccionado, el contraste de telas y el moño me parecen recursos muy básicos. El color no la favorece y el diseño tiene poco criterio para una Gala Met.”

Venus Williams

La tenista apostó por un diseño entallado con aplicaciones plateadas y tiras de brillantes sobre los hombros

“Impecable confección, me parece fabulosa la joyería pero sigo esperando algo más artístico”, opinó Verónica de la Canal sobre el look de Venus Williams, que eligió un vestido largo negro con brillo, de silueta ajustada y cola amplia.

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Bill Skarsgard

Bill Skarsgard poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel Cole

Chloe Malle

Chloe Malle posó con un look de color vibrante y accesorios metálicos en la alfombra principal

La directora de contenido editorial de American Vogue optó por un vestido largo de tono naranja brillante, confeccionado en una tela vaporosa. El diseño presentó hombros adornados con lazos y un drapeado que enmarcó el busto y la cintura, generando líneas onduladas a lo largo de la silueta. Combinó su atuendo con un collar plateado de eslabones y medallones y aros discretos.

Claire Foy

La actriz se presentó con un vestido negro y un velo a tono que cubrió su rostro

Sobre el outfit de Claire Foy, de la Canal destacó: “Me gusta el drama que le puso a su rostro con esa veladora. El vestido está bien, se ve su detalle y realización pero aún no siento la presencia artística”.

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Ashley Graham

Ashley Graham desfiló con un vestido nude con drapeados

Ashley Graham dijo presente con un vestido largo en tono nude, confeccionado con tejido translúcido y detalles de drapeado en la parte frontal. El diseño presentó tirantes finos y una falda amplia con una suave cola que se extendió sobre las escaleras. El cuerpo del vestido está decorado con líneas onduladas, generando un efecto visual de textura.

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Fotos: Reuters