Sabrina Rojas le lanzó un piropo y un reproche en vivo a José "Pepe" Chatruc: "Acá la futura novia"

Sabrina Rojas irrumpió en Vestuario Stream y piropeó a José "Pepe" Chatruc

La irrupción de Sabrina Rojas en la transmisión en vivo de Vestuario Stream tomó por sorpresa a los conductores del programa. La actriz y conductora le lanzó a José “Pepe” Chatruc un reproche con humor y un inesperado piropo, generando risas y aplausos en el estudio.

En su intervención, Rojas saludó y, con tono desenfadado, bromeó acerca de su vínculo con el exfutbolista: “Bueno, acá Sabri Rojas, futura novia de Pepe Chatruc. Digo futura porque todavía no me propuso ser su novia. Sé que estuvieron hablando de los looks y de los outfits de Pepe Chatruc. Está pasando un muy buen momento, pero debo reconocer que puede mejorar”. Entre risas, la actriz agregó: “Un poco más aún, pero a mi parecer está muy fachero. Siempre está muy fachero, sobre todo hoy. Besos”.

Las reacciones en vivo tras el piropo de Sabrina Rojas

La respuesta de Chatruc, un poco abrumado, fue inmediata y se dirigió a sus compañeros en el panel, Maxi López y Fabián Cubero, que se descostillaban de risa: “Me quebré... No me reí, boludo. Me quebré...”, declaró, simulando un llanto y provocando carcajadas entre los presentes. La interacción se tornó aún más distendida cuando Fabián Cubero, también conductor, sumó: “Coincido. Coincido que está muy bien Pepe”.

El ambiente cordial se manifestó en las sonrisas, comentarios y gestos de camaradería, reforzando la química del grupo. Los intercambios no solo llamaron la atención del público, sino que intensificaron las especulaciones sobre el origen y avance del vínculo sentimental entre la actriz y el conductor.

La primera salida juntos fue al teatro Crédito: RSFOTOS

Así comenzó la relación entre Sabrina Rojas y Pepe Chatruc

El acercamiento entre Rojas y Chatruc se gestó de manera gradual, en reuniones de amigos y a través de interacciones en redes sociales, según relató la propia modelo. “Había como una cosa”, comentó, y confesó haberle dicho a sus amigas: “Creo que me gusta Pepe Chatruc”.

“Fue en su casa. Pero costó eh... La primera vez que me invitó a su casa, pero con mucha gente. En un momento le dije: ‘Pepe, conectá, estoy acá, en tu casa, es ahora o nunca’. Se ve que se ponía como nervioso”, contó Rojas en medio de risas. Chatruc, por su parte, respondía a las publicaciones de Rojas en redes sociales con bromas y comentarios ingeniosos, lo que contribuyó al crecimiento de la amistad y a la complicidad transmitida en cada encuentro.

El entorno fue determinante en la evolución de la relación. Cenas en grupo, partidos de pádel y actividades compartidas permitieron a ambos acercarse. La periodista Paula Varela señaló: “Ellos comparten un grupo, todos juntos... Chatruc se puso un lugar de pádel. Entonces, van, se juntan, juegan al pádel, hacen muchas cosas”.

La participación de personas cercanas como Panam (Laura Franco) fue otro factor clave. La presentadora infantil abrió las puertas de su casa para reuniones en las que, según su recuerdo, “ellos no hacen el poliamor, hacen el pollo amor porque se conocieron comiendo pollo”. Aunque Panam negó haber actuado como intermediaria, sí advirtió la química entre ambos desde el inicio.

El proceso de acercamiento dejó huellas visibles en redes sociales: comentarios cómplices, fotos juntos en la playa y un video de un beso que rápidamente circularon por medios digitales. Durante el periodo de especulaciones, Rojas respondía con ironía sobre su estado sentimental, alternando publicaciones con el mensaje “Soltera” y frases como “A veces sí, a veces no”.

La foto que descubrió el romance de Rojas y Chatruc

La oficialización mediática llegó tras una obra de teatro, cuando ambos se besaron ante las cámaras. Consultada por la prensa, Rojas aclaró: “No somos novios todavía. ¿Vos me dijiste de ser tu novia? No”, y describió la relación como una pareja informal: “Somos amigos que se besan”.

El presente de la pareja y las expectativas que genera

A pesar de una mayor exposición mediática, la pareja optó por mantener cierto resguardo. Rojas afirmó: “Paso a paso. Todavía no nació el amor, nos estamos conociendo”. La actriz confesó la ilusión que experimenta y a la vez su prudencia: “Hacía mucho que nadie me cautivaba así”, aunque también reconoció su temor a adelantarse y “decepcionarse”.

Por su parte, Chatruc prefirió tomarse los rumores con humor y desdramatizar. En redes sociales escribió: “Nada me importa menos que la opinión de la gente que no me conoce. Relax”, marcando su intención de proteger la privacidad del vínculo.