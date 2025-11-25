Receta de budín de zanahoria y manzana sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Preparar un budín de zanahoria y manzana sin harina ni azúcar es una excelente opción para quienes buscan una alternativa saludable, rápida y fácil de realizar. Esta preparación aprovecha el dulzor natural de las frutas y su textura húmeda, convirtiéndola en una elección ideal para acompañar un mate, café o como merienda familiar. Además, responde a la tendencia actual de recetas sin harinas refinadas ni azúcares añadidos, aptas para personas con restricciones alimentarias o quienes desean una alimentación más sana.
Los budines que combinan zanahorias y manzanas tienen una tradición relativamente reciente, impulsada por la búsqueda de recetas saludables y naturales. Estas versiones logran gran aceptación por su practicidad y por la posibilidad de adaptarlas con frutos secos, semillas o especias. Suele considerarse un budín apto para todas las edades y sus ingredientes sencillos aseguran un sabor familiar y reconfortante.
Receta de budín de zanahoria y manzana sin harina ni azúcar
La elaboración de este budín comienza al rallar zanahoria y manzana, que luego se combinan en un bol con los huevos. A continuación, se incorpora avena, leche (puede ser vegetal), polvo de hornear, canela y esencia de vainilla, logrando así una masa húmeda y aromática. El aceite neutro y los frutos secos u otro agregado opcional completan la mezcla. Al distribuir la preparación en un molde engrasado, se logra una cocción pareja en horno moderado, resultando en un budín esponjoso y naturalmente dulce.
No se requieren técnicas complicadas ni utensilios específicos. Se recomienda que la mezcla quede bien integrada y que, al finalizar la cocción, se realice la clásica prueba del palillo para verificar que el interior esté completamente cocido antes de dejar enfriar y desmoldar.
Tiempo de preparación
La realización completa de este budín lleva aproximadamente 45 minutos, distribuidos de la siguiente manera:
- 15 minutos para el rallado de zanahorias y manzanas, y la preparación de los ingredientes.
- 10 minutos para mezclar y verter en el molde.
- 20 minutos de cocción en horno a 180°C, verificando con palillo al finalizar.
Ingredientes
- 2 zanahorias medianas ralladas finas.
- 1 manzana grande rallada (sin piel ni semillas).
- 2 huevos grandes.
- 1 taza de avena arrollada fina o instantánea (versión sin gluten si es necesario).
- 1/2 taza de leche (puede ser vegetal).
- 2 cucharaditas de polvo de hornear.
- 1/2 cucharadita de canela en polvo (opcional).
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
- 2 cucharadas de aceite neutro.
- Un puñado de pasas de uva o nueces picadas (opcional).
Cómo hacer budín de zanahoria y manzana sin harina ni azúcar, paso a paso
- Rallar la zanahoria y la manzana, y colocar en un bol.
- Agregar los huevos y batir hasta integrar.
- Incorporar avena, leche, polvo de hornear, canela y vainilla. Mezclar bien hasta obtener una preparación homogénea.
- Añadir el aceite y, de desearlo, pasas o nueces. Volver a mezclar.
- Verter la preparación en un molde engrasado y enharinado (con avena).
- Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 20 a 25 minutos, hasta que al insertar un palillo este salga limpio.
- Retirar del horno, dejar entibiar y desmoldar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción aporta aproximadamente:
- Calorías: 95 kcal
- Grasas: 3,5 g
- Grasas saturadas: 0,5 g
- Carbohidratos: 14 g
- Azúcares: 5 g (provenientes de las frutas y la leche)
- Proteínas: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El budín preparado de esta manera puede conservarse en la heladera hasta 4 días, bien tapado o dentro de un recipiente hermético. Es posible también congelar porciones ya cortadas para mayor practicidad.