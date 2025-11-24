Tendencias

Cinco recetas fáciles y originales con palta para preparar en casa

Este ingrediente se caracteriza por su cremosidad y versatilidad. Cómo aprovecharlo

Para quienes buscan sumar opciones
Para quienes buscan sumar opciones saludables a su dieta, la palta ofrece la posibilidad de integrarse en salsas, untables, ensaladas, tartas y bocadillos, mejorando el valor nutricional y la variedad de las preparaciones diarias

La palta, con su textura cremosa y sabor suave, se ha convertido en protagonista indiscutida de recetas frescas, nutritivas y versátiles.

Ideal para quienes buscan opciones saludables y deliciosas, este ingrediente se adapta a preparaciones dulces y saladas por igual, lo que transforma desde desayunos hasta cenas.

La capacidad de la palta para combinar con ingredientes cítricos, picantes, dulces o crocantes la convierte en aliada perfecta para darle un giro innovador a platos clásicos o animarse a creaciones nuevas.

Incorporar este insumo en la cocina es dar un salto de calidad en sabor y nutrición, ya sea en ensaladas, untables, salsas o como ingrediente principal de tartas y bocadillos.

En las siguientes recetas es posible encontrar opciones para todos los gustos y niveles de habilidad: desde alternativas súper rápidas hasta otras un poco más elaboradas, pero todas con un común denominador: el placer de disfrutar la palta en su máximo esplendor.

1. Tostadas de pan integral con palta, huevo y semillas

Las tostadas de pan integral
Las tostadas de pan integral con palta incluyen huevos preparados al gusto, semillas de sésamo y chía, sal y pimienta, y un toque de aceite de oliva, lo que permite lograr una propuesta equilibrada y rápida para un desayuno o merienda completo

Ingredientes

  1. 2 rebanadas de pan integral
  2. 1 palta madura
  3. 2 huevos
  4. 1 cucharadita de semillas de sésamo y chía
  5. Sal y pimienta a gusto
  6. Un chorrito de aceite de oliva

Paso a paso

  1. Tostar las rebanadas de pan hasta que queden crujientes.
  2. Mientras tanto, cortar la palta, retirar el carozo y pisarla con un tenedor.
  3. Agregar sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva a la palta pisada.
  4. Untar la mezcla de palta sobre las tostadas calientes.
  5. Cocinar los huevos (a la plancha, pochados o revueltos según preferencia) y colocarlos sobre la palta.
  6. Espolvorear las semillas por encima antes de servir.

2. Ensalada fresca de palta, tomate y mozzarella

Sumando palta a una ensalada
Sumando palta a una ensalada de tomate y mozzarella fresca, albahaca y jugo de limón, se consigue un plato fresco y colorido

Ingredientes

  1. 1 palta grande
  2. 2 tomates medianos
  3. 150 g de mozzarella fresca
  4. 1 cucharada de albahaca fresca picada
  5. Jugo de 1/2 limón
  6. 1 cucharada de aceite de oliva
  7. Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

  1. Lavar y cortar la palta y los tomates en cubos medianos.
  2. Cortar la mozzarella en trozos similares.
  3. Mezclar todo en un bol amplio.
  4. Agregar la albahaca, el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta.
  5. Integrar bien y servir inmediatamente.

3. Guacamole clásico

El guacamole clásico combina dos
El guacamole clásico combina dos paltas maduras, un tomate pequeño, media cebolla morada, un puñado de cilantro, jugo de lima o limón, ají o chile opcional y sal, destacando la sencilla mezcla para lograr una textura suave con mucho sabor

Ingredientes

  1. 2 paltas maduras
  2. 1 tomate pequeño
  3. 1/2 cebolla morada
  4. 1 puñado de cilantro fresco
  5. Jugo de 1 lima o limón
  6. 1 ají o chile jalapeño (opcional)
  7. Sal a gusto

Paso a paso

  1. Pelar y pisar las paltas en un bol.
  2. Picar el tomate, la cebolla y el cilantro. Incorporar al bol.
  3. Si se desea, agregar ají o chile picado sin semillas.
  4. Sumar el jugo de lima/limón y la sal.
  5. Mezclar todo con tenedor hasta lograr la textura deseada.

4. Pasta fría con palta, rúcula y nueces

La palta destaca por su
La palta destaca por su textura cremosa y sabor suave

Ingredientes

  1. 250 g de pasta corta (fusilli, penne, etc.)
  2. 2 paltas
  3. 1 puñado de rúcula fresca
  4. 50 g de nueces peladas
  5. Jugo de 1 limón
  6. 3 cucharadas de aceite de oliva
  7. Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Cocinar la pasta al dente, escurrir y dejar enfriar.
  2. Cortar las paltas en cubos grandes y rociar con el jugo de limón.
  3. Mezclar la pasta con la palta, la rúcula y las nueces ligeramente trozadas.
  4. Aliñar con aceite de oliva, sal y pimienta.
  5. Servir decorando con algunas hojas extra de rúcula y nueces.

5. Smoothie de palta, banana y espinaca

Para hacer un smoothie con
Para hacer un smoothie con palta se utilizan una palta madura, una banana, una taza de hojas de espinaca y trescientos mililitros de leche, más una cucharadita de miel para endulzar, creando una alternativa nutritiva que puede disfrutarse en cualquier momento del día

Ingredientes

  1. 1 palta
  2. 1 banana
  3. 1 taza de hojas de espinaca fresca
  4. 300 ml de leche (puede ser vegetal)
  5. 1 cucharadita de miel (opcional)
  6. Cubos de hielo a gusto

Paso a paso

  1. Colocar en la licuadora la palta pelada, la banana trozada y la espinaca.
  2. Agregar la leche y la miel, sumar algunos cubos de hielo.
  3. Licuar hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
  4. Servir inmediatamente en vaso grande.

