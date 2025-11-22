Tendencias

Día de la música: 6 estrellas que impactan con sus looks y hacen del escenario una verdadera pasarela

Artistas pop y urbanos adoptan pantalones de tiro bajo, tejidos brillantes y accesorios nostálgicos. El boom de la moda de los 2000

Britney Spears se consolida como
Britney Spears se consolida como un ícono permanente de la moda de los 2000, cuyas elecciones de vestuario siguen inspirando a nuevas generaciones de artistas (Photo by Frank Micelotta/ImageDirect)

En los últimos años, la estética de los años 2000 recuperó protagonismo en la moda vinculada a la música pop y urbana. Pantalones de tiro bajo, tejidos brillantes, accesorios llamativos y siluetas holgadas o minimalistas, todos propios del inicio del milenio, aparecen resignificados en los vestuarios de artistas actuales.

Esta tendencia se manifiesta en escenarios y videoclips, donde las estrellas transforman esos códigos en parte esencial de su identidad visual, al alimentar la nostalgia y crear nuevos referentes de estilo.

En el Día de la Música, un repaso de los outfits de Emilia Mernes, Tini, Doja Cat, Tate McRae, Bad Bunny y Billie Eilish, quienes fusionan prendas y accesorios emblemáticos de los 2000 en sus actuaciones, y logran conectar con el legado de aquella década, como cuando los looks como los de Britney Spears marcaban tendencia.

1- Emilia Mernes: pop-urbano dosmilero en escena

Emilia Mernes combina prendas brillantes,
Emilia Mernes combina prendas brillantes, botas de peluche y accesorios lilas (AFP)

La propuesta escénica de Emilia Mernes se inspira en la estética pop y urbana de los 2000. En una de sus presentaciones, en Miami, eligió un conjunto lila que combina un top brillante con una pollera asimétrica sedosa y botas altas recubiertas de peluche en el mismo tono.

Esta configuración remite a una época dominada por prendas llamativas y detalles exuberantes. Rodeada de bailarinas con accesorios lilas y morados, mientras una iluminación intensa resalta los brillos y texturas del conjunto frente a un público en penumbra. La escena evoca los espectáculos pop masivos de las divas femeninas del inicio del milenio.

Escenarios y videoclips internacionales se
Escenarios y videoclips internacionales se llenan nuevamente de nostalgia, brillos y siluetas emblemáticas propias de principios de milenio (Bizarro Live)

En otra aparición, durante el Movistar Arena de Bogotá, reafirmó la moda con tonos rosados y plateados: crop top de tirantes, pantalones acampanados de tiro bajo con aplicaciones metálicas y abrigo corto con ribetes de peluche. Una boina y cinturón ancho completaron el look.

Materiales brillantes, cortes bajos y accesorios de gran volumen definen su apropiación del estilo de las pop stars del milenio.

2- Tini: lujo y naturalidad en clave dosmilera

Tini fusiona lujo y naturalidad
Tini fusiona lujo y naturalidad con abrigos de peluche blanco y minifaldas de tiro bajo

Tini incorporó una visión sofisticada y relajada de la moda de los 2000. Sobre el escenario, durante uno de sus shows en su festival Futttura, lució un abrigo largo de peluche blanco con bordes beige, y evocó el glamour accesible y ostentoso de finales de los 90.

Debajo, escogió un top corto y minifalda clara que dejaron a la vista la cintura y parte de una pierna, al reafirmar la silueta baja característica del vestuario femenino de esa época. El cabello largo y suelto sumó naturalidad, en contraste con el abrigo brillante.

3- Doja Cat: dinámica actualización del espíritu dosmilero

Doja Cat apuesta por camisas
Doja Cat apuesta por camisas oversize, pantalones anchos y diademas metálicas (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Doja Cat apostó, para su presentación en los MTV Video Music Awards 2025 en Nueva York, por piezas clave de los 2000 con una mezcla dinámica de lo clásico y lo deportivo. Llevó una camisa blanca de manga larga abierta, que mostraba un corpiño estructurado en el mismo color y reforzaba una combinación de sensualidad y desenfado.

Además, llevó pantalones anchos de tiro bajo, en tono oscuro, y zapatillas deportivas negras con detalles blancos completan la referencia directa al street wear de la época.

Su diadema metálica plateada, decorada con aplicaciones, remitió a la experimentación estilística de las popstars del período.

4- Tate McRae: brillo y tiro bajo como señas de identidad

ate McRae hace del tiro
ate McRae hace del tiro bajo y los tejidos brillantes sus señas de identidad (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Tate McRae se apropió de la moda dosmilera mediante el tiro bajo y los tejidos brillantes.

En el escenario de los MTV Video Music Awards 2025 apareció con un conjunto blanco, que incluyeron un top asimétrico y shorts ajustados de tiro bajo con detalles de cinturones y aberturas laterales, marcas distintivas de la tendencia femenina inicial del milenio.

5- Bad Bunny: homenaje a la moda urbana de los 2000

Bad Bunny integra la moda
Bad Bunny integra la moda urbana y deportiva de los 2000 en todos sus shows

El cantante Bad Bunny integra la influencia urbana de los 2000 en su imagen escénica. En los Latin Grammy 2025, apareció con una camiseta deportiva azul con el número “22” sobre otra blanca de manga larga, pantalones anchos de tiro bajo, gorra oscura y anteojos de sol.

Las prendas holgadas, como su jean gris, rindieron homenaje a la estética hip hop y deportiva que dominaba la música en los inicios del milenio.

6- Billie Eilish: reinterpretación del skater y hip hop de los 2000

Billie Eilish reinterpreta los códigos
Billie Eilish reinterpreta los códigos skater y hip hop de los 2000 (Julia Spicer/The New York Times)

Billie Eilish revisita la cultura hip hop y el estilo skater de los años 2000. Para uno de sus shows en Canada, llevó una camiseta oversize con el número “26”, pantalones cortos holgados y rodilleras negras, al recrear la comodidad y anonimato característicos de la época.

Completó el look con una gorra oscura y zapatillas deportivas. Las prendas amplias, los detalles en blanco y negro y los accesorios urbanos remitieron al legado del hip hop y skate, adaptado a las nuevas generaciones.

