Cinco recetas fáciles y originales con palta para preparar en casa

La palta, con su textura cremosa y sabor suave, se ha convertido en protagonista indiscutida de recetas frescas, nutritivas y versátiles.
Ideal para quienes buscan opciones saludables y deliciosas, este ingrediente se adapta a preparaciones dulces y saladas por igual, lo que transforma desde desayunos hasta cenas.
La capacidad de la palta para combinar con ingredientes cítricos, picantes, dulces o crocantes la convierte en aliada perfecta para darle un giro innovador a platos clásicos o animarse a creaciones nuevas.
Incorporar este insumo en la cocina es dar un salto de calidad en sabor y nutrición, ya sea en ensaladas, untables, salsas o como ingrediente principal de tartas y bocadillos.
En las siguientes recetas es posible encontrar opciones para todos los gustos y niveles de habilidad: desde alternativas súper rápidas hasta otras un poco más elaboradas, pero todas con un común denominador: el placer de disfrutar la palta en su máximo esplendor.
1. Tostadas de pan integral con palta, huevo y semillas
Ingredientes
- 2 rebanadas de pan integral
- 1 palta madura
- 2 huevos
- 1 cucharadita de semillas de sésamo y chía
- Sal y pimienta a gusto
- Un chorrito de aceite de oliva
Paso a paso
- Tostar las rebanadas de pan hasta que queden crujientes.
- Mientras tanto, cortar la palta, retirar el carozo y pisarla con un tenedor.
- Agregar sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva a la palta pisada.
- Untar la mezcla de palta sobre las tostadas calientes.
- Cocinar los huevos (a la plancha, pochados o revueltos según preferencia) y colocarlos sobre la palta.
- Espolvorear las semillas por encima antes de servir.
2. Ensalada fresca de palta, tomate y mozzarella
Ingredientes
- 1 palta grande
- 2 tomates medianos
- 150 g de mozzarella fresca
- 1 cucharada de albahaca fresca picada
- Jugo de 1/2 limón
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso
- Lavar y cortar la palta y los tomates en cubos medianos.
- Cortar la mozzarella en trozos similares.
- Mezclar todo en un bol amplio.
- Agregar la albahaca, el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta.
- Integrar bien y servir inmediatamente.
3. Guacamole clásico
Ingredientes
- 2 paltas maduras
- 1 tomate pequeño
- 1/2 cebolla morada
- 1 puñado de cilantro fresco
- Jugo de 1 lima o limón
- 1 ají o chile jalapeño (opcional)
- Sal a gusto
Paso a paso
- Pelar y pisar las paltas en un bol.
- Picar el tomate, la cebolla y el cilantro. Incorporar al bol.
- Si se desea, agregar ají o chile picado sin semillas.
- Sumar el jugo de lima/limón y la sal.
- Mezclar todo con tenedor hasta lograr la textura deseada.
4. Pasta fría con palta, rúcula y nueces
Ingredientes
- 250 g de pasta corta (fusilli, penne, etc.)
- 2 paltas
- 1 puñado de rúcula fresca
- 50 g de nueces peladas
- Jugo de 1 limón
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Cocinar la pasta al dente, escurrir y dejar enfriar.
- Cortar las paltas en cubos grandes y rociar con el jugo de limón.
- Mezclar la pasta con la palta, la rúcula y las nueces ligeramente trozadas.
- Aliñar con aceite de oliva, sal y pimienta.
- Servir decorando con algunas hojas extra de rúcula y nueces.
5. Smoothie de palta, banana y espinaca
Ingredientes
- 1 palta
- 1 banana
- 1 taza de hojas de espinaca fresca
- 300 ml de leche (puede ser vegetal)
- 1 cucharadita de miel (opcional)
- Cubos de hielo a gusto
Paso a paso
- Colocar en la licuadora la palta pelada, la banana trozada y la espinaca.
- Agregar la leche y la miel, sumar algunos cubos de hielo.
- Licuar hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
- Servir inmediatamente en vaso grande.