Receta de ensalada de papa y huevo con perejil, rápido y fácil

La ensalada de papa y huevo con perejil es un clásico infaltable en las mesas argentinas durante reuniones y celebraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de papa y huevo con perejil es una de esas preparaciones clásicas que nunca pasa de moda en las mesas argentinas. Ideal para acompañar asados, milanesas o simplemente para disfrutar como plato principal en días cálidos, tiene la particularidad de ser sencilla, económica y muy sabrosa.

¿Quién no recuerda una reunión familiar con una fuente de esta ensalada? Incluso suele ser la favorita en picnics y celebraciones escolares gracias a la facilidad para transportarla y servirla fría.

El origen de la ensalada de papa encuentra raíces en la cocina centroeuropea, especialmente en Alemania, aunque en Argentina se adopta la versión criolla con huevo duro y un toque de perejil fresco.

Con apenas un puñado de ingredientes básicos, puede personalizarse según el gusto del comensal, agregando cebolla, mayonesa, mostaza o incluso un chorrito de vinagre.

Con ingredientes básicos como papa, huevo y perejil, la receta permite variantes con cebolla, por ejemplo (Imagen Ilsutrariva Infobae)

Lo importante es respetar la cocción justa de las papas y los huevos, para que ambos queden suaves y bien integrados. Es un acompañamiento infalible para cualquier ocasión y, a menudo, el primero en desaparecer de la mesa.

Receta de ensalada de papa y huevo con perejil

La ensalada de papa y huevo con perejil parte de papas hervidas, cortadas en cubos, mezcladas con huevos duros picados y abundante perejil fresco. Puede aderezarse simplemente con aceite de oliva y sal, o enriquecerse con un toque de mayonesa o mostaza, según la preferencia.

La clave de esta receta es el equilibrio entre la textura tierna de las papas y la frescura aromática del perejil.

Esta receta rápida y fácil se prepara en menos de 30 minutos y se puede servir tanto fría como a temperatura ambiente. Es perfecta como guarnición de carnes o como plato único en una comida ligera.

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 30 minutos.

Preparar y pelar las papas: 5 minutos.

Cocción de las papas: 15 minutos.

Cocción de los huevos duros (se puede hacer a la par): 10 minutos.

Enfriado y armado de la ensalada: 5 minutos.

La receta de ensalada de papas incluye papas medianas (Freepik)

Ingredientes

4 papas medianas

3 huevos

1/2 taza de perejil fresco picado

2 cucharadas de aceite de oliva (puede sustituirse por mayonesa o mezclarse)

Sal a gusto

Pimienta negra molida (opcional)

Cómo hacer ensalada de papa y huevo con perejil, paso a paso

Pelar las papas y cortarlas en cubos medianos. Cocinar las papas en abundante agua con sal hasta que estén tiernas, unos 15 minutos, luego colar y dejar enfriar. Colocar los huevos en una cacerola con agua fría, llevar a hervor y cocinar 10 minutos para que queden bien duros. Enfriar con agua fría y pelar. Picar los huevos en trozos medianos y reservar. En un bol grande, combinar las papas ya frías, los huevos picados y el perejil fresco. Agregar el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Mezclar suavemente para no romper las papas. Rectificar la sazón y, si se desea, sumar una cucharada de mayonesa o mostaza para darle más cremosidad. Refrigerar 10 minutos antes de servir, o llevar directamente a la mesa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La ensalada preparada con estas cantidades ofrece 4 porciones ideales como guarnición para cualquier comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estas cantidades, la ensalada rinde aproximadamente 4 porciones como guarnición o 2 porciones generosas como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 210

Grasas: 8 g

Grasas saturadas: 1,5 g

Carbohidratos: 29 g

Azúcares: 2 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta ensalada se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien tapada para que no tome olores, aunque es recomendable consumirla en las primeras 24 horas para disfrutar su mejor textura y sabor.