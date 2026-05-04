Deportes

Las tres estrellas que Ruggeri propuso como refuerzos de River Plate: “Tipos grosos tienen que ser”

El campeón del mundo con Argentina y el Millonario señaló que al conjunto que dirige Coudet le falta jerarquía en tres lugares puntuales del campo de juego

Guardar
  • Los nombres que Ruggeri cree que pueden servir en River

Óscar Ruggeri sorprendió al subrayar que River Plate debe concentrar el presupuesto de refuerzos en tres incorporaciones de jerarquía: un defensor central, un delantero centro y un volante de marca. El exfutbolista, campeón de la Copa Libertadores 1986 y de la Intercontinental de ese mismo año con el club, incluso enumeró nombres concretos durante su participación como panelista en el programa F90 de ESPN.

“La plata de seis o siete jugadores, River la tiene que poner en tres, en los puestos clave. El Flaco José López (Palmeiras) juega bien, pero es difícil porque va al Mundial seguro. Tres tipos grosos tienen que ser”, sostuvo el Cabezón, de 64 años.

PUBLICIDAD

El exdefensor fue preciso al momento de identificar a los jugadores. “Me gustaría (Nicolás) Otamendi, que termine el Mundial y venga. Después, un 9: me encanta Icardi, me encanta, ese es. No me interesa el contexto de su vida, el tipo hace goles, en el medio del quilombo hace goles. Y un 5 como Astrada, Enzo Pérez, Zapata... Uno que grite, que ubique. Hay jugadores así en el mercado”, completó.

El pedido por Nicolás Otamendi no es ajeno a la realidad del mercado. El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina mantiene conversaciones con el club desde hace tiempo, y se presume que podría tener luz verde para concretar su llegada luego del Mundial, cuando venza su contrato con el Benfica y quede libre. No obstante, el conjunto portugués quiere retener al zaguero, de 38 años.

PUBLICIDAD

Distinto es el panorama con Mauro Icardi. La búsqueda del club en el puesto de centrodelantero apunta en una dirección diferente: el nombre que sigue la dirigencia, con Pablo Longoria como flamante director deportivo y Enzo Francescoli en el área deportiva, es el de Giovanni Simeone, quien tiene dos años más de contrato con el Torino y cuyo pase no se negociará hasta que finalice la temporada en Italia. Otros apellidos en carpeta son Mauro Arambarri, recomendado por el entrenador Eduardo Coudet; Franco Ibarra, de Rosario Central; Agustín Canobbio, de Fluminense; y Nico Domínguez, del Nottingham Forest. También fue mencionado Tobías Andrada (Vélez).

  • El debate sobre el presente de River y la opinión de Ruggeri

El planteo de Ruggeri llega en un momento de transición para el equipo. River se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura 2026 como segundo en la Zona B, con 29 puntos en 16 partidos, detrás de Independiente Rivadavia. El balance del semestre no convenció: el equipo acumuló derrotas ante Tigre (1-4), Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y Boca Juniors, además de la de este domingo ante Atlético Tucumán en el Monumental. En la Copa Sudamericana, River lidera el Grupo H con 7 puntos en tres presentaciones y este jueves visita a Carabobo.

Los octavos de final del Apertura están programados para el domingo 10 de mayo, cuando el equipo de Coudet enfrente a San Lorenzo. El mercado de pases de invierno, que acecha en el horizonte, será el escenario en el que la dirigencia deberá responder a las expectativas que generan voces como la de Ruggeri, quien además analizó la irregularidad del equipo.

“Cuando vos asumís, empezás a ser el responsable de lo que agarrás. Porque el Chacho ya sabía lo que tenía, el equipo. Todos los entrenadores piensan que lo van a dar vuelta, están convencidos de que lo van a dar vuelta. Desde el momento que firma, Coudet es responsable.

Temas Relacionados

Oscar RuggeriRiver PlateMauro IcardiNicolás OtamendiJosé Lópezdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pochettino dio detalles de la relación entre Messi y Mbappé y reveló por qué fueron incompatibles en el PSG

El técnico argentino dirigió al tridente más caro de la historia del fútbol y nunca pudo hacer que funcionara. La razón táctica detrás del fracaso

Pochettino dio detalles de la relación entre Messi y Mbappé y reveló por qué fueron incompatibles en el PSG

El consejo que le dio Lionel Messi a Franco Colapinto tras su encuentro en el GP de Miami de Fórmula 1

El capitán de la selección argentina compartió una reflexión luego de conocer al piloto argentino, que logró su mejor actuación de su carrera en la Máxima

El consejo que le dio Lionel Messi a Franco Colapinto tras su encuentro en el GP de Miami de Fórmula 1

Se confirmó el rival de River Plate para los octavos del Apertura: así están los cruces de playoffs tras la eliminación de Defensa

El certamen está llegando a su fin y los duelos de playoffs van tomando forma. La derrota del Halcón terminó por confirmar al rival del Millonario, que jugará el domingo en el Monumental. Los detalles

Se confirmó el rival de River Plate para los octavos del Apertura: así están los cruces de playoffs tras la eliminación de Defensa

Los gestos de desconsuelo de Enzo Fernández en medio de la sorprendente derrota del Chelsea

El argentino no pudo ocultar su frustración durante la caída de su equipo 3 a 1 ante el Nottingham Forest

Los gestos de desconsuelo de Enzo Fernández en medio de la sorprendente derrota del Chelsea

El ataque de furia de un tenista: destrozó la raqueta tras perder un game, fue penalizado y golpeó la silla del umpire

Tristan Boyer perdió el control en el Challenger de Francavilla al Mare, en Italia. Descargó su bronca contra el juez y se fue insultando

El ataque de furia de un tenista: destrozó la raqueta tras perder un game, fue penalizado y golpeó la silla del umpire
DEPORTES
Pochettino dio detalles de la relación entre Messi y Mbappé y reveló por qué fueron incompatibles en el PSG

Pochettino dio detalles de la relación entre Messi y Mbappé y reveló por qué fueron incompatibles en el PSG

El consejo que le dio Lionel Messi a Franco Colapinto tras su encuentro en el GP de Miami de Fórmula 1

Se confirmó el rival de River Plate para los octavos del Apertura: así están los cruces de playoffs tras la eliminación de Defensa

Los gestos de desconsuelo de Enzo Fernández en medio de la sorprendente derrota del Chelsea

El ataque de furia de un tenista: destrozó la raqueta tras perder un game, fue penalizado y golpeó la silla del umpire

TELESHOW
Quién es Coscu, el streamer que cuestionó a Marcos Galperin: amigo de Messi e Ibai Llanos y defensor de los jubilados

Quién es Coscu, el streamer que cuestionó a Marcos Galperin: amigo de Messi e Ibai Llanos y defensor de los jubilados

Leticia Siciliani, a puro amor de hermanas con Griselda por su trabajo juntas en el final de Envidiosa: “Cumplí un sueño”

Sofía Jujuy mostró el tatuaje sorpresa que le dedicó su novio, Gustavo Hormaechea: “Ningún hombre hizo esto por mí”

Elina y Eduardo Costantini celebraron un nuevo aniversario: “Felices 7 años de aquel encuentro que unió este hilo rojo imposible de disolver”

El Observador lanza su canal de streaming en Uruguay: Alejandro Fantino será una de las figuras destacadas

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Guatemala refuerza protocolos en escuelas, tras recibir 12 amenazas virales

El gobierno de Guatemala refuerza protocolos en escuelas, tras recibir 12 amenazas virales

La selección de El Salvador disputará amistoso internacional contra Corea del Sur en Utah

Donald Trump afirmó que espera con interés la cumbre con Xi a pesar del aumento de las tensiones

El Líbano condicionó cualquier reunión con Netanyahu al cese de los ataques israelíes en el sur del país

¿Cada vez menos guatemaltecos se casan? Esto revelan los datos oficiales