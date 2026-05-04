Las tres estrellas que Ruggeri propuso como refuerzos de River Plate: “Tipos grosos tienen que ser”

Los nombres que Ruggeri cree que pueden servir en River

Óscar Ruggeri sorprendió al subrayar que River Plate debe concentrar el presupuesto de refuerzos en tres incorporaciones de jerarquía: un defensor central, un delantero centro y un volante de marca. El exfutbolista, campeón de la Copa Libertadores 1986 y de la Intercontinental de ese mismo año con el club, incluso enumeró nombres concretos durante su participación como panelista en el programa F90 de ESPN.

“La plata de seis o siete jugadores, River la tiene que poner en tres, en los puestos clave. El Flaco José López (Palmeiras) juega bien, pero es difícil porque va al Mundial seguro. Tres tipos grosos tienen que ser”, sostuvo el Cabezón, de 64 años.

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El exdefensor fue preciso al momento de identificar a los jugadores. “Me gustaría (Nicolás) Otamendi, que termine el Mundial y venga. Después, un 9: me encanta Icardi, me encanta, ese es. No me interesa el contexto de su vida, el tipo hace goles, en el medio del quilombo hace goles. Y un 5 como Astrada, Enzo Pérez, Zapata... Uno que grite, que ubique. Hay jugadores así en el mercado”, completó.

El pedido por Nicolás Otamendi no es ajeno a la realidad del mercado. El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina mantiene conversaciones con el club desde hace tiempo, y se presume que podría tener luz verde para concretar su llegada luego del Mundial, cuando venza su contrato con el Benfica y quede libre. No obstante, el conjunto portugués quiere retener al zaguero, de 38 años.

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Distinto es el panorama con Mauro Icardi. La búsqueda del club en el puesto de centrodelantero apunta en una dirección diferente: el nombre que sigue la dirigencia, con Pablo Longoria como flamante director deportivo y Enzo Francescoli en el área deportiva, es el de Giovanni Simeone, quien tiene dos años más de contrato con el Torino y cuyo pase no se negociará hasta que finalice la temporada en Italia. Otros apellidos en carpeta son Mauro Arambarri, recomendado por el entrenador Eduardo Coudet; Franco Ibarra, de Rosario Central; Agustín Canobbio, de Fluminense; y Nico Domínguez, del Nottingham Forest. También fue mencionado Tobías Andrada (Vélez).

El debate sobre el presente de River y la opinión de Ruggeri

El planteo de Ruggeri llega en un momento de transición para el equipo. River se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura 2026 como segundo en la Zona B, con 29 puntos en 16 partidos, detrás de Independiente Rivadavia. El balance del semestre no convenció: el equipo acumuló derrotas ante Tigre (1-4), Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y Boca Juniors, además de la de este domingo ante Atlético Tucumán en el Monumental. En la Copa Sudamericana, River lidera el Grupo H con 7 puntos en tres presentaciones y este jueves visita a Carabobo.

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Los octavos de final del Apertura están programados para el domingo 10 de mayo, cuando el equipo de Coudet enfrente a San Lorenzo. El mercado de pases de invierno, que acecha en el horizonte, será el escenario en el que la dirigencia deberá responder a las expectativas que generan voces como la de Ruggeri, quien además analizó la irregularidad del equipo.

“Cuando vos asumís, empezás a ser el responsable de lo que agarrás. Porque el Chacho ya sabía lo que tenía, el equipo. Todos los entrenadores piensan que lo van a dar vuelta, están convencidos de que lo van a dar vuelta. Desde el momento que firma, Coudet es responsable.

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