Receta de budín de zanahoria y manzana sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Una opción ideal para quienes buscan alternativas nutritivas, este postre aprovecha el dulzor natural de las frutas y se adapta a diferentes estilos de vida, sin ingredientes refinados ni endulzantes artificiales

La combinación de zanahoria y manzana aporta dulzor natural y una textura húmeda ideal para acompañar el mate o el café - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar un budín de zanahoria y manzana sin harina ni azúcar es una excelente opción para quienes buscan una alternativa saludable, rápida y fácil de realizar. Esta preparación aprovecha el dulzor natural de las frutas y su textura húmeda, convirtiéndola en una elección ideal para acompañar un mate, café o como merienda familiar. Además, responde a la tendencia actual de recetas sin harinas refinadas ni azúcares añadidos, aptas para personas con restricciones alimentarias o quienes desean una alimentación más sana.

Los budines que combinan zanahorias y manzanas tienen una tradición relativamente reciente, impulsada por la búsqueda de recetas saludables y naturales. Estas versiones logran gran aceptación por su practicidad y por la posibilidad de adaptarlas con frutos secos, semillas o especias. Suele considerarse un budín apto para todas las edades y sus ingredientes sencillos aseguran un sabor familiar y reconfortante.

Receta de budín de zanahoria y manzana sin harina ni azúcar

La elaboración de este budín comienza al rallar zanahoria y manzana, que luego se combinan en un bol con los huevos. A continuación, se incorpora avena, leche (puede ser vegetal), polvo de hornear, canela y esencia de vainilla, logrando así una masa húmeda y aromática. El aceite neutro y los frutos secos u otro agregado opcional completan la mezcla. Al distribuir la preparación en un molde engrasado, se logra una cocción pareja en horno moderado, resultando en un budín esponjoso y naturalmente dulce.

No se requieren técnicas complicadas ni utensilios específicos. Se recomienda que la mezcla quede bien integrada y que, al finalizar la cocción, se realice la clásica prueba del palillo para verificar que el interior esté completamente cocido antes de dejar enfriar y desmoldar.

Tiempo de preparación

La realización completa de este budín lleva aproximadamente 45 minutos, distribuidos de la siguiente manera:

  • 15 minutos para el rallado de zanahorias y manzanas, y la preparación de los ingredientes.
  • 10 minutos para mezclar y verter en el molde.
  • 20 minutos de cocción en horno a 180°C, verificando con palillo al finalizar.

Ingredientes

  • 2 zanahorias medianas ralladas finas.
  • 1 manzana grande rallada (sin piel ni semillas).
  • 2 huevos grandes.
  • 1 taza de avena arrollada fina o instantánea (versión sin gluten si es necesario).
  • 1/2 taza de leche (puede ser vegetal).
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear.
  • 1/2 cucharadita de canela en polvo (opcional).
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
  • 2 cucharadas de aceite neutro.
  • Un puñado de pasas de uva o nueces picadas (opcional).
La receta utiliza avena, leche, huevos y aceite neutro, permitiendo variantes con frutos secos, semillas o especias a gusto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de zanahoria y manzana sin harina ni azúcar, paso a paso

  1. Rallar la zanahoria y la manzana, y colocar en un bol.
  2. Agregar los huevos y batir hasta integrar.
  3. Incorporar avena, leche, polvo de hornear, canela y vainilla. Mezclar bien hasta obtener una preparación homogénea.
  4. Añadir el aceite y, de desearlo, pasas o nueces. Volver a mezclar.
  5. Verter la preparación en un molde engrasado y enharinado (con avena).
  6. Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 20 a 25 minutos, hasta que al insertar un palillo este salga limpio.
  7. Retirar del horno, dejar entibiar y desmoldar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción aporta aproximadamente:

  • Calorías: 95 kcal
  • Grasas: 3,5 g
  • Grasas saturadas: 0,5 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Azúcares: 5 g (provenientes de las frutas y la leche)
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín preparado de esta manera puede conservarse en la heladera hasta 4 días, bien tapado o dentro de un recipiente hermético. Es posible también congelar porciones ya cortadas para mayor practicidad.

