Cinco recetas fáciles y originales con palta para preparar en casa

Para quienes buscan sumar opciones saludables a su dieta, la palta ofrece la posibilidad de integrarse en salsas, untables, ensaladas, tartas y bocadillos, mejorando el valor nutricional y la variedad de las preparaciones diarias (Imagen ilustrativa Infobae)

La palta, con su textura cremosa y sabor suave, se ha convertido en protagonista indiscutida de recetas frescas, nutritivas y versátiles.

Ideal para quienes buscan opciones saludables y deliciosas, este ingrediente se adapta a preparaciones dulces y saladas por igual, lo que transforma desde desayunos hasta cenas.

La capacidad de la palta para combinar con ingredientes cítricos, picantes, dulces o crocantes la convierte en aliada perfecta para darle un giro innovador a platos clásicos o animarse a creaciones nuevas.

Incorporar este insumo en la cocina es dar un salto de calidad en sabor y nutrición, ya sea en ensaladas, untables, salsas o como ingrediente principal de tartas y bocadillos.

En las siguientes recetas es posible encontrar opciones para todos los gustos y niveles de habilidad: desde alternativas súper rápidas hasta otras un poco más elaboradas, pero todas con un común denominador: el placer de disfrutar la palta en su máximo esplendor.

1. Tostadas de pan integral con palta, huevo y semillas

Las tostadas de pan integral con palta incluyen huevos preparados al gusto, semillas de sésamo y chía, sal y pimienta, y un toque de aceite de oliva, lo que permite lograr una propuesta equilibrada y rápida para un desayuno o merienda completo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

2 rebanadas de pan integral 1 palta madura 2 huevos 1 cucharadita de semillas de sésamo y chía Sal y pimienta a gusto Un chorrito de aceite de oliva

Paso a paso

Tostar las rebanadas de pan hasta que queden crujientes. Mientras tanto, cortar la palta, retirar el carozo y pisarla con un tenedor. Agregar sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva a la palta pisada. Untar la mezcla de palta sobre las tostadas calientes. Cocinar los huevos (a la plancha, pochados o revueltos según preferencia) y colocarlos sobre la palta. Espolvorear las semillas por encima antes de servir.

2. Ensalada fresca de palta, tomate y mozzarella

Sumando palta a una ensalada de tomate y mozzarella fresca, albahaca y jugo de limón, se consigue un plato fresco y colorido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 palta grande 2 tomates medianos 150 g de mozzarella fresca 1 cucharada de albahaca fresca picada Jugo de 1/2 limón 1 cucharada de aceite de oliva Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

Lavar y cortar la palta y los tomates en cubos medianos. Cortar la mozzarella en trozos similares. Mezclar todo en un bol amplio. Agregar la albahaca, el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta. Integrar bien y servir inmediatamente.

3. Guacamole clásico

El guacamole clásico combina dos paltas maduras, un tomate pequeño, media cebolla morada, un puñado de cilantro, jugo de lima o limón, ají o chile opcional y sal, destacando la sencilla mezcla para lograr una textura suave con mucho sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

2 paltas maduras 1 tomate pequeño 1/2 cebolla morada 1 puñado de cilantro fresco Jugo de 1 lima o limón 1 ají o chile jalapeño (opcional) Sal a gusto

Paso a paso

Pelar y pisar las paltas en un bol. Picar el tomate, la cebolla y el cilantro. Incorporar al bol. Si se desea, agregar ají o chile picado sin semillas. Sumar el jugo de lima/limón y la sal. Mezclar todo con tenedor hasta lograr la textura deseada.

4. Pasta fría con palta, rúcula y nueces

La palta destaca por su textura cremosa y sabor suave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

250 g de pasta corta (fusilli, penne, etc.) 2 paltas 1 puñado de rúcula fresca 50 g de nueces peladas Jugo de 1 limón 3 cucharadas de aceite de oliva Sal y pimienta

Paso a paso

Cocinar la pasta al dente, escurrir y dejar enfriar. Cortar las paltas en cubos grandes y rociar con el jugo de limón. Mezclar la pasta con la palta, la rúcula y las nueces ligeramente trozadas. Aliñar con aceite de oliva, sal y pimienta. Servir decorando con algunas hojas extra de rúcula y nueces.

5. Smoothie de palta, banana y espinaca

Para hacer un smoothie con palta se utilizan una palta madura, una banana, una taza de hojas de espinaca y trescientos mililitros de leche, más una cucharadita de miel para endulzar, creando una alternativa nutritiva que puede disfrutarse en cualquier momento del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 palta 1 banana 1 taza de hojas de espinaca fresca 300 ml de leche (puede ser vegetal) 1 cucharadita de miel (opcional) Cubos de hielo a gusto

Paso a paso

Colocar en la licuadora la palta pelada, la banana trozada y la espinaca. Agregar la leche y la miel, sumar algunos cubos de hielo. Licuar hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Servir inmediatamente en vaso grande.