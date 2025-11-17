Tendencias

Receta de ensalada de papa y huevo con perejil, rápido y fácil

Se trata de un clásico que se posiciona como la opción preferida en reuniones familiares y asados, destacando por su sencillez, sabor casero y facilidad de preparación en menos de 30 minutos

Guardar
La ensalada de papa y
La ensalada de papa y huevo con perejil es un clásico infaltable en las mesas argentinas durante reuniones y celebraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de papa y huevo con perejil es una de esas preparaciones clásicas que nunca pasa de moda en las mesas argentinas. Ideal para acompañar asados, milanesas o simplemente para disfrutar como plato principal en días cálidos, tiene la particularidad de ser sencilla, económica y muy sabrosa.

¿Quién no recuerda una reunión familiar con una fuente de esta ensalada? Incluso suele ser la favorita en picnics y celebraciones escolares gracias a la facilidad para transportarla y servirla fría.

El origen de la ensalada de papa encuentra raíces en la cocina centroeuropea, especialmente en Alemania, aunque en Argentina se adopta la versión criolla con huevo duro y un toque de perejil fresco.

Con apenas un puñado de ingredientes básicos, puede personalizarse según el gusto del comensal, agregando cebolla, mayonesa, mostaza o incluso un chorrito de vinagre.

Con ingredientes básicos como papa,
Con ingredientes básicos como papa, huevo y perejil, la receta permite variantes con cebolla, por ejemplo (Imagen Ilsutrariva Infobae)

Lo importante es respetar la cocción justa de las papas y los huevos, para que ambos queden suaves y bien integrados. Es un acompañamiento infalible para cualquier ocasión y, a menudo, el primero en desaparecer de la mesa.

Receta de ensalada de papa y huevo con perejil

La ensalada de papa y huevo con perejil parte de papas hervidas, cortadas en cubos, mezcladas con huevos duros picados y abundante perejil fresco. Puede aderezarse simplemente con aceite de oliva y sal, o enriquecerse con un toque de mayonesa o mostaza, según la preferencia.

La clave de esta receta es el equilibrio entre la textura tierna de las papas y la frescura aromática del perejil.

Esta receta rápida y fácil se prepara en menos de 30 minutos y se puede servir tanto fría como a temperatura ambiente. Es perfecta como guarnición de carnes o como plato único en una comida ligera.

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 30 minutos.

  • Preparar y pelar las papas: 5 minutos.
  • Cocción de las papas: 15 minutos.
  • Cocción de los huevos duros (se puede hacer a la par): 10 minutos.
  • Enfriado y armado de la ensalada: 5 minutos.
La receta de ensalada de
La receta de ensalada de papas incluye papas medianas (Freepik)

Ingredientes

  • 4 papas medianas
  • 3 huevos
  • 1/2 taza de perejil fresco picado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva (puede sustituirse por mayonesa o mezclarse)
  • Sal a gusto
  • Pimienta negra molida (opcional)

Cómo hacer ensalada de papa y huevo con perejil, paso a paso

  1. Pelar las papas y cortarlas en cubos medianos.
  2. Cocinar las papas en abundante agua con sal hasta que estén tiernas, unos 15 minutos, luego colar y dejar enfriar.
  3. Colocar los huevos en una cacerola con agua fría, llevar a hervor y cocinar 10 minutos para que queden bien duros. Enfriar con agua fría y pelar.
  4. Picar los huevos en trozos medianos y reservar.
  5. En un bol grande, combinar las papas ya frías, los huevos picados y el perejil fresco.
  6. Agregar el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Mezclar suavemente para no romper las papas.
  7. Rectificar la sazón y, si se desea, sumar una cucharada de mayonesa o mostaza para darle más cremosidad.
  8. Refrigerar 10 minutos antes de servir, o llevar directamente a la mesa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La ensalada preparada con estas
La ensalada preparada con estas cantidades ofrece 4 porciones ideales como guarnición para cualquier comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estas cantidades, la ensalada rinde aproximadamente 4 porciones como guarnición o 2 porciones generosas como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 210
  • Grasas: 8 g
  • Grasas saturadas: 1,5 g
  • Carbohidratos: 29 g
  • Azúcares: 2 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta ensalada se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien tapada para que no tome olores, aunque es recomendable consumirla en las primeras 24 horas para disfrutar su mejor textura y sabor.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas de NavidadRecetas saladasGuarnicionesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo es la nueva técnica de estimulación cerebral que ayuda a recuperar la visión tras un ACV

Científicos de Suiza y Estados Unidos desarrollan la estrategia que combina la estimulación multifocal con ejercicios visuales. Cuáles son las claves del estudio publicado en la revista Brain

Cómo es la nueva técnica

Nuevo protocolo contra el bullying: cómo es la guía de CABA para prevenir y dar seguimiento a los casos

Establece pautas obligatorias y estrategias para el abordaje del acoso escolar. Incluye lineamientos para evitar el ciberbullying en redes sociales

Nuevo protocolo contra el bullying:

Cuáles son los mejores lugares para visitar en 2026, según un ranking internacional

Condé Nast Traveler dio su lista de destinos alrededor del mundo que captan el interés de quienes buscan explorar sitios únicos en el próximo año, con alternativas que fusionan tradiciones, paisajes y vida urbana

Cuáles son los mejores lugares

Tres estudiantes argentinos le ponen voz a un manifiesto global que se presenta en la COP30

Son alumnos del colegio San Felipe Apóstol, de Don Torcuato, que participan de la cumbre de cambio climático en la ciudad de Belém, Brasil. Experiencia internacional e intercambio con cientos de chicos de todo el mundo

Tres estudiantes argentinos le ponen

¿Una papa en las medias cura el resfriado? La ciencia explica por qué este mito no funciona y cuáles son los riesgos reales

Expertos advierten que no existe evidencia científica sobre esta práctica y alertan sobre las consecuencias de retrasar el uso de tratamientos eficaces, según recoge The Washington Post

¿Una papa en las medias
DEPORTES
El incómodo momento que vivió

El incómodo momento que vivió Jannik Sinner por una foto de su nueva novia tras ganar el ATP Finals

El provocador análisis de un famoso periodista español sobre Dibu Martínez: “Humazo histórico”

El día que el corazón de Mika Hakkinen se paró 16 segundos en uno de los accidentes más extremos de la Fórmula 1

Drama en el fútbol asiático: una jugadora de 15 años se desplomó en medio de un partido y tuvo que ser internada de urgencia

La acusación de la selección de Nigeria tras quedar afuera del Mundial 2026: “Congo hizo algo de vudú”

TELESHOW
La China Suárez relató cómo

La China Suárez relató cómo estaba su relación con Benjamín Vicuña cuando conoció a Mauro Icardi: “Bajo tierra”

La China Suárez contó por primera vez cómo fue el encuentro con Mauro Icardi en París que desató el Wandagate

Graciela Alfano se animó a bailar en plena calle y el video se volvió viral: “Si se te levanta la falda”

Oasis se despidió a lo grande de Buenos Aires: ovación, reverencias y emoción en el último show en el país

Maxi López reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con Daniela Christiansson

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz denuncia un “robo”

Rodrigo Paz denuncia un “robo” multimillonario al Estado durante los gobiernos del MAS

Un grupo armado secuestró a 25 alumnas en el noroeste de Nigeria en otro ataque a una escuela

Cómo es la nueva técnica de estimulación cerebral que ayuda a recuperar la visión tras un ACV

Entre sarcófagos, papiros y estatuillas, el Bellas Artes inaugura una muestra inédita del Antiguo Egipto

Mozambique enfrenta su peor crisis humanitaria en ocho años: “La violencia y los asesinatos continúan”