El Salvador

La selección de El Salvador disputará amistoso internacional contra Corea del Sur en Utah

El conjunto centroamericano tiene previsto enfrentarse al representativo asiático el 3 de junio de 2026 en un encuentro pactado como parte de la agenda oficial de partidos previos a las próximas competencias regionales

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FESFUT anunciará próximamente el segundo rival que completará los amistosos de El Salvador en junio . (Cortesía: La Selecta)
FESFUT anunciará próximamente el segundo rival que completará los amistosos de El Salvador en junio . (Cortesía: La Selecta)

El próximo 3 de junio de 2026, la Selección Mayor de El Salvador enfrentará a Corea del Sur en un partido amistoso internacional que servirá como parte de su preparación para la Nations League de CONCACAF de septiembre, según confirmó Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), a través de un comunicado difundido en la red social X.

El encuentro, que se disputará en el America First Field de Sandy, Utah, Estados Unidos, fue anunciado por la FESFUT tras la reprogramación de un compromiso originalmente previsto ante Marruecos.

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Esta agenda de partidos se intensifica con la confirmación de un segundo duelo amistoso: la selección salvadoreña también se medirá ante Catar el 6 de junio en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

La suma de ambos compromisos refuerza la presencia internacional de El Salvador en la ventana FIFA de junio de 2026, informó la FESFUT en un comunicado oficial. Catar, rival anunciado tras la cancelación del partido contra Marruecos, fue anfitrión de la Copa del Mundo de 2022 y se encuentra clasificado al Mundial 2026 en el grupo B, de acuerdo con el anuncio de Bukele en su cuenta de X.

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La confrontación ante Corea del Sur adquiere relevancia adicional, ya que el combinado asiático figura entre los equipos clasificados para el Mundial 2026 y compartirá el grupo A con México, Sudáfrica y la República Checa, tal como detalló la FESFUT en su aviso oficial. Corea del Sur, dirigida en la cancha por Son Heung-Min —jugador del Los Ángeles FC y campeón de la Europa League 2025 con el Tottenham Hotspur—, presentará un plantel con experiencia internacional de alto nivel.

El partido entre El Salvador y Corea del Sur está programado para las 17:00 horas locales en las instalaciones del America First Field, confirmó la federación salvadoreña en X. El amistoso forma parte de una serie de encuentros internacionales que buscan fortalecer la preparación de la “Selecta” en el ciclo previo a su debut en la Liga A de la Nations League de la CONCACAF, bajo la conducción técnica del colombiano Hernán Darío Gómez.

Una serie de encuentros fue anunciada por la Federación Salvadoreña de Fútbol tras la reprogramación de un compromiso anterior, con el objetivo de medir fuerzas contra selecciones clasificadas al Mundial 2026 (Foto cortesía FESFUT)
Una serie de encuentros fue anunciada por la Federación Salvadoreña de Fútbol tras la reprogramación de un compromiso anterior, con el objetivo de medir fuerzas contra selecciones clasificadas al Mundial 2026 (Foto cortesía FESFUT)

La dirección técnica de El Salvador debió ajustar la planificación inicial tras la imposibilidad de celebrar el amistoso contra Marruecos en Maryland, debido a que la federación marroquí no garantizaba la plantilla completa y ofreció trasladar el partido a Marruecos el 2 de junio, cubriendo los gastos logísticos.

La FESFUT declinó la propuesta, enfatizando que la normativa de la FIFA prohíbe encuentros amistosos en continentes distintos dentro de una misma ventana de fecha FIFA, según lo precisó el propio Bukele.

Estos partidos también permitirán a referentes como Nathan Ordaz, quien comparte club con Son Heung-Min en Los Ángeles FC, consolidar experiencia frente a rivales mundialistas. La asistencia del público en Estados Unidos —que será sede del partido— refuerza la exposición del fútbol centroamericano frente a equipos de nivel global.

Según reiteró Yamil Bukele en X: “Como parte del plan de trabajo que venimos desarrollando, confirmamos el segundo partido que nuestra Selecta disputará en la próxima fecha FIFA.”

La Selección de El Salvador continuará así su proceso de preparación internacional, con partidos ante selecciones mundialistas, bajo la mira de Hinchas y cuerpo técnico de cara a la Nations League de CONCACAF en septiembre de 2026, como informó la FESFUT en su canal oficial y en declaraciones de su presidente.

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