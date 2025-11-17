Receta de ensalada de papa y huevo con perejil, rápido y fácil

La ensalada de papa y huevo con perejil es una de esas preparaciones clásicas que nunca pasa de moda en las mesas argentinas. Ideal para acompañar asados, milanesas o simplemente para disfrutar como plato principal en días cálidos, tiene la particularidad de ser sencilla, económica y muy sabrosa.
¿Quién no recuerda una reunión familiar con una fuente de esta ensalada? Incluso suele ser la favorita en picnics y celebraciones escolares gracias a la facilidad para transportarla y servirla fría.
El origen de la ensalada de papa encuentra raíces en la cocina centroeuropea, especialmente en Alemania, aunque en Argentina se adopta la versión criolla con huevo duro y un toque de perejil fresco.
Con apenas un puñado de ingredientes básicos, puede personalizarse según el gusto del comensal, agregando cebolla, mayonesa, mostaza o incluso un chorrito de vinagre.
Lo importante es respetar la cocción justa de las papas y los huevos, para que ambos queden suaves y bien integrados. Es un acompañamiento infalible para cualquier ocasión y, a menudo, el primero en desaparecer de la mesa.
Receta de ensalada de papa y huevo con perejil
La ensalada de papa y huevo con perejil parte de papas hervidas, cortadas en cubos, mezcladas con huevos duros picados y abundante perejil fresco. Puede aderezarse simplemente con aceite de oliva y sal, o enriquecerse con un toque de mayonesa o mostaza, según la preferencia.
La clave de esta receta es el equilibrio entre la textura tierna de las papas y la frescura aromática del perejil.
Esta receta rápida y fácil se prepara en menos de 30 minutos y se puede servir tanto fría como a temperatura ambiente. Es perfecta como guarnición de carnes o como plato único en una comida ligera.
Tiempo de preparación
Tiempo total aproximado: 30 minutos.
- Preparar y pelar las papas: 5 minutos.
- Cocción de las papas: 15 minutos.
- Cocción de los huevos duros (se puede hacer a la par): 10 minutos.
- Enfriado y armado de la ensalada: 5 minutos.
Ingredientes
- 4 papas medianas
- 3 huevos
- 1/2 taza de perejil fresco picado
- 2 cucharadas de aceite de oliva (puede sustituirse por mayonesa o mezclarse)
- Sal a gusto
- Pimienta negra molida (opcional)
Cómo hacer ensalada de papa y huevo con perejil, paso a paso
- Pelar las papas y cortarlas en cubos medianos.
- Cocinar las papas en abundante agua con sal hasta que estén tiernas, unos 15 minutos, luego colar y dejar enfriar.
- Colocar los huevos en una cacerola con agua fría, llevar a hervor y cocinar 10 minutos para que queden bien duros. Enfriar con agua fría y pelar.
- Picar los huevos en trozos medianos y reservar.
- En un bol grande, combinar las papas ya frías, los huevos picados y el perejil fresco.
- Agregar el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Mezclar suavemente para no romper las papas.
- Rectificar la sazón y, si se desea, sumar una cucharada de mayonesa o mostaza para darle más cremosidad.
- Refrigerar 10 minutos antes de servir, o llevar directamente a la mesa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades, la ensalada rinde aproximadamente 4 porciones como guarnición o 2 porciones generosas como plato principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 210
- Grasas: 8 g
- Grasas saturadas: 1,5 g
- Carbohidratos: 29 g
- Azúcares: 2 g
- Proteínas: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Esta ensalada se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien tapada para que no tome olores, aunque es recomendable consumirla en las primeras 24 horas para disfrutar su mejor textura y sabor.